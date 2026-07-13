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كأس العالم للرياضات الإلكترونية: 100 ثيفيس بطلاً لـ«فالورانت» لأول مرة

دون فريق 100 ثيفيس اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ منافسات فالورانت بعدما توج بلقب بطولة اللعبة ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية (الشرق الأوسط)
دون فريق 100 ثيفيس اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ منافسات فالورانت بعدما توج بلقب بطولة اللعبة ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية (الشرق الأوسط)
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كأس العالم للرياضات الإلكترونية: 100 ثيفيس بطلاً لـ«فالورانت» لأول مرة

دون فريق 100 ثيفيس اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ منافسات فالورانت بعدما توج بلقب بطولة اللعبة ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية (الشرق الأوسط)
دون فريق 100 ثيفيس اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ منافسات فالورانت بعدما توج بلقب بطولة اللعبة ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية (الشرق الأوسط)

دون فريق 100 ثيفيس اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ منافسات فالورانت بعدما تُوج بلقب بطولة اللعبة ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 للمرة الأولى دولياً في العاصمة الفرنسية باريس، إثر فوزه المستحق على مواطنه إن أر جي بنتيجة (3-1) ليحصد أول ألقابه العالمية في واحدة من أقوى بطولات الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم.

وجاء التتويج وسط أجواء جماهيرية استثنائية، حيث تُوج الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بكأس البطولة للفريق الأميركي بعد مشوار اتّسم بالثبات والروح الجماعية والقدرة على تجاوز أصعب اللحظات.

وأكد لاعبو الفريق، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن سر الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة أشهر من العمل الجماعي والانضباط والثقة المتبادلة داخل الفريق إلى جانب الدعم الجماهيري الذي منحهم دفعة إضافية في كل مواجهة.

وقال اللاعب ماتيو بانغانيبان إنه شعر منذ انطلاق البطولة بأن اللقب سيكون من نصيب فريقه، وأضاف: «كان هناك إحساس داخلي يخبرني بأننا سنفوز لكنني كنت أحرص بعد كل جولة على التحكم في مشاعري حتى لا أفقد تركيزي».

أما زميله تيموثي لافيغني فأوضح أن المباراة النهائية لم تكن سهلة، مشيراً إلى أن الجولة الأولى كانت الأصعب قبل أن يستعيد الفريق توازنه ويفرض سيطرته حتى النهاية، مؤكداً أن الهدف المقبل يتمثل في الدفاع عن اللقب والحفاظ على مكانة الفريق بين نخبة العالم.

من جانبه، شبّه المدرب لاوري ناس كيسيليوس دوره بقيادة سفينة وسط أمواج عاتية، قائلاً: «كان عليّ أن أدفع اللاعبين إلى الأمام مهما كانت الصعوبات، واليوم نجني ثمرة هذا الإيمان والعمل».

ووصف اللاعب بيتر مازوريك (أسونا) التتويج بأنه اللحظة الأهم في مسيرتهم، مؤكداً أن هذا اللقب يمثل أول بطولة دولية وعالمية يحققها الفريق، وقال: «كنا نطارد هذا الحلم منذ سنوات، واليوم أصبح حقيقة بفضل العمل الجماعي والإيمان بقدراتنا».

ولم يتمكن سيان بزيرا من إخفاء تأثره بعد صافرة النهاية، مؤكداً أن استيعاب حجم الإنجاز يحتاج إلى وقت، خاصة أن المباراة النهائية جاءت أمام منافس قوي وتقاربت نتائج جولاتها حتى اللحظات الأخيرة.

وبهذا الإنجاز يفتح 100 ثيفيس صفحة جديدة في تاريخه ويبعث برسالة واضحة إلى بقية المنافسين بأن الإصرار والعمل الجماعي قادران على صناعة الأبطال، بينما تواصل بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية ترسيخ مكانتها بوصفها أكبر منصة تجمع نخبة فرق العالم في مختلف الألعاب الإلكترونية.

