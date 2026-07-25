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الرياضة رياضة عالمية

مونديال الرياضات الإلكترونية: تيم فيجن السعودي بطلا لـ"تيم فايت تاكتيكس"

فريق فيجن السعودي لحظة تتويجه باللقب (الشرق الأوسط)
فريق فيجن السعودي لحظة تتويجه باللقب (الشرق الأوسط)
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مونديال الرياضات الإلكترونية: تيم فيجن السعودي بطلا لـ"تيم فايت تاكتيكس"

فريق فيجن السعودي لحظة تتويجه باللقب (الشرق الأوسط)
فريق فيجن السعودي لحظة تتويجه باللقب (الشرق الأوسط)

أُسدل الستار على منافسات تيم فايت تاكتيكس ضمن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، والتي أقيمت في صالة أليانز فولت، بتتويج فريق فيجن السعودي باللقب إثر فوزه المستحق بنتيجة 3-0 على فريق أورورا غيمينغ الصربي في النهائي الكبير.

وحصد الفريق السعودي الجائزة الكبرى البالغة 150 ألف دولار، إلى جانب ألف نقطة عززت موقعه في صدارة ترتيب بطولة الأندية بالتساوي مع فريق ناتوس فينسيري الأوكراني، بعدما رفع رصيده إلى 1750 نقطة.

وجاء تتويج تيم فيجن بعد مسيرة مميزة في الأدوار الإقصائية، إذ تغلب على فيرتوس برو ثم فلاش وولفز، قبل أن يكتسح أورورا غيمينغ بثلاثة انتصارات متتالية في النهائي، ليؤكد أحقيته باللقب بعد المستويات القوية التي قدمها طوال البطولة.

وشق الفريق السعودي طريقه إلى منصة التتويج عبر سلسلة من المواجهات الصعبة، إذ استهل مشواره في المجموعة الأولى بالخسارة أمام فلاش وولفز، لينتقل إلى مواجهة فريق تي ون الكوري الجنوبي، حيث تمكن من الفوز بنتيجة 2-0 وحجز مقعده في ربع النهائي.

وفي الدور التالي، تجاوز فيرتوس برو بنتيجة 2-1، قبل أن يثأر من خسارته الأولى أمام فلاش وولفز بالفوز عليه 2-1 في نصف النهائي، ليضرب موعداً مع أورورا غيمينغ في المباراة النهائية.

وحصل اللاعب يان “فلانسي” لينغيو على جائزة سوني لأفضل لاعب في البطولة، بعدما قاد تيم فيجن إلى التتويج باللقب، لينال جائزة إضافية قدرها 25 ألف دولار.

وقال فلانسي بعد تسلمه الجائزة: جميع أعضاء فريقي يستحقون هذه الجائزة، فقد نجحنا معاً في تجاوز التحديات التي يفرضها نظام المنافسة القائم على أربعة لاعبين ضد أربعة. وأود أن أشكر الجماهير وجميع العاملين خلف الكاميرات، فهذه الجائزة لكم.

ودخل أورورا غيمينغ البطولة وسط ترشيحات قوية للمنافسة على اللقب، خصوصاً مع وجود اللاعب غي ووشين “هوانميه”، حامل لقب بطولة تاكتيشنز كراون الفردية في تيم فايت تاكتيكس، كما عزز الفريق حظوظه بعدما أقصى ويبو غيمينغ، بطل نسخة 2025، إلا أن تيم فيجن أثبت تفوقه الفني والتكتيكي، ولم يمنح منافسه أي فرصة لمجاراة مستواه في النهائي.

ومنح هذا الانتصار فريق تيم فيجن ألف نقطة في بطولة الأندية، ليتقاسم صدارة الترتيب العام مع ناتوس فينسيري برصيد 1750 نقطة لكل منهما. وتمثل بطولة تيم فايت تاكتيكس آخر مشاركة للفريق السعودي في منافسات الألعاب ضمن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، ما يعني أن موقعه النهائي في ترتيب الأندية سيبقى مرهوناً بنتائج المنافسين خلال الأسبوع الأخير من البطولة.

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