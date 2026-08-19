القادسية يتعاقد مع رايندرس من مانشستر سيتي

وصل لاعب الوسط الهولندي تيغاني رايندرس إلى مدينة الخبر شرق السعودية، بعد توقيعه عقداً مع نادي القادسية حتى عام 2031 قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي، بحسب ما ذكر مصدر مسؤول في النادي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأربعاء.

وشاهد مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية» اللاعب الدولي الهولندي أثناء دخوله مقر النادي المملوك لشركة أرامكو، الثلاثاء.

وأفادت تقارير بأن قيمة انتقال رايندرس (28 عاماً) الذي شارك مع منتخب بلاده في مونديال 2026 في أميركا الشمالية، بلغت 61 مليون يورو (71 مليون دولار).

وكان عقد الهولندي مع مانشستر سيتي ينتهي في يونيو (حزيران) 2030 بعد انتقاله إلى بطل إنجلترا 10 مرات في العام الماضي قادماً من ميلان الإيطالي.

وتدرّب الهولندي بعيداً عن المجموعة الرئيسية لمانشستر سيتي الأسبوع الماضي قبل المباراة التي خسرها الفريق أمام آرسنال 0 - 3 في مسابقة درع المجتمع الإنجليزي.

ويبدو رحيل رايندرس عن «سيتيزنس» جزءاً من عملية إعادة هيكلة كبيرة لخط وسط مانشستر سيتي، في ظل انتقال الإسباني رودري، أفضل لاعب في كأس العالم 2026، إلى برشلونة، فضلاً عن اهتمام النادي بضم الدولي الأرجنتيني إنسو فرنانديس لاعب تشيلسي.

وخاض رايندرس 47 مباراة في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي بقيادة المدرب السابق لسيتي الإسباني بيب غوارديولا، مساهماً بتسجيل 15 هدفاً.

كان قد فاز بجائزة أفضل لاعب وسط في الدوري الإيطالي لموسم 2024 - 2025 الذي حقق فيه لقب الكأس السوبر وحلّ وصيفاً في مسابقة الكأس المحلية.

ويقود القادسية الذي افتتح الموسم بالفوز على مضيفه الشباب 3 - 1 في الدوري السعودي، المدرب الآيرلندي الشمالي براندن روجرز، ويضم في صفوفه قائد ريال مدريد الإسباني السابق ناتشو فرنانديس، والهداف المكسيكي خوليان كينيونيس والمهاجم الإيطالي ماتيو ريتيغي.

ويواصل الفريق تعزيز صفوفه في ظل مشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخه، بعد احتلاله المركز الرابع في الموسم الماضي.

ويخوض القادسية الذي اكتسح الطائي 5 – 0، الثلاثاء، في مسابقة كأس الملك السعودي، مباراته الثانية في الدوري الجمعة على أرضه أمام الاتحاد.

كما يدشّن مشواره في دوري أبطال آسيا بلقاء الوصل الإماراتي في 14 سبتمبر (أيلول).