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الهلال مستعد لدفع 80 مليون يورو للتعاقد مع جناح برشلونة رافينيا

البرازيلي رافينيا على رادار الهلال (رويترز)
البرازيلي رافينيا على رادار الهلال (رويترز)
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الهلال مستعد لدفع 80 مليون يورو للتعاقد مع جناح برشلونة رافينيا

البرازيلي رافينيا على رادار الهلال (رويترز)
البرازيلي رافينيا على رادار الهلال (رويترز)

كثّف الهلال المنافس في الدوري السعودي محاولاته للتعاقد مع البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة، بعدما أعد عرضاً مالياً ضخماً يمنحه راتباً سنوياً يصل إلى 50 مليون يورو، في وقت يواصل فيه النادي الإسباني تمسكه ببقاء اللاعب، وسط مساعٍ سعودية لحسم واحدة من أكبر صفقات فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن إدارة الهلال رفعت سقف إغراءاتها إلى مستوى غير مسبوق، بعرض يمنح رافينيا راتباً سنوياً يبلغ 50 مليون يورو؛ أي أكثر من أربعة أضعاف ما يتقاضاه حالياً مع برشلونة؛ إذ يحصل على نحو 12 مليون يورو سنوياً. ورأت الصحيفة أن العرض يصعب تجاهله من الناحية المالية، رغم تمسك اللاعب في الوقت الحالي بالاستمرار ضمن مشروع المدرب الألماني هانزي فليك.

وأكدت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن الهلال لم يتخلَّ عن حلم التعاقد مع الدولي البرازيلي، موضحة أن النادي السعودي يواصل العمل على الصفقة بهدوء، مستفيداً من ميزانية كبيرة خُصصت لاستقطاب أحد أبرز نجوم أوروبا هذا الصيف.

وأضافت أن الهلال مستعد أيضاً لتقديم عرض تبلغ قيمته 80 مليون يورو لبرشلونة مقابل التخلي عن اللاعب، في محاولة لإقناع إدارة النادي الكاتالوني، رغم أن رافينيا يعد إحدى الركائز الأساسية في تشكيلة فليك، وهو ما يجعل الموافقة على رحيله أمراً معقداً.

ولم تكن هذه المحاولة الأولى من جانب الهلال؛ إذ كشفت تقارير خلال الأشهر الماضية أن النادي وضع رافينيا على رأس أولوياته، وتواصل أكثر من مرة مع ممثلي اللاعب لاستكشاف إمكانية إتمام الصفقة.

وأشار الصحافي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، في تقارير سابقة، إلى وجود اهتمام سعودي قوي بضم رافينيا، إلا أن اللاعب كان واضحاً في موقفه، مؤكداً رغبته في مواصلة مشواره مع برشلونة ما دام يحظى بثقة الجهاز الفني ويشارك بصورة منتظمة.

من جهتها، أوضحت شبكة «ريليفو» الإسبانية أن برشلونة لا يمانع دراسة أي عرض ضخم إذا ساعد في تحسين أوضاعه المالية، لكنه لا يضع رافينيا ضمن قائمة اللاعبين المعروضين للبيع، خاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها في الموسم الماضي.

وشبّهت الصحافة الإسبانية إصرار الهلال على الصفقة بما حدث مع النيجيري فيكتور أوسيمين؛ إذ واصل النادي السعودي محاولاته لضمه لفترة طويلة قبل أن يختار اللاعب وجهة مختلفة، وهو ما يدفع مسؤولي الهلال إلى مواصلة الضغط أملاً في تغيير موقف رافينيا خلال الأسابيع المقبلة.

ويرتبط رافينيا بعقد مع برشلونة يمتد حتى صيف 2028، ما يمنح النادي الإسباني أفضلية كاملة في تقرير مستقبله، سواء بالإبقاء عليه أو الموافقة على بيعه حال وصول عرض يلبي مطالبه.

ويبلغ رافينيا 29 عاماً، وبدأ مسيرته الاحترافية مع أفاي البرازيلي، قبل الانتقال إلى فيتوريا غيماريش وسبورتنغ لشبونة في البرتغال، ثم رين الفرنسي، ومنه إلى ليدز يونايتد الإنجليزي، قبل انضمامه إلى برشلونة في صيف 2022، حيث تُوج بلقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني، وأصبح أحد أبرز نجوم الفريق.

وعلى الصعيد الدولي، يعد رافينيا من العناصر الأساسية في منتخب البرازيل، وشارك في كأس العالم و«كوبا أميركا»، ويتميز بسرعته ومهاراته الفردية وقدرته على صناعة الأهداف وتسجيلها، وهو ما يجعله هدفاً دائماً للأندية الكبرى، وفي مقدمتها الهلال الساعي إلى إبرام صفقة مدوية جديدة تعزز مكانة «دوري روشن» السعودي.

