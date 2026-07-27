جيفرسون تُتوَّج بثنائية السرعة الأميركية

فازت ميليسا جيفرسون- وودن بلقب سباق مائتي متر في سباق سرعة مثالي في اليوم الأخير من البطولة الوطنية الأميركية لألعاب القوى، أمس (الأحد)؛ حيث تعثَّر بطل العالم نواه لايلز في منافسات الرجال.

وحققت جيفرسون-وودن ثنائية سباقات السرعة في طوكيو العام الماضي، وكانت في قمة مستواها عندما انطلقت بسرعة فائقة خلال النصف الأول من السباق، وعبرت خط النهاية بزمن قدره 21.69 ثانية بفارق جزء من مائة من الثانية عن أفضل أرقامها الشخصية.

وجاءت كامبريا ستورجيس في المركز الثاني بفارق كبير بزمن 22.22 ثانية بينما احتلت كامرين ديكسون (22.58) المركز الثالث.

وقالت جيفرسون-وودن: «عندما ذهبت لخط البداية، قلت لنفسي: (دعي كل مرحلة من السباق تأتي إليك. لا تضعي ضغطاً كبيراً على نفسك. اذهبي إلى هناك، وعندما ينطلق صوت البندقية، انطلقي بكل قوتك). هذا ما فعلته بالضبط».

وأثار لايلز رعب الجماهير عندما توقف بسبب تقلص عضلي في ساقه في المسار المستقيم الأخير، ما تسبب في صيحات دهشة مسموعة في مدرجات استاد «إيكان». وقال الفائز بسباق مائة متر في وقت سابق من البطولة لاحقاً إنه بخير؛ مشيراً إلى تأثره بالحمل التدريبي المكثف الذي فرضه على نفسه.

وفاز غاريت كالوند بالسباق بزمن قدره 20.04 ثانية، بينما احتل براندون هيكلين المركز الثاني بزمن قدره 20.29 ثانية، وجاء ماكسيميليان توماس في المركز الثالث بفارق ألفين من الثانية.