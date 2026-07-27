مونديال الرياضات الإلكترونية: آر في بي ليجند يقلب التوقعات ويتوج بطلاً لكأس «ديوغو جوتا»

اختُتمت منافسات بطولة العالم لمحترفي إي إيه إف سي ضمن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، بتتويج رازفان بويو آر في بي ليجند باللقب، بعد انتصاره في النهائي الكبير بنتيجة 6-5 على ليفي رييك ليفي فين. وفرض آر في بي ليجند أفضليته منذ الدقائق الأولى للنهائي، وحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحمل كأس البطولة التي تحمل اسم الأيقونة الرياضية الراحل ديوغو جوتا، ويحصد نصيبه من مجموع الجوائز البالغ مليون دولار، إلى جانب لقب بطل العالم في مسيرة إف سي برو لعام 2026.

جاء الفوز المفاجئ بعدما دخل آر في بي ليجند البطولة وهو يحتل المركز الثلاثين في التصنيف العام، إثر تأهله إلى بطولة العالم بعد حلوله وصيفاً في بطولة الكأس المفتوحة لمحترفي إف سي 2026 في أوروبا الشرقية يوروب إيست إف سي برو 26 أوبن كب. وافتتح طرفا النهائي مشوارهما في المجموعة نفسها من مرحلة منافسات التأهل بلاي إنز، حيث احتل ليفي فين المركز الثاني، بينما جاء آر في بي ليجند في المركز الرابع، ما استلزم منه تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في الأدوار الإقصائية لمرحلة بلاي إنز لمجرد بلوغ الحدث الرئيس لبطولة العالم.

وقد ازداد الطريق صعوداً وصعوبة بعد وصوله إلى المنافسات الرئيسة، لكنه نجح في حجز مقعده في الدور الأول من الأدوار الإقصائية بعد تعادله مع أحد أبرز لاعبي البطولة نيكولاس فيلالبا نيكولاس ناينتي ناين إف سي، ثم حقق انتصارات بارزة على غوستافو فيراز غوغا فيراز، وآندر توبال نيت، إضافة إلى حامل لقب بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2024، جواو فاسكونسيلوس جافونسو جي في، الذي يعرف جيداً معنى شق الطريق الأصعب نحو اللقب.

وواصل آر في بي ليجند تقديم أداء قوي في الجولتين الأوليين من الأدوار الإقصائية، متجاوزاً بثقة كلاً من أوموت غولتكين أوموت وغوغا فيراز للمرة الثانية في البطولة. لكن مواجهته الأصعب كانت أمام النابغة علي خان حاجي أليهان، البالغ من العمر 17 عاماً، إذ احتاج إلى كامل مهاراته، وبعض الحظ لحسم اللقاء، بعدما انتهى الوقت الإضافي بالتعادل 5-5، قبل أن ينتصر بركلات الترجيح. وفي نصف النهائي، اصطدم بنسيم دحمان ناسادا، الذي وصل إلى هذه المرحلة بعد فوز مدوٍ بنتيجة 11-5 على المصنف الأول عالمياً أندرس فييرغانغ فيرغانغ؛ إلا أن آر في بي ليجند واصل رحلته الاستثنائية، وانتزع بطاقة التأهل إلى النهائي من ناسادا عقب فوزه بنتيجة 10-8، ليضرب موعداً مع ليفي فين في مواجهة الحلم.

وافتتح آر في بي ليجند التسجيل مبكراً في النهائي بعدما تسبب خصمه ليفي فين في ركلة جزاء، لتتوالى بعدها الأهداف، وينهي الشوط الأول متقدماً 4-2. ورغم أن التوقعات كانت تصب في مصلحة ليفي فين، فإنه وجد نفسه متأخراً طوال المباراة، بينما واصل آر في بي ليجند البناء على الزخم الذي اكتسبه منذ بداية البطولة. وفي الشوط الثاني، وسع الفارق إلى هدفين إضافيين، قبل أن ينتفض خصمه ويقلص النتيجة إلى فارق هدف واحد قبل ثوانٍ من النهاية، لكن آر في بي ليجند تمسك بتقدمه حتى صافرة الختام، ليحقق الفوز بفارق هدف واحد، ويُسطر اسمه في سجل أبطال اللعبة.

وخلال احتفاله بالتتويج، قال رازفان بويو آر في بي ليجند: «أنا بطل العالم. يعجز لساني عن وصف مشاعري، ولا يسعني إلا البكاء». وأضاف: «سأواصل اللعب بأسلوبي، وسأسعى دائماً لأن أكون في أفضل شكل ممكن. وأقول للجميع: لا تخافوا، واتبعوا أحلامكم، فسيأتي يوم لا بد أن تتحقق فيه».

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، التقى ماتياس بونانو مع ناسادا في مواجهة مشوقة، ومتكافئة، انتهى فيها الوقت الأصلي بالتعادل 4-4، قبل أن يستمر تبادل الأهداف في الوقت الإضافي لينتهي 6-6، حتى جاء الحسم بركلات الترجيح. وبعد أن أهدر اللاعبان الركلة الأولى، حافظ بونانو على هدوئه وسجل ثلاث ركلات ناجحة مقابل ركلة واحدة لمنافسه، ليحصد المركز الثالث وجائزة مالية قدرها 75 ألف دولار.

وقبل انطلاق النهائي الكبير، شهد المسرح الرئيس في إس تي سي أرينا مواجهة استعراضية في لعبة إي إيه إف سي جمعت أحد أعظم نجوم كرة القدم الفرنسية، كريم بنزيما، مع أحد أبرز صناع المحتوى الرقمي في فرنسا، محمد أمين محمود أمين ماتيو، بمشاركة صانعي المحتوى بروس، وبراك. وقدم النجوم الفرنسيون عرضاً ترفيهياً نال إعجاب الجماهير الحاضرة في باريس، وأسهم في رفع حماسهم قبل انطلاق النهائي الذي اختتم منافسات البطولة بأجواء استثنائية.