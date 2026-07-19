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الرياضة رياضة عالمية

مونديال الرياضات الإلكترونية: دي بلس كيا بطلاً لـ«ليغ أوف ليجيندز»

فريق دي بلس كيا الكوري الجنوبي لحظة تتويجه باللقب (الشرق الأوسط)
فريق دي بلس كيا الكوري الجنوبي لحظة تتويجه باللقب (الشرق الأوسط)
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مونديال الرياضات الإلكترونية: دي بلس كيا بطلاً لـ«ليغ أوف ليجيندز»

فريق دي بلس كيا الكوري الجنوبي لحظة تتويجه باللقب (الشرق الأوسط)
فريق دي بلس كيا الكوري الجنوبي لحظة تتويجه باللقب (الشرق الأوسط)

توّج فريق دي بلس كيا الكوري الجنوبي بلقب منافسات ليغ أوف ليجيندز، في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، بعدما تفوق على الفريق الفرنسي كارمين كورب بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة النهائية، ليحقق أول ألقابه في البطولات الحضورية خلال عام 2026، وأول تتويج دولي كبير له منذ نحو ستة أعوام، ويحصد جائزة مالية قدرها 600 ألف دولار، إضافة إلى ألف نقطة في سباق بطولة الأندية.

وشق دي بلس كيا طريقه إلى النهائي بعد بداية صعبة، إذ هبط مبكراً إلى مسار الخاسرين في مرحلة المجموعات إثر خسارته أمام فريق إيه جي إيه إل، قبل أن يستعيد توازنه ويحقق انتصارات متتالية دون خسارة في مواجهات نظام الأفضل من ثلاث مباريات على حساب فوريا البرازيلي وجي تو إي سبورتس الأوروبي، ليبلغ الأدوار الإقصائية، حيث واصل عروضه القوية بإقصاء فريق جين جي، حامل لقب نسخة 2025، ويحجز مقعده في النهائي.

وفي المقابل، خطف كارمين كورب الأضواء بعدما حقق واحدة من أكبر مفاجآت البطولة، عندما قلب تأخره إلى فوز على العملاق الكوري تي ون، بطل كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2024 وبطل العالم الحالي، في مواجهة مثيرة بالدور نصف النهائي، ليبلغ النهائي الذي جمع فريقين تجاوزا كل التوقعات، إلا أن حلم الفريق الفرنسي بالتتويج على أرض باريس توقف أمام التفوق الكوري.

وفرض دي بلس كيا سيطرته منذ انطلاق المباراة النهائية، فحسم الشوط الأول بعد أفضلية تدريجية عززها بسلسلة من الاشتباكات السريعة، ثم كرر تفوقه في الشوط الثاني، قبل أن يستغل خطأ من منافسه في الشوط الثالث ليفرض هيمنته الكاملة ويحسم السلسلة بثلاثة أشواط دون مقابل، مسجلاً اسمه بطلاً لمنافسات ليغ أوف ليجيندز في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026.

وعقب التتويج، قال اللاعب هيو سو، المعروف باسم «شو ميكر»: لقد مرّت خمس سنوات منذ آخر مرة اعتليت فيها منصة التتويج على الساحة الدولية. أشعر بفخر كبير وسعادة غامرة.

من جانبه، قال زميله أوه هيونك سوك، المعروف باسم «كارير»، رداً على سؤال عن اللحظة التي شعر فيها بأن اللقب بات قريباً: أيقنت ذلك مع بداية الاشتباك في المسار السفلي للخريطة خلال الشوط الثالث. بعد أن حققنا أول عملية إقصاء هناك، كنا متقدمين بنتيجة 2-0، وبدأنا المباراة بصورة مثالية، كما أنني كنت ألعب بأحد الأبطال الذين أثق بقدراتي معهم، وعندها شعرت وكأنني أرفع الكأس بالفعل.

كما تُوّج اللاعب سين جويم-جاي، المعروف باسم «سماش»، بجائزة أفضل لاعب في البطولة، المقدمة من شركة «سوني»، للمرة الأولى في مسيرته، ونال مكافأة إضافية قدرها 25 ألف دولار، بعد أن قدم أداءً لافتاً طوال البطولة، محققاً معدل 8.1 في مؤشر الإقصاءات والوفيات والتمريرات الحاسمة، قبل أن يحتفل بعيد ميلاده التاسع عشر بطريقة استثنائية.

