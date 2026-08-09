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الرياضة رياضة سعودية

«إم. زبير» يحصد لقب «تيكين 8» في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026

جانب من تتويج الفائز باللقب (كأس العالم)
جانب من تتويج الفائز باللقب (كأس العالم)
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«إم. زبير» يحصد لقب «تيكين 8» في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026

جانب من تتويج الفائز باللقب (كأس العالم)
جانب من تتويج الفائز باللقب (كأس العالم)

أسدل الستار على منافسات «تيكين 8» ضمن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 عن واحدة من أهم اللحظات وأكثرها تشويقاً في تاريخ اللعبة، بعدما تغلب خواجة محمد زبير «إم. زبير»، لاعب فريق «إيه جي إيه إل»، على يون سون-وونغ «لو هاي» في النهائي الكبير، متوِّجاً نفسه بطلاً جديداً لبطولة «تيكين 8» بعد شق طريقٍ طويلة عبر تصفيات الفرصة الأخيرة.

وبفضل هذا الإنجاز الاستثنائي، نال المتألق «إم. زبير» جائزة «جافونسو» المرموقة، التي تحمل اسم جواو فاسكونسيلوس «جافونسو»، المتوّج بلقب «إي أيه إف سي 24» في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2024 بعد تأهله عبر تصفيات الفرصة الأخيرة.

وقد شهد مشوار بطل «تيكين 8» الجديد في تصفيات الفرصة الأخيرة تصدّره قائمة 444 لاعباً مشاركاً، قبل أن يواصل مشواره دون هزيمة تقريباً حتى أعاد منافسه في النهائي ضبط مسار البطولة، ليتمكن بعدها «إم. زبير» من حسم المواجهة بنتيجة 3 – 1.

وأثبت «إم. زبير» قوته في كل مواجهة بالرغم من كونه أقل شهرة نسبياً مقارنة بمنافسيه، إذ تمكن من التغلب على أرسلان صِدّيق «أرسلان آش»، الفائز بسلسلة بطولات «إيفو» ثماني مرات، وفعلها مرتين خلال بطولة؛ الأولى في دور المجموعات بنتيجة 3-0، والثانية في نصف النهائي بفوز صعب بنتيجة 5-4. لكن الخصم الأخير أمام «إم. زبير» كان «لو هاي»، بطل جولة «تيكين» العالمية لعام 2025 ووصيف بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية للعام نفسه.

وسيطر «إم. زبير» على المواجهة النهائية وحسمها بنتيجة كاسحة 5-0. وقد فرض لاعب «إيه جي إيه إل» سيطرته الكاملة بشخصية «دراغونوف»، ولم يمنح «لو هاي»، بشخصية «برايان»، أي مساحةٍ تُذكر لفرض أسلوبه. ورغم نجاح الأخير في انتزاع بعض الجولات، فقد استخدم «إم. زبير» كامل مهاراته للحفاظ على زمام المواجهة، ومنعَ منافسه من إيجاد أي رد فعّال للتقدم في النتيجة.

وأوضح «إم. زبير» أن هذا الإنجاز المتفوّق جاء بفضل تدريباته في باكستان، قائلاً: «عملت بجد كبير، وكان لدي كل الثقة بقدرتي على الفوز. وأعتقد أنني نجحت في تحقيق هذا الفوز بفضل التفاني والتدريب المكثّفين اللذين وضعتهما في هذه المنافسة».

وأضاف: «تدرّبتُ كثيراً في باكستان، حيث ساعدني صديقٌ مقرّب في اللعب والاستعداد، وأنا ممتنٌ له كثيراً. وسيكون سعيداً للغاية عندما يعلم أنني فزت ببطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية. لقد أدى دوراً محورياً في نجاحي اليوم».

وإلى جانب اللقب، حصد «إم. زبير» جائزة نقدية قدرها 250 ألف دولار من إجمالي الجوائز، إلى جانب 50 ألف دولار إضافية كقيمة لجائزة «جافونسو». كما أحرز 1000 نقطة في بطولة الأندية لصالح «إيه جي إيه إل»، ليمنح النادي دفعةً قوية إلى صدارة الترتيب بعد سلسلة من منصات التتويج التي حققها «إيه جي إيه إل» في بطولات «فري فاير» و«أونر أوف كينغز» و«تيم فايت تاكتيكس».

