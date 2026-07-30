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الرياضة رياضة عالمية

«يويفا» يقاطع منافسات «فيفا»

احتجاجاً على خطة الاستثمار الخاص لكأس العالم

ألكسندر سيفرين رئيس"ليويفا" يعارض مشروع جياني إنفانتينو رئيس "فيفا" (د.ب.أ)
ألكسندر سيفرين رئيس"ليويفا" يعارض مشروع جياني إنفانتينو رئيس "فيفا" (د.ب.أ)
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«يويفا» يقاطع منافسات «فيفا»

ألكسندر سيفرين رئيس"ليويفا" يعارض مشروع جياني إنفانتينو رئيس "فيفا" (د.ب.أ)
ألكسندر سيفرين رئيس"ليويفا" يعارض مشروع جياني إنفانتينو رئيس "فيفا" (د.ب.أ)

اتفقت الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الخميس، على مقاطعة جميع مسابقات الاتحاد الدولي للعبة (فيفا). ويأتي ذلك، احتجاجاً على خطة السويسري جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، لبيع حصص في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص. وذكر «يويفا» عقب اجتماع طارئ عبر الإنترنت ضم 55 عضواً: «لن يشارك يويفا واتحاداته الوطنية في مسابقات فيفا».

وعقد هذا الاجتماع الاستراتيجي لمواجهة العرض الذي قدمه إنفانتينو، بمنح كل اتحاد عضو من الأعضاء الـ211 حول العالم في فيفا، مبلغ 20 مليون دولار، والذي ينبغي قبوله بحلول منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل. وتم كشف النقاب، الثلاثاء، عن اقتراح سري من إنفانتينو لفصل عملياته التجارية في مشروع بقيمة 20 مليار دولار، يمتلك فيه مستثمرون من القطاع الخاص 20 في المائة، على أن يكون المستثمر الرئيسي شركة استثمارية في نيويورك الأميركية أسسها جوشوا كوشنر. وتقام بطولة كأس العالم للشابات تحت 20 سنة المقبلة في أوروبا، حيث تستضيفها بولندا ابتداء من 5 سبتمبر المقبل.

وصدر بيان عن «يويفا» واتحاداته الوطنية الـ55، حيث جاء فيه: «يقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاداته الأعضاء الـ55 صفاً واحداً. نرفض بالإجماع وبشكل قاطع اقتراح فيفا بنقل ملكية كأس العالم ومسابقات الاتحاد الدولي الأخرى إلى مستثمرين من القطاع الخاص». وأضاف البيان: «لا يمكن التعامل مع كأس العالم كمنتج استثماري. إنه أحد أعظم إرث لكرة القدم، لقد تم بناؤه على مر الأجيال بجهود اللاعبين والمنتخبات الوطنية والمشجعين في جميع أنحاء العالم. لا ينبغي التنازل عن أي جزء منه لمستثمرين من القطاع الخاص. كأس العالم ليست للبيع». وشدد «يويفا»: «من غير المسؤول وغير المبرر أن يُطرح اقتراح بهذه الأهمية لكرة القدم سراً وأن يكون على وشك الموافقة دون أي تشاور جاد مع المسؤولين عن إدارة اللعبة. هذا ليس مجرد فشل ذريع في القيادة، بل هو تخلٍّ عن واجب فيفا كجهة راعية لكرة القدم العالمية».

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