وقال «سماش» عقب تسلمه الجائزة: «أنا متحمس للغاية وسعيد جداً. إنه أيضاً يوم ميلادي في كوريا، ولا أستطيع تخيل هدية أفضل من هذا اللقب».

وفي وقت سابق، تنافس بطلا النسختين السابقتين من منافسات ليغ أوف ليجيندز في كأس العالم للرياضات الإلكترونية، تي ون وجين جي، على المركز الثالث بعد خروجهما من الدور نصف النهائي، وشهدت المواجهة صراعاً قوياً بين الغريمين الكوريين انتهى بفوز جين جي بنتيجة شوطين مقابل شوط، ليحصد المركز الثالث وجائزة مالية قدرها 220 ألف دولار من إجمالي جوائز البطولة.

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أكثر من مجرد زينة... قصة نجوم قمصان المنتخبات

ثلاث نجمات تزين قميص الأرجنتين ونجمة على قميص إسبانيا في نهائي المونديال (إ.ب.أ)
ثلاث نجمات تزين قميص الأرجنتين ونجمة على قميص إسبانيا في نهائي المونديال (إ.ب.أ)
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أكثر من مجرد زينة... قصة نجوم قمصان المنتخبات

ثلاث نجمات تزين قميص الأرجنتين ونجمة على قميص إسبانيا في نهائي المونديال (إ.ب.أ)
ثلاث نجمات تزين قميص الأرجنتين ونجمة على قميص إسبانيا في نهائي المونديال (إ.ب.أ)

في كل مرة يفوز فيها فريق بكأس العالم، فإنه لا يكتفي بالفوز بالكأس فحسب، بل يحصل أيضاً على الحق في إضافة نجمة جديدة فوق شعاره، وهو تفصيل صغير أصبح الرمز الأكثر شهرة في كرة القدم العالمية.

وستسعى إسبانيا لإضافة نجمتها الثانية، بينما ستحاول الأرجنتين الظهور لأول مرة بنجمتها الرابعة، في نهائي الأحد.

وبدأت البرازيل كل شيء. رغم أن هذه العادة تبدو اليوم قديمة قدم كأس العالم نفسها، إلا أن النجوم لم تكن موجودة خلال العقود الأولى من البطولة.

وكانت البرازيل هي التي غيرت التاريخ، فبعد فوزها بكأس العالم للمرة الثالثة في المكسيك عام 1970، قرر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إضافة ثلاث نجوم ذهبية فوق شعاره تخليداً لذكرى جيل لا مثيل له بقيادة بيليه، واحتفالاً بأن المنتخب سيحتفظ بكأس جول ريميه بشكل دائم، كما تنص عليه اللوائح لأول دولة تفوز بثلاثة ألقاب. لاقت الفكرة استحساناً كبيراً لدرجة أن الاتحادات الأخرى بدأت في تقليدها.

وفي النهاية، اعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قاعدة رسمية.

وعلى مر السنين، تحولت المبادرة البرازيلية إلى معيار دولي لكرة القدم.

أدرج «الفيفا» هذا الخيار في لوائح أطقم المنتخبات، وسمح للاتحادات الفائزة بكأس العالم بعرض نجمة واحدة لكل لقب كأس عالم تحرزه.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت النجوم بمثابة سجل دائم للإنجازات. يكفي النظر إلى قميص المنتخب الوطني لمعرفة تاريخه.

وهناك استثناء واحد يثير الجدل دائماً، إذ تفتخر أوروغواي بأربع نجوم، رغم أنها لم تفز إلا بكأسي عالم (1930 و1950). ويكمن التفسير في فترة سابقة لتأسيس كأس العالم، فقد نظم «الفيفا» دورات الألعاب الأولمبية في باريس 1924 وأمستردام 1928، ولعقود من الزمن، اعتبرها الاتحاد بمثابة بطولات العالم في ذلك الوقت، لأنها جمعت أفضل المنتخبات الوطنية على مستوى العالم قبل ظهور كأس العالم الحديثة.

وإذا فازت إسبانيا بكأس العالم، فستضيف النجمة الثانية إلى تاريخها، بعد ستة عشر عاماً من فوزها بالنجمة الأولى في جنوب أفريقيا عام 2010.

أما إذا فازت الأرجنتين، فسيضيف منتخب «الألبيسيليستي» النجمة الرابعة لأول مرة، معادلاً بذلك إيطاليا وألمانيا، ومتخلفاً فقط عن البرازيل في الرقم القياسي التاريخي.

