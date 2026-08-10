«كأس السوبر» بين صن داونز واتحاد العاصمة في جنوب أفريقيا نوفمبر المقبل

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الاثنين، أن «كأس السوبر» بين بطلَي القارة للأندية سيقام في جنوب أفريقيا، في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بينما ستقام «كأس الأمم الأفريقية»، العام المقبل، في كينيا وتنزانيا وأوغندا، في الفترة من 19 يونيو (حزيران) إلى 17 يوليو (تموز) 2027، على أن تنطلق التصفيات، الشهر المقبل.

وستقام «كأس الأمم الأفريقية للمنتخبات» في عامين متتاليين (2027-2028)، قبل أن تقام كل 4 سنوات، بداية من عام 2032.

وقال «كاف»، عبر موقعه على الإنترنت، إن جنوب أفريقيا ستستضيف «كأس السوبر القارية 2027» بين ماميلودي صن داونز، بطل «دوري الأبطال»، واتحاد العاصمة الجزائري بطل «كأس الكونفدرالية»، يوم الأحد، الثامن من نوفمبر 2026.

وأضاف «كاف»، في بيان: «ستستضيف غانا كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاماً 2027، خلال شهريْ فبراير (شباط) ومارس (آذار) من العام المقبل، بينما سيحتضن المغرب بطولة تحت 17 عاماً خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) المقبلين».

وتابع: «ستكون مصر البلد المضيف لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجليس 2028».

ويدرس «كاف» إمكانية إطلاق بطولة جديدة تحت 17 عاماً للسيدات، العام المقبل، في حال استيفاء المتطلبات الرياضية والتنظيمية اللازمة.

وسيسضيف المغرب «كأس الأمم الأفريقية للصالات 2026» في الفترة من 12 إلى 21 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، بينما ستُقام بطولة الكرة الشاطئية 2026 في السنغال، خلال نوفمبر.