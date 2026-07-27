«طاقة إيجابية» في تشيلسي مع بداية عهد ألونسو

قال الإسباني شابي ألونسو، الاثنين، إن هناك «طاقة جيدة» في فريقه الجديد تشيلسي الإنجليزي، الساعي إلى تغيير وضعه من خلال التعاقد مع مدرب ريال مدريد السابق.

وبدأ الإسباني مهامه رسمياً في الأول من يوليو (تموز)، وسيقود فريقه في أول مباراة في سيدني الثلاثاء عندما يواجه الـ«بلوز» ويسترن سيدني واندررز.

ويواجه ألونسو مهمة ضخمة لإعادة تشيلسي إلى دائرة المنافسة على الألقاب الكبرى، بعد إنهاء الموسم الماضي بشكل مخيب في المركز العاشر في الدوري الإنجليزي، وفشله في التأهل إلى المسابقات الأوروبية.

وأحرز النادي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز آخر مرة قبل عقد من الزمن، تحت قيادة المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي. وأجرى ألونسو سلسلة من الصفقات في الفترة التحضيرية، أبرزها مورغان روجرز القادم من أستون فيلا، وقال إنه أُعجب بما رآه حتى الآن. وصرح: «نريد بناء فريق تنافسي. نحن في خضم هذه العملية. لدينا جودة كبيرة، وموهبة كبيرة»، مضيفاً: «نحتاج إلى معرفة ما يتطلبه الأمر للمنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ونريد أن تكون لدينا تشكيلة تتمتع بالتوازن الصحيح بين الجودة والعقلية». وأردف: «لكن أعتقد أننا نبدأ الموسم الجديد بطاقة جيدة، وذلك سيكون مهماً».

وبرز لاعب خط الوسط السابق لليفربول ومنتخب إسبانيا كأحد ألمع مدربي أوروبا، بعدما قاد باير ليفركوزن الألماني إلى ثنائية الدوري والكأس من دون هزيمة، خلال موسم 2023- 2024، إضافة للوصول إلى نهائي مسابقة «يوروبا ليغ»، غير أنه لم يصمد سوى 7 أشهر كمدرب لريال مدريد الذي عيَّنه في المنصب العام الماضي ثم تخلى عنه في يناير (كانون الثاني).

ويرتبط اسم ألونسو بأسلوب التمرير القصير، وطبَّق نظام 1-2-4-3 في ليفركوزن الذي أثبت نجاحه المبهر؛ لكنه أظهر أيضاً واقعية في تكتيكاته، وهي سمة ينوي نقلها إلى تشيلسي. وأضاف: «سنكون مَرِنين في تكتيكاتنا، وفي مقارباتنا، وخطط المباريات»، مدركاً أنه لا يحاول فرض نظام مختلف تماماً عن الموسم الماضي.

وتابع: «الأمر لا يكمن في تغييري لكل شيء. الأمر يتعلق بالتحديث وتطوير شيء قاموا به (اللاعبون) بمفاهيم جديدة يمتلكها كل مدرب». واستدرك: «لكن الأمر الجيد هو أن أشياء كثيرة أحبها قد قاموا بها بالفعل. لذا يتعلق الآن الأمر بتغيير أو تحديث بضعة أمور أخرى».

ومنذ أن أحرز تشيلسي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز آخر مرة عام 2017، تعاقب على الفريق مدربون عدة، رحلوا بعد فشلهم في تكرار هذا الإنجاز، والضغط الآن على كاهل ألونسو لإنهاء هذا الجفاف؛ لكنه قال إن الوقت ما زال مبكراً لتحديد ما سيُعتبر موسماً ناجحاً.

وقال المدرب البالغ من العمر 44 عاماً، والذي وقَّع عقداً لمدة 4 سنوات: «لا أريد أن أتحدث مبكراً جداً عن هدفنا. نريد أن نستحق أن نكون في أعلى مركز ممكن. ولتحقيق ذلك نحتاج إلى العمل بجد».

واستطرد: «نحتاج إلى تطوير هذا الفريق بلاعبين جدد، وبأفكار جديدة، ولكن أحياناً يستغرق الأمر وقتاً أطول، وأحياناً يحدث ذلك بشكل أسرع. ولكن حتى الآن، هناك شعور وطاقة جيدان. يعمل اللاعبون بجد، وهذا ما نريده».

ورأى ألونسو في ضم روجرز «صفقة رائعة» من شأنها أن تجعل النادي أكثر تنافسية، متوقعاً أن «ينسجم بشكل جيد جداً» مع مواطنه كول بالمر في الهجوم.

وانتقل اللاعب متعدد المراكز من أستون فيلا الأسبوع الماضي مقابل 117 مليون جنيه إسترليني (157 مليون دولار)، في أغلى صفقة انتقال للاعب بريطاني. وأضاف المدرب الإسباني «إنها صفقة رائعة. أعتقد أننا كنا بحاجة إلى لاعب مهم في ذلك المركز، وأنا متأكد من أنه ليست هناك خيارات عدة أفضل من مورغان، لذا نحن سعداء، ويعني هذا الكثير لنا جميعاً».