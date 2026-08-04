آلاف الجماهير يحتشدون في الشانزليزيه احتفاءً بكأس العالم للرياضات الإلكترونية

شهد شارع الشانزليزيه في العاصمة الفرنسية باريس، توافد آلاف الجماهير للمشارَكة في مهرجان الرياضات الإلكترونية، الذي أُقيم ضمن فعاليات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، في حدث حوَّل أحد أشهر شوارع العالم إلى أكبر مساحة احتفالية مجانية ومفتوحة للجمهور مخصَّصة للألعاب والرياضات الإلكترونية.

ونقل المهرجان أجواء بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية من مقرِّ المنافسات في مركز «باريس إكسبو بورت دي فرساي» إلى قلب المدينة، ليمنح الجماهير فرصة خوض تجربة مباشرة تجمع بين الألعاب وصناع المحتوى واللاعبين والأندية والمجتمعات الرقمية، إلى جانب مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية والتفاعلية المُوجَّهة إلى مختلف الفئات العمرية.

وأُقيم المهرجان بالشراكة مع «لجنة الشانزليزيه»، واشتمل على منافسات مباشرة، وفرص للقاء أبرز صناع المحتوى، وتجارب تفاعلية في عدد من الألعاب، وعروض تنكرية مستوحاة من شخصيات الألعاب، إضافة إلى فقرات موسيقية وترفيهية حملت الطابع الخاص ببطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

كما تابع الحضور مباريات استعراضية مباشرة في ألعاب «إي إيه إف سي 26» و«روكيت ليغ» و«تراكمانيا»، إلى جانب مجموعة من الأنشطة التي صُمِّمت لتناسب عشاق الرياضات الإلكترونية والمتابعين الجدد على حد سواء.

وقدَّم المهرجان كل من دويغبي وكاياني، بمشاركة نخبة من أشهر صناع المحتوى والموسيقيِّين ورواد الرياضات الإلكترونية، من بينهم بيجفلو وأولي، وأمين، وصامويل إتيان، وبيلي، ونيو، وبروكس.

وشكّل الكشف عن القميص الرسمي لمنتخب فرنسا إحدى أبرز محطات المهرجان، إذ ظهر القميص والبدلة الرياضية الخاصة بالمنتخب أمام الجمهور للمرة الأولى، في أول كشف رسمي عن قميص وطني لمنتخب مشارِك في بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية.

وجاء تصميم القميص بالتعاون مع شركة «أديداس»، الشريك العالمي والشريك الرسمي للأطقم في البطولة، في خطوة دشَّنت العدَّ التنازلي لانطلاق النسخة الأولى من كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 2 إلى 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

ومن المقرر أن تجمع البطولة لاعبين يمثلون أكثر من 100 دولة وإقليم، يتنافسون في 16 من أبرز الألعاب العالمية، على أن يتم خلال الفترة المقبلة الكشف عن القميص الرسمي للمنتخب السعودي، إلى جانب أطقم عدد من المنتخبات الوطنية الأخرى المشارِكة في البطولة.

وشارك في مراسم الكشف عن القميص مدير المنتخب الفرنسي بورا كيم، المعروف باسم «يلوستار»، وسفير بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية في فرنسا كامل كبير، المعروف باسم «كاميتو»، إلى جانب لاعبي المنتخب الفرنسي، الذين سجَّلوا أول ظهور رسمي لهم أمام الجمهور.

وقال فيصل بن حمران، الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية في مؤسسة الرياضات الإلكترونية، إن مهرجان باريس جسد رؤية المؤسسة الرامية إلى صناعة تجارب تجمع الجماهير بالألعاب واللاعبين والمجتمعات التي يتابعونها ويهتمون بها، ضمن مساحة احتفالية واحدة تتجاوز الإطار التقليدي للبطولات والمنافسات.

وأوضح أنَّ إقامة المهرجان في قلب شارع الشانزليزيه عكست قدرة بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية على خلق لحظات وتجارب جماهيرية مُميَّزة في مختلف أنحاء العالم، وإيصال البطولة إلى الجماهير خارج حدود قاعات المنافسات.

وأشار إلى أنَّ الكشف عن أول قميص رسمي في بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية حمل أهميةً خاصةً، بوصفه مؤشراً إلى اتساع الطابع العالمي للبطولة وتصاعد الحماس الجماهيري قبل انطلاق نسختها الأولى في المملكة العربية السعودية.