أما «لو هاي»، الذي حل وصيفاً للعام الثاني على التوالي، فحصد 130 ألف دولار و750 نقطة في بطولة الأندية لصالح نادي «كيووم دي آر إكس».

وفي مواجهة المركز الثالث، التقى «أرسلان آش» وبنجامين تورنغدي «ياغامي»، اللاعب غير المرتبط بأي نادٍ. ورغم سجل «أرسلان آش» الحافل بألقاب سلسلة بطولات «إيفو»، فإنه لم يسبق له بلوغ الدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية؛ إلا أن «ياغامي» تمكن من حسم المواجهة لصالحه، وصمد أمام اللاعب الباكستاني المخضرم، لينهي السلسلة بنتيجة 5 - 2.

وحصد صاحب المركز الثالث مبلغ 70 ألف دولار من الجوائز، مختتماً أداءه اللافت طوال البطولة وواضعاً نفسه ضمن قائمة اللاعبين الذين قد تحظى مواهبهم باهتمام العديد من الأندية مستقبلاً.

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الدرعية يستعير عبدالله الزيد من الهلال

الدرعية يتعاقد مع عبدالله الزيد قادماً من الهلال (حساب النادي)
الدرعية يتعاقد مع عبدالله الزيد قادماً من الهلال (حساب النادي)
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الدرعية يستعير عبدالله الزيد من الهلال

الدرعية يتعاقد مع عبدالله الزيد قادماً من الهلال (حساب النادي)
الدرعية يتعاقد مع عبدالله الزيد قادماً من الهلال (حساب النادي)

أعلن نادي الدرعية تعاقده مع عبدالله الزيد، لاعب الهلال، على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.

وشارك الزيد في تدريبات الدرعية اليوم، بعد انضمامه إلى الفريق، استعداداً للموسم الجديد.

ويأتي انضمام الزيد إلى الدرعية ضمن تحركات النادي لتعزيز صفوفه، في ظهوره الأول ضمن منافسات دوري المحترفين.

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الفهمي: رحيل محرز وكيسيه قرار فني... والأهلي سينافس على كل البطولات

ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي (حساب النادي)
ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي (حساب النادي)
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الفهمي: رحيل محرز وكيسيه قرار فني... والأهلي سينافس على كل البطولات

ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي (حساب النادي)
ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي (حساب النادي)

أكد ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، أن إدارة النادي تعمل على استكمال احتياجات الفريق الأول لكرة القدم، مشدداً على أن جميع اللاعبين الذين غادروا خلال الفترة الماضية سيتم تعويضهم، وأن النادي ماضٍ في تدعيم صفوفه وسد جميع الخانات قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

وتحدث الفهمي خلال ظهوره في برنامج «دورينا غير» عن عدد من الملفات الأهلاوية، في مقدمتها رحيل المدرب الألماني ماتياس يايسله، ومستقبل عدد من اللاعبين، إلى جانب التحضيرات للموسم الجديد، مؤكداً أن العمل داخل النادي تضاعف خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال الفهمي إن إدارة الأهلي «لا تتنفس إلا من خلال الجمهور»، موجهاً رسالة طمأنة إلى جماهير النادي، ومؤكداً أن الفريق سيكون أمام موسم مختلف، وأضاف: «اطمئنوا، الأهلي سوف يكون صاحب تاريخ كبير هذا الموسم».وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللاعبين يعيشون حالة من الانتماء تجاه النادي، مبيناً أنهم يرددون أهازيج الأهلي داخل غرفة الملابس، ويتحدثون بفخر عن البطولات التي حققوها مع الفريق، حتى في ظل امتلاك بعضهم سجلاً حافلاً بالإنجازات العالمية.وأكد الفهمي أن الأهلي سيعمل على تعويض كل لاعب غادر صفوفه، وقال: «كل لاعب رحل سوف يتم تعويضه، وماضون في سد كل الخانات»، رافضاً الكشف عن أسماء محددة في المفاوضات الجارية، ومنها ما يتعلق بإمكانية عودة فرانك كيسيه، مكتفياً بالتأكيد على وجود مفاوضات مع عدد من اللاعبين.وفيما يخص حراسة المرمى، أوضح الفهمي أن السنغالي إدوار ميندي سيواصل مشواره مع الأهلي، فيما أشار إلى أن وضع إنزو ميلوت سيُحسم قريباً.

