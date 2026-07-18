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الرياضة رياضة سعودية

يوم حافل بالألقاب في كأس العالم للرياضات الإلكترونية

تيم فايتاليتي الفرنسي للسيدات توج بطلاً لموبايل ليجيندز (الشرق الأوسط)
تيم فايتاليتي الفرنسي للسيدات توج بطلاً لموبايل ليجيندز (الشرق الأوسط)
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يوم حافل بالألقاب في كأس العالم للرياضات الإلكترونية

تيم فايتاليتي الفرنسي للسيدات توج بطلاً لموبايل ليجيندز (الشرق الأوسط)
تيم فايتاليتي الفرنسي للسيدات توج بطلاً لموبايل ليجيندز (الشرق الأوسط)

شهدت بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، في باريس، يوماً حافلاً بالألقاب التاريخية، بدأت بتتويج فريق ليون بطلاً لمنافسات فري فاير، ثم إعلان «تيم فايتاليتي» الفرنسي بطلاً للمرة الثانية لبطولة موبايل ليجيندز: بانغ بانغ للسيدات، ضمن منافسات الحدث الأضخم على مستوى العالم في الرياضات الإلكترونية.

وبعد نهائي حبس الأنفاس، وترك المشجعين على حافة مقاعدهم، تُوّج فريق ليون بلقب «فري فاير» في باريس، بعدما دخلت 4 فرق المباراة الحاسمة باحتمالات متكافئة لانتزاع الكأس.

ونجح الفريق القادم من أميركا اللاتينية في التفوق على 11 منافساً في النهائي الكبير، ليحصد جائزة المركز الأول، البالغة 300 ألف دولار، ليضمن مقعده في نهائيات سلسلة فري فاير العالمية، مضيفاً ألف نقطة ثمينة إلى رصيده في سباق بطولة الأندية.

وقدّم فريق ليون أداءً استثنائياً في طريقه إلى اللقب. وفي المباراة الخامسة، حقق الفريق رقماً قياسياً جديداً في البطولة بتسجيله 45 نقطة في مواجهة واحدة، جامعاً بين 33 عملية إقصاء و12 نقطة ترتيب بعد تأمينه المركز الأول وتحقيق «بوياه».

وفي المباراة الحاسمة، كان ليون قد ضمن، إلى جانب «إيه جي. إيه إل»، أهلية احتساب النقاط ضمن نظام تشامبيون راش بوينت، ما دفعه إلى اتباع أسلوب تكتيكي بالغ الانضباط في النهاية.

ومع تقلص المنطقة الآمنة، تمكن الفريق من إقصاء «تيم أبيكس غيمينغ»، قبل أن يدخل مواجهة ثلاثية حاسمة مع فريقي لاود و«إيه جي. إيه إل»، وهناك استثمر الفوضى التي دارت بين منافسيه، وبدأ في إقصائهم حتى انتزع آخر «بوياه» في البطولة.

وقال مدرب الفريق إريك مارتينيز، الملقب سوي ديّا: «أنا فخور ومحظوظ وسعيد للغاية بالعمل مع هؤلاء اللاعبين الاستثنائيين، ومرافقتهم في التدريب طوال هذه الرحلة. لا أستطيع وصف مدى سعادتي وامتناني لوجودي بجانب هذا الفريق».

وشهد النهائي الكبير لبطولة «فري فاير» مشاركة 12 فريقاً، من بينها تيم فالكونز ولاود، وتويستد مايندز، حيث نجح كل منها في تحقيق «بوياه» واحدة على الأقل. أما حامل اللقب إيفوس ديفاين، فلم يتمكن من استعادة مستواه في النهائي الكبير، وأنهى البطولة في المركز العاشر.

وتُوّج بنجامين بيريز، الملقب بـ«غيمز كينغ»، بجائزة أفضل لاعب في البطولة المقدمة من سوني، بعدما أنهى المنافسات، وفي رصيده 60 عملية إقصاء و71 إطاحة بالمنافسين، وتحدث بعدها عن معاناته مع القلق خلال الأشهر الماضية.

