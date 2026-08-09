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مونديال الرياضات الإلكترونية: «كوايشو غيمينغ» ينتزع لقب «أونر أوف كينغز»

فريق كوايشو تألق بشكل لافت في المونديال (كأس العالم للرياضات الإلكترونية)
فريق كوايشو تألق بشكل لافت في المونديال (كأس العالم للرياضات الإلكترونية)
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مونديال الرياضات الإلكترونية: «كوايشو غيمينغ» ينتزع لقب «أونر أوف كينغز»

فريق كوايشو تألق بشكل لافت في المونديال (كأس العالم للرياضات الإلكترونية)
فريق كوايشو تألق بشكل لافت في المونديال (كأس العالم للرياضات الإلكترونية)

رفعَ فريق «كوايشو غيمينغ» كأس العالم في لعبة «أونر أوف كينغز» ضمن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، مُحققاً أول ألقابه في البطولة بعد فوزه المشوّق والمفعم بالتوتر على حامل اللقب «إيه جي إيه إل» بنتيجة 4 – 3 في النهائي الكبير.

وقد شقَّ الفريق طريقه في البطولة بسجل نظيف بدون خسارة أي مباراة؛ لكن النهائي الكبير وضعه للمرة الأولى أمام منافس حقيقي قادر على اختباره، هو حامل اللقب «إيه جي إيه إل». وتبادل الفريقان الانتصارات مباراةً تلو الأخرى، قبل أن تمتد السلسلة كاملةً إلى المباراة السابعة التي حسمت هوية البطل.

وكان «كوايشو غيمينغ» قد تأهل إلى البطولة باعتباره المصنف الأول ضمن دوري المحترفين «كي بي إل» باستثناء حامل اللقب، وبدأ فصلَه النهائي في البطولة بالتقدم على «إيه جي إيه إل» بعد الفوز بالمباراة الأولى.

ومع استمرار تبادل النقاط بين الفريقين، كان «إيه جي إيه إل» أول من يحقق انتصارين متتاليين في السلسلة ضمن المباراة الخامسة، ليصبح على بُعد انتصار واحد من حسم اللقب.

وفي المباراة السادسة، دخل «إيه جي إيه إل» المواجهة بحثاً عن إنهاء السلسلة والتتويج، لكن «كوايشو غيمينغ» أظهر صلابةً كبيرة ورفض الاستسلام أمام حامل اللقب، ليحسم المباراة ويدرك التعادل.

ومع فرض المباراة السابعة الفاصلة، بدأت المواجهة بتقارب واضح بين الفريقين، قبل أن يتمكن «كوايشو غيمينغ» من اقتناص الأفضلية عقب مواجهة جماعية حاسمة. وسرعان ما استثمر الفريق زخمه، وأنهى المواجهة لمصلحته ليحسم اللقب ويصدم منافسه «إيه جي إيه إل».

وبهذا الانتصار، حرم «كوايشو غيمينغ» اللاعب شو بيتشنغ «يي نو» من تتويج ثلاثي في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بعدما شارك في حمل لقب «إيه جي إيه إل» في العام الماضي، ولقب «كي بي إل دريم تيم» في العام الذي سبقه، ليفسح المجال لبروز بطلٍ جديدٍ في الساحة، ويفتح فصلاً كاملاً أمام المنافسة على قمة العالم في لعبة «أونر أوف كينغز».

وعقب الفوز، قال هي ويجيا «جو هاو»: «لدي الكثير مما أريد قوله. عندما كنا ننافس في دوري المحترفين كي بي إل في الصين، واجهنا الكثير من العقبات وتقلبات الأداء والنتائج. وفي مرحلةٍ ما، فقدنا ثقتنا بقدراتنا، ولهذا أعتقد أن هذا اللقب سيدفعنا للقتال والمضي قدماً بروحٍ تنافسية أقوى. كُلّي ثقة بأن لدينا أفضل فريق، بأفضل اللاعبين والمدربين. شكراً جزيلاً على استضافتنا هنا في باريس».

وعندما سُئل تشاو هاويو «سايلنس» عن المواجهة، أجاب بكل ثقة: «لا نحتاج لكثيرِ من الحديث والكلام؛ ما عليكم سوى أن تنظروا إلى من يقف هنا على منصة التتويج».

