دي دزيربي يريد «الروح والشغف» في النسخة الجديدة من توتنهام

حث مدرب توتنهام الإنجليزي؛ الإيطالي روبرتو دي دزيربي، فريقه، الاثنين، على اللعب «بروح وشغف» في الوقت الذي يعيد فيه النادي اللندني ترميم صفوفه بعد تفاديه الموسم الماضي الهبوط بشق الأنفس.

وانخرط سبيرز خلال صيف حافل في الإنفاق الغزير لتعزيز حظوظه بالمنافسة، بعد تفادي الهبوط بحلوله في المركز الـ17 بالدوري الإنجليزي، في نتيجة حُسمت خلال اللحظات الأخيرة، وسط أجواء مشحونة بالتوتر الشديد.

وتشمل صفقات دي دزيربي البارزة لاعبَي خط الوسط؛ البرتغالي ماتيوس فرنانديش، والإيطالي ساندرو تونالي. كما استقطب المدرب الإيطالي من ناديه السابق برايتون المدافع الهولندي يان بول فان هيك.

وانضم لصفوف توتنهام الظهير الأسكوتلندي آندي روبرتسون، والمدافع الأرجنتيني ماركوس سينيسي، وحارس المرمى السلوفاكي مارتن دوبرافكا، إذ التحقوا بالنادي جميعاً في صفقات انتقال حر، ليكونوا جزءاً من تشكيلة اكتسبت طابعاً جديداً. وقال مدرب مرسيليا الفرنسي السابق، الموجود في سيدني ضمن الجولة التحضيرية، إنه يتوقع المزيد عندما ينطلق الموسم الجديد في 22 أغسطس (آب) المقبل، وأوضح أنه يريد «بناء فريق جديد بمواصفات جيدة، وبلاعبين كبار، لكن بروح، وبشغف، وبكل القيم التي نؤمن بها». وتابع: «كرة القدم الآن لا تقتصر فقط على الملعب والكرة، بل تنعكس في الحياة... إنها كم ساعة خلال اليوم تفكر فيها بعملك؟».

وافتتح سبيرز جولته التحضيرية بفوز ممتع على أوكلاند إف سي النيوزيلندي المتوج بلقب «الدوري الأسترالي (إيه - ليغ)» 2 - 0 الأحد. وسيواجه سيدني إف سي الأربعاء، ثم يلتقي غريمه اللندني تشيلسي في سيدني بعد 3 أيام. وأشرك دي دزيربي مجموعة من اللاعبين الشباب في مباراة أوكلاند، قبل أن يزج بتشكيلة أقرب إلى الفريق الأساسي في الدقائق الـ30 الأخيرة عندما حصل لاعبون أمثال فرنانديش وكونور غالاغر والويلزي بنجامين بن ديفيز على فرصة المشاركة. وقال دي دزيربي: «لم نستقبل أهدافاً، ولم نتعرض لأي إصابات، وهذا خبر هائل ومهم، خصوصاً في بداية الموسم». وأشار إلى أن هناك صفقات أخرى قد تبرَم قبل إغلاق سوق الانتقالات. وأضاف: «أعتقد أن بإمكاننا أن نصبح أكبر سعادة في نهاية سوق الانتقالات؛ لأنني تحدثت مطولاً مع المالك و مجلس الإدارة، وهما يريدان بناء فريق قوي جداً لهذا الموسم، لجعل مستقبلنا عظيماً مجدداً».