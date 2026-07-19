مونديال الرياضات الإلكترونية: دي بلس كيا بطلاً لـ«ليغ أوف ليجيندز»

توّج فريق دي بلس كيا الكوري الجنوبي بلقب منافسات ليغ أوف ليجيندز، في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، بعدما تفوق على الفريق الفرنسي كارمين كورب بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة النهائية، ليحقق أول ألقابه في البطولات الحضورية خلال عام 2026، وأول تتويج دولي كبير له منذ نحو ستة أعوام، ويحصد جائزة مالية قدرها 600 ألف دولار، إضافة إلى ألف نقطة في سباق بطولة الأندية.

وشق دي بلس كيا طريقه إلى النهائي بعد بداية صعبة، إذ هبط مبكراً إلى مسار الخاسرين في مرحلة المجموعات إثر خسارته أمام فريق إيه جي إيه إل، قبل أن يستعيد توازنه ويحقق انتصارات متتالية دون خسارة في مواجهات نظام الأفضل من ثلاث مباريات على حساب فوريا البرازيلي وجي تو إي سبورتس الأوروبي، ليبلغ الأدوار الإقصائية، حيث واصل عروضه القوية بإقصاء فريق جين جي، حامل لقب نسخة 2025، ويحجز مقعده في النهائي.

وفي المقابل، خطف كارمين كورب الأضواء بعدما حقق واحدة من أكبر مفاجآت البطولة، عندما قلب تأخره إلى فوز على العملاق الكوري تي ون، بطل كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2024 وبطل العالم الحالي، في مواجهة مثيرة بالدور نصف النهائي، ليبلغ النهائي الذي جمع فريقين تجاوزا كل التوقعات، إلا أن حلم الفريق الفرنسي بالتتويج على أرض باريس توقف أمام التفوق الكوري.

وفرض دي بلس كيا سيطرته منذ انطلاق المباراة النهائية، فحسم الشوط الأول بعد أفضلية تدريجية عززها بسلسلة من الاشتباكات السريعة، ثم كرر تفوقه في الشوط الثاني، قبل أن يستغل خطأ من منافسه في الشوط الثالث ليفرض هيمنته الكاملة ويحسم السلسلة بثلاثة أشواط دون مقابل، مسجلاً اسمه بطلاً لمنافسات ليغ أوف ليجيندز في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026.

وعقب التتويج، قال اللاعب هيو سو، المعروف باسم «شو ميكر»: لقد مرّت خمس سنوات منذ آخر مرة اعتليت فيها منصة التتويج على الساحة الدولية. أشعر بفخر كبير وسعادة غامرة.

من جانبه، قال زميله أوه هيونك سوك، المعروف باسم «كارير»، رداً على سؤال عن اللحظة التي شعر فيها بأن اللقب بات قريباً: أيقنت ذلك مع بداية الاشتباك في المسار السفلي للخريطة خلال الشوط الثالث. بعد أن حققنا أول عملية إقصاء هناك، كنا متقدمين بنتيجة 2-0، وبدأنا المباراة بصورة مثالية، كما أنني كنت ألعب بأحد الأبطال الذين أثق بقدراتي معهم، وعندها شعرت وكأنني أرفع الكأس بالفعل.

كما تُوّج اللاعب سين جويم-جاي، المعروف باسم «سماش»، بجائزة أفضل لاعب في البطولة، المقدمة من شركة «سوني»، للمرة الأولى في مسيرته، ونال مكافأة إضافية قدرها 25 ألف دولار، بعد أن قدم أداءً لافتاً طوال البطولة، محققاً معدل 8.1 في مؤشر الإقصاءات والوفيات والتمريرات الحاسمة، قبل أن يحتفل بعيد ميلاده التاسع عشر بطريقة استثنائية.

وقال «سماش» عقب تسلمه الجائزة: «أنا متحمس للغاية وسعيد جداً. إنه أيضاً يوم ميلادي في كوريا، ولا أستطيع تخيل هدية أفضل من هذا اللقب».

وفي وقت سابق، تنافس بطلا النسختين السابقتين من منافسات ليغ أوف ليجيندز في كأس العالم للرياضات الإلكترونية، تي ون وجين جي، على المركز الثالث بعد خروجهما من الدور نصف النهائي، وشهدت المواجهة صراعاً قوياً بين الغريمين الكوريين انتهى بفوز جين جي بنتيجة شوطين مقابل شوط، ليحصد المركز الثالث وجائزة مالية قدرها 220 ألف دولار من إجمالي جوائز البطولة.