«فيفا» يدرس تأثير زيادة عدد منتخبات المونديال إلى 64

كشفت وثيقة اطلعت عليها «رويترز» أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يدرس احتمال زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 48 إلى 64 فريقاً في نسخة 2030، في خطوة قد تغير ملامح البطولة الأبرز في عالم كرة القدم بمناسبة الذكرى المئوية لانطلاقها. ويرغب الفيفا في تعيين وكالة مستقلة لتقييم الخطة الطموح، التي من شأنها إضافة 16 فريقاً آخر إلى البطولة التي زاد عدد المشاركين فيها بالفعل من 32 إلى 48 منتخباً في النسخة التي أقيمت هذا الصيف في أميركا الشمالية.

وجاء في موجز بحثي للفيفا أنه «يرغب في تعيين وكالة مستقلة لتحديد ما إذا كانت زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 48 إلى 64، بدءاً من نسخة عام 2030، ستؤثر على البطولة».

وكان اتحاد كرة القدم في أميركا الجنوبية (كونميبول) قد اقترح رسمياً العام الماضي استضافة النسخة المقبلة من كأس العالم بمشاركة 64 فريقاً، مما يتيح لمزيد من الدول فرصة المشاركة في احتفالات النسخة المئوية للبطولة. وكانت نسخة 2026 التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك هي الأولى منذ 1998 التي تخلت عن نظام 32 فريقاً، إذ زاد عدد مجموعاتها إلى 12 وأضيف دور إلى مرحلة خروج المغلوب، ما أدى إلى إقامة 104 مباريات على مدار أكثر من خمسة أسابيع.

وتأتي هذه الدراسة في أعقاب خطة الفيفا لإنشاء شركة تابعة بقيمة 20 مليار دولار لإدارة كأس العالم وفعالياته الأخرى بمشاركة مستثمرين خارجيين، وهي خطوة أثارت انتقادات وقراراً من الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) بمقاطعة فعاليات الفيفا. واتصلت «رويترز» بالفيفا للحصول على تعليق.

من جهته، قال ألكسندر تسيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) العام الماضي إن زيادة عدد فرق كأس العالم إلى 64 منتخباً ليست فكرة سديدة. ولم يتغير موقف اليويفا منذ ذلك الحين، كما أبدى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي أيضاً معارضته العام الماضي.

وتهدف الدراسة إلى تقييم ما إذا كان مقترح زيادة عدد المشاركين في البطولة يمكن أن يعززها أم أن مخاوف مثل إضعاف المنافسة، وتكدس الجدول الزمني، وتعقيد عمليات تنظيم البطولة، وتشبع السوق تفوق الفوائد المحتملة. وستبحث الدراسة التأثير المحتمل لزيادة عدد فرق البطولة إلى 64، بما في ذلك الآثار على المنافسة، والتوازن التنافسي، والتصفيات، ورفاهية اللاعبين، وجدول المنافسات الدولية، كما ستقوم بتقدير الإيرادات التي يمكن تحقيقها من مبيعات التذاكر، والرعاية، وحقوق البث الإعلامي في ظل الصيغة المقترحة.

وأضافت الوثيقة: «ينبغي أن توضح التوصية النهائية ليس فقط ما إذا كانت البطولة التي تضم 64 فريقاً يمكن أن تولد قيمة مضافة، بل وما إذا كانت هذه القيمة مستدامة».

وقال «فيفا» إنه سيتخذ قرار اختيار الوكالة التي سيكون منوطاً بها دراسة المقترح في 14 أغسطس (آب)، على أن تقدم ما خلصت إليه بحلول 11 سبتمبر (أيلول).

وستستضيف البرتغال وإسبانيا والمغرب كأس العالم 2030، بينما ستستضيف الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي مباراة واحدة لكل منها احتفالاً بالذكرى المئوية للبطولة.