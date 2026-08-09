مونديال الرياضات الإلكترونية: «كوايشو غيمينغ» ينتزع لقب «أونر أوف كينغز»

رفعَ فريق «كوايشو غيمينغ» كأس العالم في لعبة «أونر أوف كينغز» ضمن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، مُحققاً أول ألقابه في البطولة بعد فوزه المشوّق والمفعم بالتوتر على حامل اللقب «إيه جي إيه إل» بنتيجة 4 – 3 في النهائي الكبير.

وقد شقَّ الفريق طريقه في البطولة بسجل نظيف بدون خسارة أي مباراة؛ لكن النهائي الكبير وضعه للمرة الأولى أمام منافس حقيقي قادر على اختباره، هو حامل اللقب «إيه جي إيه إل». وتبادل الفريقان الانتصارات مباراةً تلو الأخرى، قبل أن تمتد السلسلة كاملةً إلى المباراة السابعة التي حسمت هوية البطل.

وكان «كوايشو غيمينغ» قد تأهل إلى البطولة باعتباره المصنف الأول ضمن دوري المحترفين «كي بي إل» باستثناء حامل اللقب، وبدأ فصلَه النهائي في البطولة بالتقدم على «إيه جي إيه إل» بعد الفوز بالمباراة الأولى.

ومع استمرار تبادل النقاط بين الفريقين، كان «إيه جي إيه إل» أول من يحقق انتصارين متتاليين في السلسلة ضمن المباراة الخامسة، ليصبح على بُعد انتصار واحد من حسم اللقب.

وفي المباراة السادسة، دخل «إيه جي إيه إل» المواجهة بحثاً عن إنهاء السلسلة والتتويج، لكن «كوايشو غيمينغ» أظهر صلابةً كبيرة ورفض الاستسلام أمام حامل اللقب، ليحسم المباراة ويدرك التعادل.

ومع فرض المباراة السابعة الفاصلة، بدأت المواجهة بتقارب واضح بين الفريقين، قبل أن يتمكن «كوايشو غيمينغ» من اقتناص الأفضلية عقب مواجهة جماعية حاسمة. وسرعان ما استثمر الفريق زخمه، وأنهى المواجهة لمصلحته ليحسم اللقب ويصدم منافسه «إيه جي إيه إل».

وبهذا الانتصار، حرم «كوايشو غيمينغ» اللاعب شو بيتشنغ «يي نو» من تتويج ثلاثي في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بعدما شارك في حمل لقب «إيه جي إيه إل» في العام الماضي، ولقب «كي بي إل دريم تيم» في العام الذي سبقه، ليفسح المجال لبروز بطلٍ جديدٍ في الساحة، ويفتح فصلاً كاملاً أمام المنافسة على قمة العالم في لعبة «أونر أوف كينغز».

وعقب الفوز، قال هي ويجيا «جو هاو»: «لدي الكثير مما أريد قوله. عندما كنا ننافس في دوري المحترفين كي بي إل في الصين، واجهنا الكثير من العقبات وتقلبات الأداء والنتائج. وفي مرحلةٍ ما، فقدنا ثقتنا بقدراتنا، ولهذا أعتقد أن هذا اللقب سيدفعنا للقتال والمضي قدماً بروحٍ تنافسية أقوى. كُلّي ثقة بأن لدينا أفضل فريق، بأفضل اللاعبين والمدربين. شكراً جزيلاً على استضافتنا هنا في باريس».

وعندما سُئل تشاو هاويو «سايلنس» عن المواجهة، أجاب بكل ثقة: «لا نحتاج لكثيرِ من الحديث والكلام؛ ما عليكم سوى أن تنظروا إلى من يقف هنا على منصة التتويج».

وقال تشانغ هينغ «ليو لانغ»: «ما اعتدنا تقديم أفضل مستوياتنا حينما كنا نواجه بعضنا بعضاً في منافسات دوري المحترفين كي بي إل؛ لكننا هنا، على مسرح بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، حرصنا على تقديم أفضل ما لدينا من المهارات والأداء والنتائج. ومع تتويجنا باللقب، استعدنا ثقتنا بأنفسنا وبفريقنا وعائلاتنا، ونحن ممتنون جداً لوجودنا هنا. لقد حققنا للتو لقبنا الثاني لعام 2026، وآمل بالتأكيد أن يكون الثالث والرابع في الطريق».

وتسلَّم اللاعب جو هاو جائزة أفضل لاعب في البطولة من «سوني» تقديراً لأدائه المتميّز مع فريق «كوايشو غيمينغ» طوال المنافسات، مع جائزة مالية إضافية قدرها 25 ألف دولار. وقال عقب تسلمه الجائزة: «كل ما كنت أفكر فيه وأركز عليه أثناء مبارياتي هو كيف أحقق الفوز. هذا كان كل ما يهمني».

وحصل «كوايشو غيمينغ» على 600 ألف دولار من مجموع الجوائز بعد تتويجه باللقب، فيما حصد «إيه جي إيه إل» جائزة المركز الثاني البالغة 360 ألف دولار، إلى جانب 750 نقطة في سباق بطولة الأندية.

وقبل انطلاق النهائيات، التقى ناديا «جيكاي إي سبورتس» و«آر أو سي إي سبورتس» السعوديان في مباراة تحديد المركز الثالث.

وسجل الفريقان، الممثلان بتشكيلتين ماليزيتين بالكامل، حضوراً مميزاً طوال البطولة، حيث لم يتعرضا لأي تعثر سوى أمام طرفي المباراة النهائية.

واستطاع «جيكاي إي سبورتس» حسم المواجهة بنتيجة 3 – 0 ليحصد المركز الثالث، إلى جانب جائزة مالية قدرها 280 ألف دولار و500 نقطة في سباق بطولة الأندية.