رود يعزز فريق أوروبا في كأس ليفر للتنس

اكتملت تشكيلة فريق أوروبا المشارك في كأس ليفر للتنس في لندن بعدما أصبح النرويجي كاسبر رود اللاعب السادس في القائمة التي ستواجه فريق العالم على ملعب أو تو أرينا.

وسينضم المصنف 13 عالمياً إلى بطل فرنسا المفتوحة ألكسندر زفيريف، والمتوج بسبعة ألقاب كبرى كارلوس ألكاراس، والإيطالي فلافيو كوبولي، واللاعب التشيكي الصاعد ياكوب مينشيك، والإسباني رافائيل خوادر في الحدث المقرر إقامته في الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر (أيلول).

وسيشارك رود للمرة السادسة على التوالي في هذه البطولة الخاصة بالفرق.

وقال يانيك نواه قائد فريق أوروبا: «كاسبر هو بالضبط نوع من اللاعبين تريده في فريقك. إنه يتحلى بروح تنافسية استثنائية، وزميل رائع في الفريق، ويجسد تماماً الروح التي تقوم عليها كأس ليفر.

شعرنا بخيبة أمل لعدم فوزنا العام الماضي، لكن ذلك منحنا مزيداً من التحفيز».

وأقيمت كأس ليفر آخر مرة في لندن عام 2022، عندما خاض الأسطورة السويسرية روجر فيدرر آخر مباراة تنافسية في مسيرته إلى جانب رافائيل نادال في منافسات الزوجي.

وسيتولى أندريه أجاسي قيادة فريق العالم، الذي يضم الأسترالي أليكس دي مينو، والأميركيين بن شيلتون، وتيلور فريتز، وليرنر تيان، وتومي بول، بالإضافة إلى الكازاخستاني ألكسندر بوبليك.