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الرياضة رياضة عالمية

الاتحاد الإيطالي يختار مانشيني لإحياء المنتخب

روبرتو مانشيني مع رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جيوفاني مالاغو (رويترز)
روبرتو مانشيني مع رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جيوفاني مالاغو (رويترز)
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الاتحاد الإيطالي يختار مانشيني لإحياء المنتخب

روبرتو مانشيني مع رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جيوفاني مالاغو (رويترز)
روبرتو مانشيني مع رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جيوفاني مالاغو (رويترز)

عُيّن روبرتو مانشيني مدرباً جديداً للمنتخب الإيطالي للمرة الثانية في مسيرته، وكُلّف بمهمة إعادة إحياء بطل العالم أربع مرات الذي غاب عن النسخ الثلاث الأخيرة من كأس العالم، وفقاً لما أعلنه رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جوفاني مالاغو الثلاثاء.

وقال مالاغو: «رأيت أن الشخص الذي ينبغي أن يصبح مدرب المنتخب الوطني (...) هو روبرتو مانشيني»، مشيراً إلى أنه سيقدّم المدرب الجديد الأربعاء.

سيصبح كلاوديو رانييري المدير الفني الجديد للاتحاد الإيطالي لكرة القدم خلفاً لباولو مالديني الذي ترك منصبه على خلفية خلاف بشأن تعيين مدرب المنتخب، بحسب ما أعلن رئيس الاتحاد جوفاني مالاغو الثلاثاء.

وقال مالاغو خلال مؤتمر صحافي: «منح كلاوديو رانييري موافقته قبل بضع دقائق فقط».

وكان مالديني الذي كان يدفع باتجاه تعيين أندريا بيرلو مدرباً للمنتخب، قد عُيّن في منصبه في 11 يوليو (تموز).

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