وتتولى «أديداس»، بصفتها الشريك العالمي والشريك الرسمي للأطقم، تصميم القمصان وأطقم التدريب الخاصة بالمنتخبات المشاركة، التي تمثل أكثر من 100 دولة وإقليم وتتنافس في 16 لعبة عالمية.

وتحمل التصاميم الجديدة رسومات مستوحاة من عالم الألعاب، إلى جانب خطوط كتابة خاصة تحاكي شاشات تسجيل الأرقام القياسية في ألعاب «الآركيد» الكلاسيكية، وتفاصيل دقيقة على الأكمام تستلهم ميداليات البطولة، مع اعتماد ألوان كل دولة ضمن هوية القميص الخاص بها.

ومن المنتظر أن يتم الكشف تباعاً عن مزيد من قمصان المنتخبات الوطنية خلال الأسابيع التي تسبق انطلاق النسخة الأولى من بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية.

ومثّل مهرجان باريس محطةً جديدةً في مسيرة بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، التي تُقام للمرة الأولى خارج المملكة العربية السعودية في نسخة عام 2026، في خطوة تعكس التَّوسُّع الدولي للبطولة، وسعيها إلى الوصول إلى جماهير جديدة في مختلف الأسواق العالمية.

ويأتي تنظيم الحدث في باريس بالتوازي مع الاستعدادات المتصاعدة لانطلاق بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية في الرياض، وسط توجه لبناء قاعدة جماهيرية أوسع وتعزيز حضور الرياضات الإلكترونية بوصفها منظومةً رياضيةً وثقافيةً عالميةً.

ونجح المهرجان في جمع صناع المحتوى والأندية واللاعبين والشركاء والجماهير في موقع واحد، مؤكداً أن دور الرياضات الإلكترونية لم يعد مقتصراً على المنافسة والبطولات فقط، بل بات يمتد إلى بناء مجتمعات جماهيرية، وصناعة تجارب ثقافية وترفيهية متكاملة.

كما قدَّم الكشف عن القميص الفرنسي لمحةً عن هوية البطولة المقبلة، التي ستقوم على الجمع بين الفخر الوطني والحضور الدولي الواسع، في وقت تستعد فيه العاصمة السعودية الرياض لاستضافة أول نسخة من كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية في نوفمبر المقبل.

ومن المقرر الكشف خلال الفترة المقبلة عن قمصان مزيد من المنتخبات الوطنية المشاركة، في إطار التحضيرات المتواصلة للبطولة التي ستشهد تنافس نخبة من أبرز اللاعبين في العالم تحت رايات منتخباتهم الوطنية.

وتُعدُّ بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية واحدةً من أبرز البطولات السنوية العالمية المُخصَّصة لأندية الرياضات الإلكترونية المحترفة، كما تمثل احتفالاً عالمياً بالمنافسة في هذا القطاع المتنامي.

وتتميز البطولة بنظام تنافسي يجمع بين ألعاب عدة، ويمنح لقب أفضل نادٍ في العالم استناداً إلى الأداء الذي يقدِّمه النادي عبر مجموعة متنوعة من المنافسات.

كما تُشكِّل البطولة منصةً عالميةً تجمع تحت مظلتها اللاعبين والأندية والناشرين والشركاء والجماهير من مختلف أنحاء العالم، وتقام نسختها لعام 2026 في العاصمة الفرنسية باريس، في امتداد لرسالة مؤسسة الرياضات الإلكترونية الرامية إلى ترسيخ مكانة الرياضات الإلكترونية بوصفها رياضة عالمية رائدة.

أما كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية، فهي بطولة عالمية تقام مرة كل عامين، وأسستها مؤسسة الرياضات الإلكترونية؛ بهدف تعزيز روح الفخر الوطني في المنافسات العالمية.

وتنطلق النسخة الأولى منها في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 2 إلى 29 نوفمبر 2026، بمشاركة نخبة من اللاعبين الذين يمثلون أكثر من 100 دولة وإقليم، ويتنافسون في 16 من أبرز ألعاب الرياضات الإلكترونية.

وتتكامل البطولة مع منافسات الأندية ضمن منظومة الرياضات الإلكترونية العالمية، إذ تمنح اللاعبين والجماهير منصة دولية للتنافس والتشجيع تحت رايات أوطانهم ومنتخباتهم الوطنية.