وقال تشانغ هينغ «ليو لانغ»: «ما اعتدنا تقديم أفضل مستوياتنا حينما كنا نواجه بعضنا بعضاً في منافسات دوري المحترفين كي بي إل؛ لكننا هنا، على مسرح بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، حرصنا على تقديم أفضل ما لدينا من المهارات والأداء والنتائج. ومع تتويجنا باللقب، استعدنا ثقتنا بأنفسنا وبفريقنا وعائلاتنا، ونحن ممتنون جداً لوجودنا هنا. لقد حققنا للتو لقبنا الثاني لعام 2026، وآمل بالتأكيد أن يكون الثالث والرابع في الطريق».

وتسلَّم اللاعب جو هاو جائزة أفضل لاعب في البطولة من «سوني» تقديراً لأدائه المتميّز مع فريق «كوايشو غيمينغ» طوال المنافسات، مع جائزة مالية إضافية قدرها 25 ألف دولار. وقال عقب تسلمه الجائزة: «كل ما كنت أفكر فيه وأركز عليه أثناء مبارياتي هو كيف أحقق الفوز. هذا كان كل ما يهمني».

وحصل «كوايشو غيمينغ» على 600 ألف دولار من مجموع الجوائز بعد تتويجه باللقب، فيما حصد «إيه جي إيه إل» جائزة المركز الثاني البالغة 360 ألف دولار، إلى جانب 750 نقطة في سباق بطولة الأندية.

وقبل انطلاق النهائيات، التقى ناديا «جيكاي إي سبورتس» و«آر أو سي إي سبورتس» السعوديان في مباراة تحديد المركز الثالث.

وسجل الفريقان، الممثلان بتشكيلتين ماليزيتين بالكامل، حضوراً مميزاً طوال البطولة، حيث لم يتعرضا لأي تعثر سوى أمام طرفي المباراة النهائية.

واستطاع «جيكاي إي سبورتس» حسم المواجهة بنتيجة 3 – 0 ليحصد المركز الثالث، إلى جانب جائزة مالية قدرها 280 ألف دولار و500 نقطة في سباق بطولة الأندية.

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الرياضة رياضة سعودية

الدرعية يستعير عبدالله الزيد من الهلال

الدرعية يتعاقد مع عبدالله الزيد قادماً من الهلال (حساب النادي)
الدرعية يتعاقد مع عبدالله الزيد قادماً من الهلال (حساب النادي)
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الدرعية يستعير عبدالله الزيد من الهلال

الدرعية يتعاقد مع عبدالله الزيد قادماً من الهلال (حساب النادي)
الدرعية يتعاقد مع عبدالله الزيد قادماً من الهلال (حساب النادي)

أعلن نادي الدرعية تعاقده مع عبدالله الزيد، لاعب الهلال، على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.

وشارك الزيد في تدريبات الدرعية اليوم، بعد انضمامه إلى الفريق، استعداداً للموسم الجديد.

ويأتي انضمام الزيد إلى الدرعية ضمن تحركات النادي لتعزيز صفوفه، في ظهوره الأول ضمن منافسات دوري المحترفين.

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الفهمي: رحيل محرز وكيسيه قرار فني... والأهلي سينافس على كل البطولات

ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي (حساب النادي)
ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي (حساب النادي)
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الفهمي: رحيل محرز وكيسيه قرار فني... والأهلي سينافس على كل البطولات

ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي (حساب النادي)
ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي (حساب النادي)

أكد ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، أن إدارة النادي تعمل على استكمال احتياجات الفريق الأول لكرة القدم، مشدداً على أن جميع اللاعبين الذين غادروا خلال الفترة الماضية سيتم تعويضهم، وأن النادي ماضٍ في تدعيم صفوفه وسد جميع الخانات قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

