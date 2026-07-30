فوزينيا حارس الرأس الأخضر يروّج لفيلم «سبايدرمان» بعد التألق في المونديال

برز اسم فوزينيا خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، حيث نال حارس مرمى الرأس الأخضر (40 عاماً) إشادة واسعة لأدائه المميز على أرض الملعب؛ إذ تصدى ببراعة لتسديدات الخصوم، وساهم في تأهل فريقه من دور المجموعات لأول مرة في التاريخ. واعتبره الكثيرون «بطلاً»، ولا يزال يحظى بشعبية متزايدة على «إنستغرام»؛ إذ يتابعه حالياً 29.6 مليون شخص. والآن، تم اختياره للترويج لأحد أعظم أبطال «مارفل» الخارقين.

وتم عرض الفيلم الجديد «سبايدرمان: يوم آخر» لأول مرة أمس (الأربعاء) 29 يوليو (تموز)، في فيديو نشرته شركة «سوني بيكتشرز - البرازيل».

ويستذكر جوسيمار دياس، المعروف باسم فوزينيا، النجاح الذي حققه في كأس العالم وما بعده. وبدأ الحارس حديثه قائلاً: «هنا بدأ كل شيء. لفترة طويلة، أعتقد أننا كنا نملك فكرة خاطئة عن معنى أن تكون بطلاً. كنا نتخيلهم أشخاصاً لا يعرفون الخوف، لكن البطولة لا علاقة لها بامتلاك قوى خارقة، بل بحماية شيء أكبر من الذات». وتم تسجيل هذه التصريحات في ملعب «كامبو دو بيتيم»، في الرأس الأخضر.

ويظهر فوزينيا وهو يرتدي قميصاً عليه صورة «سبايدرمان» أثناء سيره في الملعب. وقال حسبما نقلت صحيفة «آي أو إل» البرتغالية: «لقد وصفني الآلاف بالبطل، وسأظل ممتناً لهم دائماً، لكن البطولة انتهت، ورغم أنني سأحمل كل هذا الحب والدعم معي إلى الأبد، فإنني اليوم هنا لأقدم بطلاً آخر، رجلاً يؤمن، مثلي، بأن أي شخص يمكن أن يكون بطلاً».