وفي سياق متصل، نجح تيم فايتاليتي الفرنسي في كتابة فصل جديد من هيمنته على بطولة «موبايل ليجيندز: بانغ بانغ» للسيدات، بعدما توج باللقب للمرة الثانية على التوالي في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وللمرة الرابعة في تاريخ البطولة. وحقق هذا الإنجاز على أرضه وبين جماهيره في باريس، وحصد جائزة قدرها 150 ألف دولار، وأضاف ألف نقطة إلى رصيده في بطولة الأندية.

ومن جانبها، حصلت فيوريل تشين، الملقبة بـ«فيفال»، على جائزة أفضل لاعبة في البطولة المقدمة من سوني للمرة الثانية في مسيرتها، لتضيف 25 ألف دولار إلى إجمالي جوائزها.

وفي النهائي، اصطدم النادي الفرنسي، بتشكيلته الإندونيسية بالكامل، بمنافسه التاريخي «ناتوس فينسيري بي إتش»، الذي سبق أن هزمه في نسخة 2024، ووصل إلى نهائي هذا العام عبر طريق شاقّ في مسار الخاسرين بعد منافسات المجموعات.

ورغم خسارة المباراة الأولى، استعاد تيم فايتاليتي زمام المبادرة سريعاً، وحوّل تأخره إلى تقدم، قبل أن يحسم السلسلة بنتيجة 4-2 ليحافظ على لقبه عن جدارة، ويؤكد مرة أخرى مكانته كأحد أعظم فرق السيدات في تاريخ اللعبة.

وشهدت بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية هذا العام تحولاً تاريخياً بعدما تغير اسم بطولة اللعبة من بطولة الدعوات النسائية إلى بطولة السيدات الدولية، لتصبح بطولة عالمية متكاملة، تمثل قمة المنافسات النسائية في اللعبة، كما دخلت الساحة الأوروبية للمرة الأولى في تاريخها.

وفي المركز الثالث، جاء فريق «غيلتيك سايبر تيم» الفريق الأوروبي الوحيد الذي بلغ الأدوار الإقصائية، بعدما تفوق على «غالاكسي فينيكس»، ليحصد 50 ألف دولار و500 نقطة في بطولة الأندية.

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الرياضة رياضة سعودية

دوليو النصر يلتحقون بالتدريبات في معسكر لشبونة

من تدريبات النصر في الرياض (موقع النادي)
من تدريبات النصر في الرياض (موقع النادي)
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دوليو النصر يلتحقون بالتدريبات في معسكر لشبونة

من تدريبات النصر في الرياض (موقع النادي)
من تدريبات النصر في الرياض (موقع النادي)

أنهى فريق النصر مرحلة تحضيراته الصيفية في الرياض، من خلال خوضه حصة تدريبية، قبل المغادرة إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، في محطة مفصلية من برنامجه الإعدادي للموسم الجديد.

ويُنتظر أن يشهد معسكر لشبونة التحاق عدد من نجوم الفريق الدوليين، المحليين والأجانب، عقب انتهاء مشاركاتهم مع منتخباتهم في كأس العالم، في خطوة تهدف إلى استكمال الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاقة الموسم.

وأعلن النادي، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن تدريب السبت يمثل الوداع الرسمي للحصص المقامة داخل المملكة، تمهيداً للانتقال إلى المعسكر الخارجي الذي يمتد حتى مطلع أغسطس (آب) المقبل.

وكشف النادي رسمياً عن برنامج مبارياته الودية في البرتغال؛ إذ يستهل مشواره بمواجهة الفريق الثاني لبنفيكا يوم 22 يوليو (تموز)، تليها مباراة أمام ميريدا الإسباني في 28 من الشهر ذاته، ثم يواجه إستريلا دا أمادورا البرتغالي في الأول من أغسطس، على أن يختتم جولته الودية بلقاء ألميريا الإسباني يوم 4 أغسطس، قبل عودة البعثة إلى الرياض في اليوم التالي مباشرة.

