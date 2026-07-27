ألونسو مدرب تشيلسي: روجرز وبالمر ثنائية واعدة

قال تشابي ألونسو، المدرب الجديد لتشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الاثنين، إن لاعب وسط منتخب إنجلترا مورغان روجرز يمثل صفقة مثالية للنادي اللندني، وإنه يمكن أن يشكل ثنائياً مثيراً مع كول بالمر.

وتعاقد تشيلسي الأسبوع الماضي مع روجرز (24 عاماً) قادماً من آستون فيلا بعقد يمتد حتى عام 2033؛ إذ أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن قيمة الصفقة بلغت 117 مليون جنيه إسترليني (156 مليون دولار)؛ مما يجعله أغلى لاعب بريطاني. وقال المدرب الإسباني (44 عاماً) للصحافيين قبل مباراة تشيلسي الودية أمام ويسترن سيدني واندرارز: «في هذا المركز، كنا بحاجة إلى لاعب مهم، وأنا متأكد من أنه لم تكن هناك خيارات أفضل بكثير من مورغان. هذا يعني الكثير للجميع».

وقد كُلف ألونسو مهمة إنعاش مسيرة تشيلسي بعد موسم مضطرب ودون ألقاب، حيث احتل النادي، الواقع غرب لندن، المركز الـ10 في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويؤمن ألونسو بأن روجرز يمكنه الانسجام بشكل فعال مع بالمر.

وقال ألونسو عن روجرز وبالمر، وهما صديقان مقربان وزميلان في منتخب إنجلترا، «لديّ خطة. لديّ فكرة. أرى أنهما منسجمان جيداً. تحتاج إلى مزيج جيد ولاعبين يتمتعون بالاستقرار يمكنهم اللعب بمزيد من الحرية. إذا حققنا هذا التوازن الصحيح، ووضعنا هؤلاء اللاعبين المميزين في المراكز المناسبة مع تحكم جيد، فإنني أعتقد أننا سنكون أعلى تنافسية؛ سواء بالكرة ومن دونها». وأضاف ألونسو أن إجادة روجرز في أكثر من مركز ستساعد تشيلسي في الملعب وفي بناء الروابط داخل الفريق.

وتابع: «إذا نجحنا في إقامة تلك الروابط بشكل صحيح؛ تلك الروابط الصغيرة بينهم التي تجعل بعضهم يبحث عن بعض ويتواصلون بشكل جيد، فإنني أعتقد أن ذلك سيشكل خطوة كبيرة للأمام في جودة أدائنا».

ويستهل تشيلسي مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب فولهام يوم 24 أغسطس (آب) المقبل.