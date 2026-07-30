عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:36 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

فوزينيا حارس الرأس الأخضر يروّج لفيلم «سبايدرمان» بعد التألق في المونديال

فوزينيا (أ.ف.ب)
فوزينيا (أ.ف.ب)
TT
TT

فوزينيا حارس الرأس الأخضر يروّج لفيلم «سبايدرمان» بعد التألق في المونديال

فوزينيا (أ.ف.ب)
فوزينيا (أ.ف.ب)

برز اسم فوزينيا خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، حيث نال حارس مرمى الرأس الأخضر (40 عاماً) إشادة واسعة لأدائه المميز على أرض الملعب؛ إذ تصدى ببراعة لتسديدات الخصوم، وساهم في تأهل فريقه من دور المجموعات لأول مرة في التاريخ. واعتبره الكثيرون «بطلاً»، ولا يزال يحظى بشعبية متزايدة على «إنستغرام»؛ إذ يتابعه حالياً 29.6 مليون شخص. والآن، تم اختياره للترويج لأحد أعظم أبطال «مارفل» الخارقين.

وتم عرض الفيلم الجديد «سبايدرمان: يوم آخر» لأول مرة أمس (الأربعاء) 29 يوليو (تموز)، في فيديو نشرته شركة «سوني بيكتشرز - البرازيل».

ويستذكر جوسيمار دياس، المعروف باسم فوزينيا، النجاح الذي حققه في كأس العالم وما بعده. وبدأ الحارس حديثه قائلاً: «هنا بدأ كل شيء. لفترة طويلة، أعتقد أننا كنا نملك فكرة خاطئة عن معنى أن تكون بطلاً. كنا نتخيلهم أشخاصاً لا يعرفون الخوف، لكن البطولة لا علاقة لها بامتلاك قوى خارقة، بل بحماية شيء أكبر من الذات». وتم تسجيل هذه التصريحات في ملعب «كامبو دو بيتيم»، في الرأس الأخضر.

ويظهر فوزينيا وهو يرتدي قميصاً عليه صورة «سبايدرمان» أثناء سيره في الملعب. وقال حسبما نقلت صحيفة «آي أو إل» البرتغالية: «لقد وصفني الآلاف بالبطل، وسأظل ممتناً لهم دائماً، لكن البطولة انتهت، ورغم أنني سأحمل كل هذا الحب والدعم معي إلى الأبد، فإنني اليوم هنا لأقدم بطلاً آخر، رجلاً يؤمن، مثلي، بأن أي شخص يمكن أن يكون بطلاً».

مواضيع
كرة القدم رياضة كأس العالم أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

غوميز لاعب ليفربول يغيب عن بداية الدوري الإنجليزي بسبب إصابة عضلية

رياضة عالمية جو غوميز (رويترز)

غوميز لاعب ليفربول يغيب عن بداية الدوري الإنجليزي بسبب إصابة عضلية

قال أندوني إيراولا مدرب ليفربول اليوم الخميس ​إنه من المتوقع غياب المدافع جو غوميز عن بداية مشوار الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية أعضاء «اتحاد كونكاكاف» يرفضون بالإجماع مقترحات «فيفا» (شعار الاتحاد)
رياضة عالمية

أعضاء «اتحاد كونكاكاف» يرفضون بالإجماع مقترحات «فيفا»

رفضت الاتحادات الـ41 الأعضاء في اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم «كونكاكاف»، بالإجماع، خطط الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
رياضة عالمية جون ستونز (نادي إنتر ميلان)
رياضة عالمية

ستونز إلى «إنتر» بعد مسيرة طويلة مع «مانشستر سيتي»

وقّع المدافع الإنجليزي جون ستونز عقداً لمدة موسمين مع «إنتر ميلان»، بعد مسيرة امتدت 10 مواسم مع «مانشستر سيتي» الإنجليزي أحرز خلالها 19 لقباً.

«الشرق الأوسط» (ميلانو)
رياضة عالمية أليساندرو ألتوبيلي (رويترز)
رياضة عالمية

ألتوبيلي ينتقد عودة مانشيني لتدريب إيطاليا

أثار قرار الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إعادة المدرب روبرتو مانشيني لقيادة المنتخب الأزرق رد فعل حاداً من أحد أبطالها الفائزين بكأس العالم.

«الشرق الأوسط» (روما)
رياضة عالمية أندية البريميرليغ توافق على مقترح شراكة استراتيجية جديدة باستثمارات ضخمة (شعار البريميرليغ)
رياضة عالمية

أندية البريميرليغ توافق على مقترح شراكة استراتيجية جديدة باستثمارات ضخمة

أكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أن أنديتها العشرين صوّتت بالإجماع على الموافقة على مقترح «شراكة استراتيجية جديدة».

«الشرق الأوسط» (لندن)