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نادي النصر الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

معسكر إسبانيا يجهّز سيدات القادسية للموسم الجديد

ثلاث مباريات ودية في انتظار سيدات القادسية هذا الصيف (موقع النادي)
ثلاث مباريات ودية في انتظار سيدات القادسية هذا الصيف (موقع النادي)
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معسكر إسبانيا يجهّز سيدات القادسية للموسم الجديد

ثلاث مباريات ودية في انتظار سيدات القادسية هذا الصيف (موقع النادي)
ثلاث مباريات ودية في انتظار سيدات القادسية هذا الصيف (موقع النادي)

أعلن فريق القادسية، المنافس في الدوري الممتاز للسيدات، برنامج معسكره الخارجي الذي سيقام في إسبانيا استعداداً للموسم الجديد.

وسيخوض الفريق معسكراً إعدادياً في ملقة من 20 يوليو (تموز) إلى 2 أغسطس (آب) المقبل، في حين سيستكمل برنامجه في جيرونا من 4 إلى 14 أغسطس المقبل.

وشمل البرنامج الإعدادي 3 مباريات ودية، لم يتم الإعلان عنها بعد.

ويُذكر أن الفريق استأنف تدريباته بعد أربعة أيام من الإعلان عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع المديرة الفنية الكندية كارملينا موسكاتو، وذلك بالتراضي بين الطرفين، بعد التوصل إلى اتفاق مشترك.

وحقق فريق القادسية المرتبة الرابعة في ترتيب الدوري السعودي للسيدات في الموسم الماضي؛ إذ حصد 23 نقطة من 14 مباراة.

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كرة القدم للسيدات السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الراشد والفرج ودهل على طاولة الهلال

من تدريبات الهلال في معسكر النمسا (موقع النادي)
من تدريبات الهلال في معسكر النمسا (موقع النادي)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الراشد والفرج ودهل على طاولة الهلال

من تدريبات الهلال في معسكر النمسا (موقع النادي)
من تدريبات الهلال في معسكر النمسا (موقع النادي)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة نادي الهلال، كثّفت تحركاتها خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم مركز الظهير الأيمن بلاعب محلي، في ظل عدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي مع إدارة التعاون بشأن التعاقد مع محمد محزري، بعدما اصطدمت المفاوضات بعدد من الشروط التي لا تزال محل نقاش بين الطرفين.

وبحسب المصادر، فقد وضعت الإدارة الهلالية عدة أسماء على طاولة الخيارات، يتقدمها سعود الراشد لاعب الحزم، و عبد العزيز الفرج لاعب الدرعية، إلى جانب عواد دهل لاعب الاتفاق، تحسباً لتعثر المفاوضات مع التعاون، في إطار رغبة الجهاز الفني في حسم الملف قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي السياق ذاته، تسير المفاوضات مع محمد الصرنوخ، ظهير الفتح، بصورة إيجابية، وسط تقدم ملحوظ في الإجراءات، ما يجعله أحد أبرز المرشحين لتعزيز الجبهة اليمنى خلال الأيام المقبلة.

وعلى صعيد ملف اللاعبين الراحلين، فلا يزال الراتب السنوي المرتفع للجناح البرازيلي مالكوم يمثل العقبة الأبرز أمام انتقاله إلى الأندية الخارجية التي أبدت رغبتها في ضمه، إذ لم تتمكن تلك الأندية حتى الآن من الوصول إلى صيغة مالية تتناسب مع قيمة عقد اللاعب.

كما يواجه المدافع علي البليهي وضعاً مشابهاً، حيث يقف راتبه السنوي، البالغ نحو 13 مليون ريال، عائقاً أمام انتقاله إلى أندية محلية مهتمة بالحصول على خدماته، رغم تبقي موسم واحد في عقده مع الهلال، ما يجعل مستقبله مع الفريق مرهوناً بالتوصل إلى حلول مالية ترضي جميع الأطراف.

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