وتطرق المتحدث الرسمي إلى دور المدير الرياضي بيدرو في ملف التعاقدات، مؤكداً أن جميع الصفقات التي أُبرمت خلال الفترة الماضية عُرضت على يايسله وحظيت بموافقته، نافياً أن يكون لبيدرو أي صلاحية للتأثير على المدرب في اختيار اللاعبين.وقال الفهمي إن رحيل الجزائري رياض محرز والإيفواري فرانك كيسيه جاء «بقرار فني بحت وليس مادي»، موضحاً أن القرار كان من يايسله، وأن بيدرو لم يكن له رأي في رحيلهما.وعن رحيل يايسله، أكد الفهمي أن إدارة النادي قدمت للمدرب جميع المتطلبات التي طلبها من أجل مواصلة عمله، لكنه اختار في النهاية تقديم استقالته.

وأضاف: «بعد عودة الفريق إلى جدة، كان يايسله يسأل عن أوضاع الملعب والتدريبات، ثم تفاجأنا بتقديمه للاستقالة، ولا نريد التحدث عن الماضي».

وأوضح أن النادي تحرك سريعاً بعد رحيل المدرب، واختار جهازاً فنياً يتوافق مع النهج الفني الذي كان يسير عليه الفريق، مشيراً إلى أن خيارات التعاقد لا تزال مفتوحة لاستكمال احتياجات الفريق.وشدد الفهمي على أن الأهلي يدخل الموسم الجديد بطموحات كبيرة، وقال: «أي بطولة سيلعب فيها الفريق فهو مؤهل لحصادها»، مؤكداً أن الإدارة تعمل على استقرار المجموعة، وأن كل لاعب يحتاج إليه النادي سيستمر مع الفريق.

وفيما يتعلق بالمدافع علي مجرشي، طالب الفهمي باحترام خصوصية اللاعب، موضحاً أنه يمر بظروف خاصة، وقال: «نتمنى من الجميع البعد عن الحديث عما يمر به اللاعب لخصوصية اللاعب»كما وجه رسالة إلى جماهير الأهلي، مؤكداً أن الفريق يعيش حالة من التماسك، وأن اللاعبين يتطلعون إلى العودة للعب أمام جماهيرهم، وقال: «العمل المقدم من بيدرو مضاعف، وأوجه رسالة للجماهير بأن الفريق متماسك، واللاعبون مشتاقون لجمهور النادي ويرددون الأهازيج داخل النادي شوقاً للجماهير».

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أبها يعيد تشكيل قائمته قبل العودة إلى الدوري السعودي

أبها يعيد بناء صفوفه بصفقات جديدة ورحيل مجموعة كبيرة من اللاعبين (نادي أبها)
أبها يعيد بناء صفوفه بصفقات جديدة ورحيل مجموعة كبيرة من اللاعبين (نادي أبها)
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أبها يعيد تشكيل قائمته قبل العودة إلى الدوري السعودي

أبها يعيد بناء صفوفه بصفقات جديدة ورحيل مجموعة كبيرة من اللاعبين (نادي أبها)
أبها يعيد بناء صفوفه بصفقات جديدة ورحيل مجموعة كبيرة من اللاعبين (نادي أبها)

واصل فريق أبها استعداداته للموسم الرياضي الجديد، بعد صيف شهد تغييرات واسعة في قائمته، شملت إبرام عدد من الصفقات المحلية والأجنبية، إلى جانب رحيل مجموعة كبيرة من اللاعبين، في خطوة تهدف من خلالها إدارة النادي إلى بناء فريق قادر على الظهور بصورة مختلفة مع عودته إلى منافسات الدوري السعودي.