ولأن النجمة ليست مجرد زينة. إنها جيل لا يتكرر، وفوز بالنهائي، وملايين من الناس يحتفلون في الشوارع، وذكرى تتناقلها الأجيال الأحد، عندما تخوض إسبانيا والأرجنتين المباراة، لن يقتصر التنافس على رفع كأس العالم فحسب، بل سيتنافسان أيضاً على تلك القطعة الصغيرة من التاريخ التي تحمل وزناً أكبر بكثير مما تبدو عليه، و90 دقيقة فقط تفصل أحدهما عن إضافة فصل جديد إلى قصته إلى الأبد.

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رابيو ينتقد سلوكيات لاعبي فرنسا بعد الهزيمة الكبيرة أمام إنجلترا

أدريان رابيو لاعب وسط المنتخب الفرنسي (رويترز)
أدريان رابيو لاعب وسط المنتخب الفرنسي (رويترز)
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رابيو ينتقد سلوكيات لاعبي فرنسا بعد الهزيمة الكبيرة أمام إنجلترا

أدريان رابيو لاعب وسط المنتخب الفرنسي (رويترز)
أدريان رابيو لاعب وسط المنتخب الفرنسي (رويترز)

وجه أدريان رابيو، لاعب وسط المنتخب الفرنسي، انتقادات حادة لزملائه، وذلك بعد خسارة الفريق بنتيجة 6 - 4 أمام نظيره الإنجليزي في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

ونقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية تصريحات لاعب الوسط الذي شارك أساسياً في المباراة، حيث قال: «كانت بدايتنا سيئة في الشوط الأول».

وأضاف: «رأيت سلوكيات من بعض اللاعبين لم أرَها من قبل، إنه أمر مخيب للآمال، لأنها كانت المباراة الأخيرة التي يمكننا فيها ترك انطباع جيد في البطولة».

وتابع لاعب وسط ميلان الإيطالي: «هناك خيبة أمل كبيرة بعد الهزيمة أمام إسبانيا، لكن كان علينا إتمام المهمة ولم يكن بوسعنا الاستسلام بهذه الطريقة».

وكشف رابيو عن النقاشات التي دارت بين الشوطين لمحاولة تغيير الأمور: «تحدثنا في الاستراحة بين الشوطين، واتفقنا على أننا بحاجة إلى إظهار الفخر؛ تحسنت الأمور كثيراً في الشوط الثاني، لأن الموقف الذي تم إظهاره في الشوط الأول كان غير مقبول».

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موتسيبي: فخور بأداء جميع منتخبات أفريقيا في المونديال

باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» (أ.ف.ب)
باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» (أ.ف.ب)
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موتسيبي: فخور بأداء جميع منتخبات أفريقيا في المونديال

باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» (أ.ف.ب)
باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» (أ.ف.ب)

قال باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إنه فخور للغاية بأداء المنتخبات الأفريقية في بطولة كأس العالم 2026 التي تختتم الأحد بلقاء الأرجنتين وإسبانيا في المباراة النهائية.

قال موتسيبي قبيل المباراة النهائية: «فخور بكل منتخبات أفريقيا، وستكون هناك اجتماعات يوم الأربعاء المقبل مع نجوم القارة، سعياً لتحقيق أداء أفضل في النسخ القادمة لكأس العالم».

أضاف في تصريحات تلفزيونية: «نسعى ليكون أحد منتخبات أفريقيا هو الفائز باللقب العالمي».

وشاركت 10 منتخبات أفريقية في مونديال 2026، تأهلت جميعها للأدوار الإقصائية باستثناء منتخب تونس الذي ودع من الدور الأول.

وخرجت منتخبات الجزائر وغانا وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية والرأس الأخضر والسنغال وجنوب أفريقيا، بينما ودع منتخب مصر من دور الـ16 بالخسارة أمام حامل اللقب الأرجنتين، ولحق به المنتخب المغربي بالخسارة أمام فرنسا في دور الثمانية.

وختم باتريس موتسيبي تصريحاته: «هذه النسخة ناجحة جداً، أمر رائع لكرة القدم على الصعيد العالمي، وأظهرت القوة الفريدة التي تتمتع بها كرة القدم لتوحيد الجميع، وكذلك جودة كرة القدم في كل أرجاء العالم».

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