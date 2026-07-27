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الرياضة رياضة عالمية

«دورة واشنطن»: نافارو وفرنانديز إلى ثمن النهائي

الأميركية إيما نافارو المصنّفة الثامنة تتألق في واشنطن (أ.ف.ب)
الأميركية إيما نافارو المصنّفة الثامنة تتألق في واشنطن (أ.ف.ب)
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«دورة واشنطن»: نافارو وفرنانديز إلى ثمن النهائي

الأميركية إيما نافارو المصنّفة الثامنة تتألق في واشنطن (أ.ف.ب)
الأميركية إيما نافارو المصنّفة الثامنة تتألق في واشنطن (أ.ف.ب)

بلغت الأميركية إيما نافارو المصنّفة الثامنة، ثمن نهائي دورة واشنطن (500 نقطة) في كرة المضرب، بتغلّبها على مواطنتها صوفيا كينين 6-0 و7-5 في ساعة و40 دقيقة.

وتضرب نافارو موعدا في الدور المقبل مع الإيطالية إليزابيتا كوتشاريتو التي تخطّت الدنماركية كلارا تاوسون 4-6 و7-6 (7-2) و7-6 (7-2).

كما عبرت الكندية ليلى فرنانديز السابعة إلى الدور عينه على حساب البولندية ماغدا لينيت 6-1 و6-4، على أن تواجه الفائزة بين الفليبينية ألكسندرا إيالا والبطلة الأولمبية الصينية جنغ تشينوين المشاركة ببطاقة دعوة.

وتشهد الدورة مشاركة العديد من المصنّفات، أبرزهن الأميركية جيسيكا بيغولا المصنّفة الأولى فيها والأوكرانية إيلينا سفيتولينا الثانية واليابانية ناومي أوساكا الثالثة والروسية دايانا شنايدر الرابعة، إضافة إلى الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس.

وأُعفيت المصنّفات الأربع الأوليات من خوض الدور الأول، على أن تبدأ رحلتهن انطلاقا من ثمن النهائي.

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