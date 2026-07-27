أساطير ونجوم في بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026

كشفت مؤسسة الرياضات الإلكترونية عن أحدث المستجدات في تشكيلات المنتخبات الوطنية المشاركة في منافسات ببجي باتل جراوندز، وببجي موبايل، وفالورانت، وستريت فايتر 6، ضمن بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026، البطولة العالمية للرياضات الإلكترونية التي تعتمد نظام المنتخبات، والتي تستضيف العاصمة الرياض نسختها الافتتاحية بين 2 و29 نوفمبر 2026.

ومع الإعلان عن التشكيلات الرسمية في هذه الألعاب الأربع، التي تضم نخبة من أبطال العالم، والنجوم الدوليين، والأساطير المخضرمين، إلى جانب مجموعة من أكثر اللاعبين تحقيقاً للإنجازات الاستثنائية، تواصل النسخة الافتتاحية من بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية تعزيز مكانتها ضمن أقوى البطولات العالمية من حيث مستوى المواهب المشاركة.

وستشهد البطولة تنافس أفضل اللاعبين في العالم وهم يمثلون دولهم على أكبر مسرح عالمي للرياضات الإلكترونية، بمن فيهم عمالقة ألعاب ببجي باتل جراوندز وببجي موبايل، ونخبة لاعبي فالورانت، وأبرز مواهب ستريت فايتر 6.

وتشهد منافسات ببجي باتل جراوندز مشاركة 80 منتخباً يمثلون 80 دولة وإقليماً، للتنافس على 24 مقعداً في النهائيات. وتدخل تايلاند البطولة بصفتها المصنفة في المركز الأول، بقيادة تشكيلة متميزة تضم نورينز وليريتز وسكابي وتيغر وبيلموث وكيس.

كما تدفع كل من الصين وكوريا بمنتخبات حافلة بالأبطال الدوليين، فيما تدخل البرازيل المنافسات بمعنويات مرتفعة بعد تتويجها بلقب كأس ببجي للمنتخبات. ويبرز كذلك منتخب الولايات المتحدة كأحد المرشحين للمنافسة، الذي يجمع قوة استثنائية تضم كيكستارت وشريمزي من فريق فالكونز مع كاوبوي وبوردي من فريق ليكويد.

وتشهد منافسات ببجي موبايل مشاركة 124 منتخباً وطنياً من 124 دولة وإقليماً، لانتزاع 32 بطاقة تأهل إلى النهائيات.

وتتصدر تركيا تصنيف البطولة بفارق يقارب 4,000 نقطة، مع تشكيلة قوية تضم ثنائي فريق يو إل إف إي سبورتس، كيتش وسكارفيس، اللذين حصلا على المركز الثاني في كل من بطولة ببجي موبايل العالمية 2025 وبطولة ببجي موبايل العالمية المفتوحة 2026.

كما تدخل باكستان المنافسات بقيادة النجمين الصاعدين فالك وآي كيو، بعد تتويج فريق فور ثرايفز إي سبورتس بلقب بطولة ببجي موبايل العالمية المفتوحة 2026، فيما يضم منتخب ميانمار عدداً من لاعبي فريق يانغون غالاكتيكوس الفائز بلقب كأس العالم لببجي موبايل ضمن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.

كما حصلت كل من الصين وكوريا الجنوبية والهند واليابان على دعوات خاصة للمشاركة في بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية.

ويدخل 111 منتخباً وطنياً يمثلون 111 دولة وإقليماً ساحة المنافسات في لعبة فالورانت، في نسخة تضم عدداً كبيراً من الأبطال والنجوم والأساطير الدوليين العائدين لتمثيل بلدانهم.

ويقدم منتخب الولايات المتحدة واحدة من أقوى التشكيلات في البطولة، بمشاركة إيثان وزيكن وكرايوسيلز وترنت وفالين وليف وسكوبا، فيما يشهد منتخب كندا عودة نجمي فريق سينتينلز السابقين تين زد ومارفيد إلى المنافسات الدولية.

كما تستعيد البرازيل مجموعة من أبرز نجومها المتوجين بالألقاب، ومن بينهم أسباس وليس وسايسي، بينما تبرز كوريا الجنوبية والصين وفنلندا وبريطانيا وعدد من المنتخبات الأخرى بتشكيلات قوية تمتلك مؤهلات عالية للظفر بالميدالية الذهبية.

وستجمع منافسات ستريت فايتر 6 أربعةً وعشرين منتخباً وطنياً في مواجهات جماعية بنظام 4 ضد 4، بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم.

ويخوض المنتخب الياباني المنافسات بإحدى أقوى التشكيلات، التي تضم ساهارا وفودو وهيغوتشي وهيكارو، الذي حجز مقعده بعد تصدره تصنيف وورلد واريور اليابان.

ويقود الأيقونة بانك منتخب الولايات المتحدة، فيما يجمع منتخب الصين اللاعبين شياو هاي وفي إكس باو وجين وشياو جاي.

وسيمثل المملكة كلأ من لطيف وإم إي إيه إم بي وفي دبليو سيم وطلوبريكر، بعد حصول المنتخب على مقعد المنطقة المستضيفة، بينما تدخل فرنسا وكوريا الجنوبية وبريطانيا العظمى وعدد من المنتخبات الأخرى بقوائم قادرة على المنافسة بقوة على اللقب