مورينيو يكشف عن توقيعه عقداً لخلافة فيرغسون في مانشستر يونايتد عام 2013

كشف جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أنه وقّع على عقد لتدريب مانشستر يونايتد في 2013 خلفاً للسير أليكس فيرغسون، ثم تراجع عن إتمام التعاقد وهو يبكي وعاد لتشيلسي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن عالم كرة القدم شعر بصدمة عندما أعلن المدرب الاسكوتلندي العظيم أنه سيعتزل بعدما قاد مانشستر يونايتد للفوز بـ13 لقباً للدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفترة التي قضاها في تدريب الفريق.

وفشل مانشستر يونايتد للعودة لقمة اللعبة الإنجليزية منذ اعتزال فيرغسون، حيث أقيل خليفته ديفيد مويس بعد عشرة أشهر فقط من تولي تدريب الفريق.

وبعد فترة تم التعاقد مع مورينيو، وقضى عامين ونصف العام في تدريب الفريق منذ عام 2016، ولكنه كشف في فيلم وثائقي عن حياته على «نتفليكس» أنه كان اتفق على تدريب مانشستر في وقت مبكر.

أليكس فيرغسون (رويترز)

وقال المدير الفني البرتغالي: «دربت تشيلسي في 2013، ولكن في تلك الفترة هناك شيء لا يعلمه أحد».

وأضاف: «أعتقد أنه ما كان بإمكاني قوله لأنني لن أؤذي أي شخص بالحقيقة، وأعتقد أن الهدف من هذا العمل الذي نقوم به هو قول الحقيقة».

وأكد: «عندما رحلت عن تدريب ريال مدريد، وقعت مع مانشستر يونايتد لتدريب الفريق خلفاً للسير أليكس».

وأضاف: «بالطبع شعرت بالإطراء الشديد، لأن مانشستر يونايتد يتمتع بجاذبية لا تصدق».

وأكمل: «عندما أقول إن ريال مدريد هو أكبر ناد في العالم، فيجب أن أقول إن مانشستر يونايتد قريب منه للغاية».

وتابع: «ولكن حب كرة القدم شيء، وحب ناد معين شيء آخر».

وأكد: «أعتقد أن هذا أقوى من حب كرة القدم، وبشكل أساسي، بعد ريال مدريد، كنت بحاجة إلى الشعور بأنني محبوب».

وكان فيرغسون من بين رموز كرة القدم الذين تم إجراء مقابلات معهم في الفيلم الوثائقي الجديد، وأكد أنه كان يعتقد خطأ أن مورينيو سيقبل العرض، إلا أن الوضع تغير في غضون ساعات قليلة.

وقال: «في وقت مبكر من المساء، اتصل بي وكان يبكي، وقال، أليكس، لا يمكنني القبول، أعطيت كلمتي إلى تشيلسي، ولن أتراجع في كلمتي».

وأكد: «السبب الذي قاله لي كان يمكنني تفهمه، ولكنني شعرت بخيبة أمل».

كان مورينيو يتمتع بعلاقة قوية مع تشيلسي بعد أن قادهم للفوز بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأسين للرابطة خلال فترة أولى لا تنسى.

وتخلى البرتغالي عن خلافاته مع المالك رومان أبراموفيتش ليعود إلى ستامفورد بريدج بعد مغادرته ريال مدريد، وفاز بلقب الدوري وكأس الرابطة قبل إقالته في ديسمبر (كانون الأول) 2015.