تهاني الزهراني ترتدي شعار «سيدات الهلال»

عزّز فريق الهلال للسيدات صفوفه بالتعاقد مع لاعبة الدفاع تهاني الزهراني حتى 2028، ضمن تحركات النادي استعداداً للموسم الرياضي الجديد.

وتُعد الزهراني من أبرز المدافِعات في الكرة النسائية السعودية، وتمتلك خبرة واسعة، إلى جانب حضورها المستمر مع المنتخب السعودي الأول.

وخاضت اللاعبة منافسات الموسم الماضي بقميص «الأهلي»، بعدما سبق لها تمثيل «الشباب» في بداية مسيرتها، قبل أن تبدأ محطة جديدة مع «الهلال».

ويواصل «الهلال» تحضيراته للموسم الجديد، عبر تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات؛ في خطوة تستهدف تعزيز خيارات الفريق الفنية والمنافسة على مختلف البطولات، بعد تعثره في المواسم الماضية وخروجه دون تحقيق أي بطولة.