«إم. زبير» يحصد لقب «تيكين 8» في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026

أسدل الستار على منافسات «تيكين 8» ضمن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 عن واحدة من أهم اللحظات وأكثرها تشويقاً في تاريخ اللعبة، بعدما تغلب خواجة محمد زبير «إم. زبير»، لاعب فريق «إيه جي إيه إل»، على يون سون-وونغ «لو هاي» في النهائي الكبير، متوِّجاً نفسه بطلاً جديداً لبطولة «تيكين 8» بعد شق طريقٍ طويلة عبر تصفيات الفرصة الأخيرة.

وبفضل هذا الإنجاز الاستثنائي، نال المتألق «إم. زبير» جائزة «جافونسو» المرموقة، التي تحمل اسم جواو فاسكونسيلوس «جافونسو»، المتوّج بلقب «إي أيه إف سي 24» في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2024 بعد تأهله عبر تصفيات الفرصة الأخيرة.

وقد شهد مشوار بطل «تيكين 8» الجديد في تصفيات الفرصة الأخيرة تصدّره قائمة 444 لاعباً مشاركاً، قبل أن يواصل مشواره دون هزيمة تقريباً حتى أعاد منافسه في النهائي ضبط مسار البطولة، ليتمكن بعدها «إم. زبير» من حسم المواجهة بنتيجة 3 – 1.

وأثبت «إم. زبير» قوته في كل مواجهة بالرغم من كونه أقل شهرة نسبياً مقارنة بمنافسيه، إذ تمكن من التغلب على أرسلان صِدّيق «أرسلان آش»، الفائز بسلسلة بطولات «إيفو» ثماني مرات، وفعلها مرتين خلال بطولة؛ الأولى في دور المجموعات بنتيجة 3-0، والثانية في نصف النهائي بفوز صعب بنتيجة 5-4. لكن الخصم الأخير أمام «إم. زبير» كان «لو هاي»، بطل جولة «تيكين» العالمية لعام 2025 ووصيف بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية للعام نفسه.

وسيطر «إم. زبير» على المواجهة النهائية وحسمها بنتيجة كاسحة 5-0. وقد فرض لاعب «إيه جي إيه إل» سيطرته الكاملة بشخصية «دراغونوف»، ولم يمنح «لو هاي»، بشخصية «برايان»، أي مساحةٍ تُذكر لفرض أسلوبه. ورغم نجاح الأخير في انتزاع بعض الجولات، فقد استخدم «إم. زبير» كامل مهاراته للحفاظ على زمام المواجهة، ومنعَ منافسه من إيجاد أي رد فعّال للتقدم في النتيجة.

وأوضح «إم. زبير» أن هذا الإنجاز المتفوّق جاء بفضل تدريباته في باكستان، قائلاً: «عملت بجد كبير، وكان لدي كل الثقة بقدرتي على الفوز. وأعتقد أنني نجحت في تحقيق هذا الفوز بفضل التفاني والتدريب المكثّفين اللذين وضعتهما في هذه المنافسة».

وأضاف: «تدرّبتُ كثيراً في باكستان، حيث ساعدني صديقٌ مقرّب في اللعب والاستعداد، وأنا ممتنٌ له كثيراً. وسيكون سعيداً للغاية عندما يعلم أنني فزت ببطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية. لقد أدى دوراً محورياً في نجاحي اليوم».

وإلى جانب اللقب، حصد «إم. زبير» جائزة نقدية قدرها 250 ألف دولار من إجمالي الجوائز، إلى جانب 50 ألف دولار إضافية كقيمة لجائزة «جافونسو». كما أحرز 1000 نقطة في بطولة الأندية لصالح «إيه جي إيه إل»، ليمنح النادي دفعةً قوية إلى صدارة الترتيب بعد سلسلة من منصات التتويج التي حققها «إيه جي إيه إل» في بطولات «فري فاير» و«أونر أوف كينغز» و«تيم فايت تاكتيكس».

أما «لو هاي»، الذي حل وصيفاً للعام الثاني على التوالي، فحصد 130 ألف دولار و750 نقطة في بطولة الأندية لصالح نادي «كيووم دي آر إكس».

وفي مواجهة المركز الثالث، التقى «أرسلان آش» وبنجامين تورنغدي «ياغامي»، اللاعب غير المرتبط بأي نادٍ. ورغم سجل «أرسلان آش» الحافل بألقاب سلسلة بطولات «إيفو»، فإنه لم يسبق له بلوغ الدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية؛ إلا أن «ياغامي» تمكن من حسم المواجهة لصالحه، وصمد أمام اللاعب الباكستاني المخضرم، لينهي السلسلة بنتيجة 5 - 2.

وحصد صاحب المركز الثالث مبلغ 70 ألف دولار من الجوائز، مختتماً أداءه اللافت طوال البطولة وواضعاً نفسه ضمن قائمة اللاعبين الذين قد تحظى مواهبهم باهتمام العديد من الأندية مستقبلاً.