وتحدث الفهمي خلال ظهوره في برنامج «دورينا غير» عن عدد من الملفات الأهلاوية، في مقدمتها رحيل المدرب الألماني ماتياس يايسله، ومستقبل عدد من اللاعبين، إلى جانب التحضيرات للموسم الجديد، مؤكداً أن العمل داخل النادي تضاعف خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال الفهمي إن إدارة الأهلي «لا تتنفس إلا من خلال الجمهور»، موجهاً رسالة طمأنة إلى جماهير النادي، ومؤكداً أن الفريق سيكون أمام موسم مختلف، وأضاف: «اطمئنوا، الأهلي سوف يكون صاحب تاريخ كبير هذا الموسم».وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللاعبين يعيشون حالة من الانتماء تجاه النادي، مبيناً أنهم يرددون أهازيج الأهلي داخل غرفة الملابس، ويتحدثون بفخر عن البطولات التي حققوها مع الفريق، حتى في ظل امتلاك بعضهم سجلاً حافلاً بالإنجازات العالمية.وأكد الفهمي أن الأهلي سيعمل على تعويض كل لاعب غادر صفوفه، وقال: «كل لاعب رحل سوف يتم تعويضه، وماضون في سد كل الخانات»، رافضاً الكشف عن أسماء محددة في المفاوضات الجارية، ومنها ما يتعلق بإمكانية عودة فرانك كيسيه، مكتفياً بالتأكيد على وجود مفاوضات مع عدد من اللاعبين.وفيما يخص حراسة المرمى، أوضح الفهمي أن السنغالي إدوار ميندي سيواصل مشواره مع الأهلي، فيما أشار إلى أن وضع إنزو ميلوت سيُحسم قريباً.

وتطرق المتحدث الرسمي إلى دور المدير الرياضي بيدرو في ملف التعاقدات، مؤكداً أن جميع الصفقات التي أُبرمت خلال الفترة الماضية عُرضت على يايسله وحظيت بموافقته، نافياً أن يكون لبيدرو أي صلاحية للتأثير على المدرب في اختيار اللاعبين.وقال الفهمي إن رحيل الجزائري رياض محرز والإيفواري فرانك كيسيه جاء «بقرار فني بحت وليس مادي»، موضحاً أن القرار كان من يايسله، وأن بيدرو لم يكن له رأي في رحيلهما.وعن رحيل يايسله، أكد الفهمي أن إدارة النادي قدمت للمدرب جميع المتطلبات التي طلبها من أجل مواصلة عمله، لكنه اختار في النهاية تقديم استقالته.

وأضاف: «بعد عودة الفريق إلى جدة، كان يايسله يسأل عن أوضاع الملعب والتدريبات، ثم تفاجأنا بتقديمه للاستقالة، ولا نريد التحدث عن الماضي».

وأوضح أن النادي تحرك سريعاً بعد رحيل المدرب، واختار جهازاً فنياً يتوافق مع النهج الفني الذي كان يسير عليه الفريق، مشيراً إلى أن خيارات التعاقد لا تزال مفتوحة لاستكمال احتياجات الفريق.وشدد الفهمي على أن الأهلي يدخل الموسم الجديد بطموحات كبيرة، وقال: «أي بطولة سيلعب فيها الفريق فهو مؤهل لحصادها»، مؤكداً أن الإدارة تعمل على استقرار المجموعة، وأن كل لاعب يحتاج إليه النادي سيستمر مع الفريق.

وفيما يتعلق بالمدافع علي مجرشي، طالب الفهمي باحترام خصوصية اللاعب، موضحاً أنه يمر بظروف خاصة، وقال: «نتمنى من الجميع البعد عن الحديث عما يمر به اللاعب لخصوصية اللاعب»كما وجه رسالة إلى جماهير الأهلي، مؤكداً أن الفريق يعيش حالة من التماسك، وأن اللاعبين يتطلعون إلى العودة للعب أمام جماهيرهم، وقال: «العمل المقدم من بيدرو مضاعف، وأوجه رسالة للجماهير بأن الفريق متماسك، واللاعبون مشتاقون لجمهور النادي ويرددون الأهازيج داخل النادي شوقاً للجماهير».

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أبها يعيد تشكيل قائمته قبل العودة إلى الدوري السعودي

أبها يعيد بناء صفوفه بصفقات جديدة ورحيل مجموعة كبيرة من اللاعبين (نادي أبها)
أبها يعيد بناء صفوفه بصفقات جديدة ورحيل مجموعة كبيرة من اللاعبين (نادي أبها)
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أبها يعيد تشكيل قائمته قبل العودة إلى الدوري السعودي

أبها يعيد بناء صفوفه بصفقات جديدة ورحيل مجموعة كبيرة من اللاعبين (نادي أبها)
أبها يعيد بناء صفوفه بصفقات جديدة ورحيل مجموعة كبيرة من اللاعبين (نادي أبها)

واصل فريق أبها استعداداته للموسم الرياضي الجديد، بعد صيف شهد تغييرات واسعة في قائمته، شملت إبرام عدد من الصفقات المحلية والأجنبية، إلى جانب رحيل مجموعة كبيرة من اللاعبين، في خطوة تهدف من خلالها إدارة النادي إلى بناء فريق قادر على الظهور بصورة مختلفة مع عودته إلى منافسات الدوري السعودي.