وخاض أبها خلال برنامجه الإعدادي في سلوفينيا عددًا من المباريات الودية للوقوف على جاهزية اللاعبين والوقوف على خيارات الجهاز الفني، كان مواجهة الشارقة الإماراتي أولى المباريات الودية التي انتهت بفوز الأخير 2-1، وسجل هدف أبها الوحيد المدافع السنغالي عبدو ديالو.وتعادل الفريق دون أهداف أمام ريزا سبور التركي، فيما خاض مواجهة ودية مغلقة أمام العلا، ضمن برنامج التحضير للموسم الجديد.وشهدت تحركات أبها في سوق الانتقالات الصيفية استقطاب أسماء جديدة في مختلف المراكز، إذ تعاقد النادي مع المدافع السنغالي عبدو ديالو، والفرنسيين دونوفان ليون، ولورنس روزييه، وأليمامي غوري، إلى جانب صانع الألعاب الفرنسي نبيل فقير.كما عزز الفريق صفوفه بعدد من اللاعبين السعوديين، بالتعاقد مع محمد الدوسري، وصفوان الجهني، وماجد دوران، وفيصل الصبياني، ومحمد الزيد، إضافة إلى الحارس مصطفى ملائكة.

أبها يتعاقد مع لاعب الوسط محمد الزيد قادماً من الهلال (نادي أبها)

واتجه النادي كذلك إلى خيار الإعارة في تدعيم قائمته، باستعارة عبد الكريم دارسي، وكشيم القحطاني، في الوقت الذي حافظ فيه على بعض عناصره من خلال تجديد عقود ناصر الدعجاني ومحمد حمسل وجوريان غاري.

ويبرز التعاقد مع نبيل فقير وعبدود ديالو ودونوفان ليون ضمن أبرز تحركات أبها، في ظل الرغبة في رفع جودة الفريق وإضافة عناصر تمتلك خبرة على المستويين المحلي والدولي.وفي الجهة المقابلة، شهدت قائمة أبها خروج عدد كبير من اللاعبين، إذ ضمت قائمة المغادرين عبد الله الجدعاني، ومعتز أكجة، ومحمد العوفي، وفهد الجيزاني، وسويلم المنهالي، ومناف أبويابس، ووليد عسيري، وسليمان بيلو، وحمود الشمري.كما غادر الفريق كل من ألفونسو تايرا، ولويز مورالها، وجاي ديمبلي، وحامد هوساوي، وحسن السليس، وداؤود الطارف، في تغييرات تعكس حجم إعادة البناء التي تشهدها القائمة.وتضع هذه التحولات الجهاز الفني أمام مهمة تحقيق الانسجام بين العناصر الجديدة واللاعبين المستمرين، خصوصًا أن الفريق يدخل الموسم بقائمة مختلفة إلى حد كبير عن الموسم الماضي.

وتسعى إدارة النادي إلى أن تكون التحركات الصيفية نقطة انطلاق لمشروع جديد، خصوصًا بعد عودة أبها إلى دوري روشن، حيث ستكون المنافسة أكثر صعوبة وتتطلب قائمة تملك العمق والجودة والخبرة الكافية للتعامل مع متطلبات الموسم.

النادي يعيد تشكيل صفوفه استعداداً لعودته إلى الدوري السعودي (نادي أبها)

ومع اقتراب صافرة البداية، تبدو مهمة أبها مزدوجة: استكمال بناء الفريق من جهة، والوصول إلى أعلى درجات الانسجام والجاهزية في وقت قصير من جهة أخرى، على أمل أن تمنح الصفقات الجديدة الفريق إضافة فنية حقيقية تساعده على تحقيق أهدافه في الموسم المقبل.ويستهل أبها مشواره في الدوري السعودي بمواجهة الحزم يوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، في اختبار مبكر للفريق بعد التغييرات الكبيرة التي طرأت على قائمته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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