تغريم وإيقاف المالكة الشريكة لفريق ستورم بدوري السلة الأميركي للسيدات بعد مشادة مع فتاتين

قالت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفات لـ«رويترز»، اليوم (الخميس)، إنه تم تغريم سيلست ​كيتون، الشريكة في ملكية فريق سياتل ستورم، وإيقافها عن حضور المباريات الخمس المقبلة للفريق على أرضه، بعد مشادة مع فتاتين خلال مباراة الثلاثاء أمام إنديانا فيفر.

وبحسب عدة تقارير، وجّهت كيتون انتقادات حادة إلى فتاتين ‌حملتا لافتات داخل ملعب ‌«كلايمت بليدج أرينا» ​لدعم ‌صوفي ⁠كانينغهام ​لاعبة فيفر، التي ⁠عبرت عن تأييدها لمنع الرياضيات المتحولات جنسياً من المشاركة في منافسات السيدات والفتيات، في مقال نشرته شبكة «إي إس بي إن» الأسبوع الماضي. وقالت المشجعتان لمنصة «إن ديفايديد بود»، التابعة للمحللة السياسية براندي كروز، إن كيتون وجّهت ⁠لهما عبارات مسيئة بسبب لافتة شكرتا ‌فيها كانينجهام «على ‌التحدث دفاعاً عن الفتيات. وقال ​فريق ستورم، في ‌بيان، يوم الخميس: «نحترم قرار الرابطة بتغريم وإيقاف ‌المالكة الشريكة سيلست كيتون».

وأضاف البيان: «نظلّ ملتزمين بخلق بيئة ترحيبية ومحترمة لأي شخص يحضر مباريات ستورم». واعتذر فريق ستورم عن الواقعة يوم ‌الأربعاء، وقالت جيني جيلدر، مالكة حصة الأغلبية، إن الفريق «ملتزم بخلق بيئة ⁠شاملة ⁠يحصل فيها كل مشجع على الاحترام».

وتجمعت مجموعة قليلة من المشجعين خارج الملعب قبل مباراة الثلاثاء، في مسيرة لدعم كانينغهام ومبادرة للتصويت على مستوى الولاية، تهدف إلى منع الطالبات المتحولات جنسياً من المشاركة في منافسات رياضات الفتيات بالمدارس في واشنطن. ولم تكن كانينغهام متاحة لوسائل الإعلام بعد فوز فيفر 105-95، لكنها ​أشادت بالفتيات ​عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء.