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مسؤول بارز في «فيفا»: تعرضنا للخداع بشأن خطة بيع حقوق «المونديال»

كيفن لامور المدير التنفيذي للعمليات في «فيفا» (رويترز)
كيفن لامور المدير التنفيذي للعمليات في «فيفا» (رويترز)
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مسؤول بارز في «فيفا»: تعرضنا للخداع بشأن خطة بيع حقوق «المونديال»

كيفن لامور المدير التنفيذي للعمليات في «فيفا» (رويترز)
كيفن لامور المدير التنفيذي للعمليات في «فيفا» (رويترز)

قال المدير التنفيذي للعمليات في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، كيفن لامور، في تصريحات لوكالة «أسوشييتد برس»، إن العاملين داخل الاتحاد «تعرضوا للخداع» بشأن خطة بيع حقوق كأس العالم إلى مستثمرين، مؤكداً أن هذه الخطة «يجب ألا تمضي قدماً».

وأكد لامور أن العاملين «تعرضوا للخداع» بسبب افتقار إنفانتينو للشفافية في التخطيط لمخطط المستثمرين من القطاع الخاص، و«يستحقون معاملة أفضل من الازدراء والترهيب».

وكتب لامور، الذي يعد زميلاً قديماً لإنفانتينو في كل من «فيفا» و«يويفا»: «إنه مشروع شخص واحد. ليس فقط أن هذا المشروع يجب ألا يمضي قدماً... بل إن الوقت قد حان، الآن، لقادة كرة القدم السياسيين لكي يطرحوا على أنفسهم الأسئلة الصحيحة ويتخذوا القرارات المناسبة».

ولم يقدم لامور استقالته من منصبه الذي يشغله منذ عام 2024، لكنه أكد أن لديه واجباً تجاه زملائه.

وقال المسؤول الفرنسي: «وإذا كان ذلك يعني أنني سأفقد وظيفتي، فليكن الأمر كذلك. سأفهم هذا القرار وأحترمه. على الأقل، سأخلد إلى النوم، الليلة، وأنا مرتاح الضمير».

كان كارلوس كورديرو، كبير مستشاري «فيفا»، الذي قام بتمثيل الاتحاد في فريق عمل البيت الأبيض لكأس العالم، قد استقال، اليوم الجمعة؛ احتجاجاً على خطة الاستثمار الخاص.

وكان «فيفا» قد أعلن، هذا الأسبوع، نيته تحقيق مليارات الدولارات من الإيرادات الإضافية عن طريق بيع جزء من حقوقه التجارية في البطولات، بما فيها «كأس العالم»، لمستثمرين من القطاع الخاص.

ورفض الاتحادان الأوروبي والآسيوي لكرة القدم، إضافة إلى اتحاد أميركا الشمالية والوسطى ومنطقة الكاريبي «كونكاكاف»، خطة إنفانتينو، وأعلنت الدول الأوروبية أنها لن تشارك في مسابقات «فيفا» حتى يُلغى المشروع.

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