وخاض أبها خلال برنامجه الإعدادي في سلوفينيا عددًا من المباريات الودية للوقوف على جاهزية اللاعبين والوقوف على خيارات الجهاز الفني، كان مواجهة الشارقة الإماراتي أولى المباريات الودية التي انتهت بفوز الأخير 2-1، وسجل هدف أبها الوحيد المدافع السنغالي عبدو ديالو.وتعادل الفريق دون أهداف أمام ريزا سبور التركي، فيما خاض مواجهة ودية مغلقة أمام العلا، ضمن برنامج التحضير للموسم الجديد.وشهدت تحركات أبها في سوق الانتقالات الصيفية استقطاب أسماء جديدة في مختلف المراكز، إذ تعاقد النادي مع المدافع السنغالي عبدو ديالو، والفرنسيين دونوفان ليون، ولورنس روزييه، وأليمامي غوري، إلى جانب صانع الألعاب الفرنسي نبيل فقير.كما عزز الفريق صفوفه بعدد من اللاعبين السعوديين، بالتعاقد مع محمد الدوسري، وصفوان الجهني، وماجد دوران، وفيصل الصبياني، ومحمد الزيد، إضافة إلى الحارس مصطفى ملائكة.

أبها يتعاقد مع لاعب الوسط محمد الزيد قادماً من الهلال (نادي أبها)

واتجه النادي كذلك إلى خيار الإعارة في تدعيم قائمته، باستعارة عبد الكريم دارسي، وكشيم القحطاني، في الوقت الذي حافظ فيه على بعض عناصره من خلال تجديد عقود ناصر الدعجاني ومحمد حمسل وجوريان غاري.

ويبرز التعاقد مع نبيل فقير وعبدود ديالو ودونوفان ليون ضمن أبرز تحركات أبها، في ظل الرغبة في رفع جودة الفريق وإضافة عناصر تمتلك خبرة على المستويين المحلي والدولي.وفي الجهة المقابلة، شهدت قائمة أبها خروج عدد كبير من اللاعبين، إذ ضمت قائمة المغادرين عبد الله الجدعاني، ومعتز أكجة، ومحمد العوفي، وفهد الجيزاني، وسويلم المنهالي، ومناف أبويابس، ووليد عسيري، وسليمان بيلو، وحمود الشمري.كما غادر الفريق كل من ألفونسو تايرا، ولويز مورالها، وجاي ديمبلي، وحامد هوساوي، وحسن السليس، وداؤود الطارف، في تغييرات تعكس حجم إعادة البناء التي تشهدها القائمة.وتضع هذه التحولات الجهاز الفني أمام مهمة تحقيق الانسجام بين العناصر الجديدة واللاعبين المستمرين، خصوصًا أن الفريق يدخل الموسم بقائمة مختلفة إلى حد كبير عن الموسم الماضي.

وتسعى إدارة النادي إلى أن تكون التحركات الصيفية نقطة انطلاق لمشروع جديد، خصوصًا بعد عودة أبها إلى دوري روشن، حيث ستكون المنافسة أكثر صعوبة وتتطلب قائمة تملك العمق والجودة والخبرة الكافية للتعامل مع متطلبات الموسم.

النادي يعيد تشكيل صفوفه استعداداً لعودته إلى الدوري السعودي (نادي أبها)

ومع اقتراب صافرة البداية، تبدو مهمة أبها مزدوجة: استكمال بناء الفريق من جهة، والوصول إلى أعلى درجات الانسجام والجاهزية في وقت قصير من جهة أخرى، على أمل أن تمنح الصفقات الجديدة الفريق إضافة فنية حقيقية تساعده على تحقيق أهدافه في الموسم المقبل.ويستهل أبها مشواره في الدوري السعودي بمواجهة الحزم يوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، في اختبار مبكر للفريق بعد التغييرات الكبيرة التي طرأت على قائمته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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