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مصدر مسؤول في الفيصلي لـ«الشرق الأوسط»: لم نفاوض عمر السومة

المهاجم السوري عمر السومة (نادي العروبة)
المهاجم السوري عمر السومة (نادي العروبة)
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مصدر مسؤول في الفيصلي لـ«الشرق الأوسط»: لم نفاوض عمر السومة

المهاجم السوري عمر السومة (نادي العروبة)
المهاجم السوري عمر السومة (نادي العروبة)

أكد مصدر مسؤول في نادي الفيصلي لـ«الشرق الأوسط»، عدم صحة ما تردد خلال الأيام الماضية بشأن وجود مفاوضات مع المهاجم السوري عمر السومة، مشدداً على أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يستند إلى معلومات صحيحة.

وأوضح المصدر أن إدارة النادي تكن كل التقدير والاحترام للسومة، وتثمن مسيرته الكبيرة باعتباره أحد أبرز المحترفين الذين لعبوا في الدوري السعودي، والهداف التاريخي للمسابقة، إلا أنه ليس من بين الأسماء المطروحة حالياً لتدعيم صفوف الفريق.

ميدانياً، اختتم الفيصلي تدريباته مساء اليوم بمناورة فنية على ملعب النادي، وذلك قبل المغادرة إلى المعسكر الإعدادي في سلوفينيا، حيث تغادر بعثة الفريق الثلاثاء عبر مطار الملك خالد الدولي في الرياض، استعداداً للمرحلة المقبلة من التحضيرات للموسم الجديد.

وكان بدر المدلج عضو مجلس الإدارة، ومدلج المدلج إداري الفريق، وإبراهيم الخريف مدير العلاقات العامة، قد غادروا إلى سلوفينيا قبل يومين، للوقوف على الترتيبات النهائية الخاصة بالمعسكر، والتأكد من جاهزية جميع التجهيزات قبل وصول بعثة الفريق، التي ستخوض عدداً من المباريات الودية ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد في دوري روشن السعودي للمحترفين.

ومن المنتظر أن يشهد معسكر سلوفينيا انضمام الحارس الأجنبي الجديد، بعد إتمام إجراءات التعاقد معه خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى جانب إنهاء التعاقد مع مدافع ومهاجم أجنبيين، عقب الاتفاق على جميع تفاصيل الصفقات.

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الاتفاق سيحصل على 25 % من انتقال محمد محزري

محمد محزري يقترب من الهلال (نادي التعاون)
محمد محزري يقترب من الهلال (نادي التعاون)
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الاتفاق سيحصل على 25 % من انتقال محمد محزري

محمد محزري يقترب من الهلال (نادي التعاون)
محمد محزري يقترب من الهلال (نادي التعاون)

يترقب نادي الاتفاق حسم صفقتي انتقال محمد محزري إلى الهلال، وخالد الغنام إلى الاتحاد، لما قد تمثلانه من دفعة مالية مهمة للنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب المعلومات، فإن الاتفاق يحتفظ بنسبة 25 في المائة من أي قيمة انتقال نهائي لمحمد محزري، وفق أحد البنود المدرجة في عقد انتقاله إلى التعاون، وهو ما يمنح النادي الشرقي حق الاستفادة مالياً من أي صفقة مستقبلية للاعب.

وكان محزري قد تدرج في الفئات السنية للاتفاق، قبل أن يغادر إلى التعاون بعدما لم يحصل على فرصته مع الفريق الأول، فيما أصرت إدارة الاتفاق حينها على تضمين بند يمنحها نسبة من قيمة أي انتقال لاحق، إيماناً بإمكانات اللاعب وتوقعاً لارتفاع قيمته السوقية.

ويحظى الظهير الأيمن باهتمام الهلال، الذي يبحث عن تدعيم هذا المركز بعد إعارة البرتغالي جواو كانسيلو إلى برشلونة، وسط مؤشرات ترجح استمرار اللاعب مع النادي الإسباني سواء بتمديد الإعارة أو عبر انتقال نهائي.

وفي المقابل، يقترب خالد الغنام من الانتقال إلى الاتحاد، وهي الصفقة التي ينتظر الاتفاق الاستفادة منها أيضاً، في ظل امتلاكه حقوقاً مالية مرتبطة بها.

وتأمل إدارة الاتفاق في أن تصل العوائد الإجمالية من صفقتي الغنام ومحزري إلى نحو 50 مليون ريال، وهي سيولة مالية من شأنها دعم موقف النادي، والمساهمة في معالجة عدد من الملفات المالية، إلى جانب تعزيز قدرته على التحرك بصورة أكبر في سوق الانتقالات الصيفية وإبرام صفقات جديدة استعداداً للموسم المقبل.

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