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إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد يترك منصبه بأثر فوري

إيدي هاو (رويترز)
إيدي هاو (رويترز)
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إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد يترك منصبه بأثر فوري

إيدي هاو (رويترز)
إيدي هاو (رويترز)

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وشبكة «سكاي سبورتس» أن إيدي هاو، مدرب نادي نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ترك منصبه ​بأثر فوري، اليوم الخميس. وخلال فترته مع النادي قاد هاو نيوكاسل لإحراز أول لقب محلي كبير منذ 70 عاماً بتتويجه بكأس الرابطة عام 2025.

كما قاده إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا في عامي 2023 و2025. ورغم عدم صدور بيان رسمي من النادي حتى الآن، ذكرت «سكاي سبورتس» أن القرار جاء عقب مناقشات جرت بين هاو ‌وإدارة نيوكاسل خلال الساعات ‌الثماني والأربعين الماضية.

كما أفادت عدة ​وسائل ‌إعلام ⁠بريطانية ​بأن هاو ⁠أبلغ إدارة النادي برغبته في الابتعاد عن التدريب لفترة وأخذ استراحة.

وشكر المهاجم السابق لنيوكاسل والمنتخب الإنجليزي آلان شيرر، هاو في مقالة على موقع «بي بي سي» على كل ما قدمه للنادي، وأشار إلى أن رحيل لاعبين بارزين وفشل التعاقد مع اللاعبين المستهدفين لعبا دوراً في هذا القرار.

وكتب: «توقيت رحيل إدي هو أكبر ⁠مفاجأة بالنسبة لي، بعد مرور ثلاثة أسابيع على ‌بدء فترة الإعداد للموسم، وقبل ‌ثلاثة أسابيع فقط على انطلاق الدوري ​الإنجليزي الممتاز من جديد».

وأضاف: «لا ‌أعرف بالضبط ما الذي جرى في الكواليس ليحدث هذا ‌الآن، لكنني أعتقد، من وجهة نظره، أنه كان يشهد رحيل أفضل لاعبيه... ربما كان يرى أن المهمة صعبة بما فيه الكفاية على أي حال، لكنها أصبحت أكثر صعوبة».

وكان نيوكاسل قد باع المهاجم ‌السويدي ألكسندر إيزاك إلى ليفربول العام الماضي، ومنذ ذلك الحين رحل عن صفوفه لاعب الوسط ⁠الإيطالي ساندرو ⁠تونالي الذي انتقل إلى توتنهام هوتسبير، والجناح الإنجليزي أنتوني جوردون الذي انتقل إلى برشلونة.

وقد يحذو قائد الفريق برونو جيمارايش حذوهم أيضا. ويأتي رحيل هاو في أعقاب موسم مخيب للآمال احتل فيه نيوكاسل المركز الـ12 في الدوري بعدما تكبد 17 هزيمة في 38 مباراة. وفي مباراته الأخيرة مدرباً للفريق، خسر هاو 4 - 1 أمام بريستول سيتي، الأربعاء، في مباراة تحضيرية للموسم الجديد.

وقالت «سكاي سبورتس» إن المدرب الألماني ماتياس يايسله، المدرب الحالي للأهلي السعودي، يعد من أبرز ​المرشحين لخلافة هاو.

ويعود ​ذلك أيضاً إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يملك حصصاً مسيطرة في كل من نيوكاسل يونايتد والأهلي.

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