«إن بي إيه»: سيسكرز يُرحّب بقدوم الأسطورة ليبرون جيمس

بعد 3 أيام من إعلان ليبرون جيمس انتقاله إلى فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، أصدر النادي بياناً، الاثنين، أعرب فيه عن سعادته بضم «أحد أعظم اللاعبين في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه)».

وكان الإعلان عن الوجهة الجديدة لـ«الملك» منتظراً بشدة، وذلك منذ أن أعلن اللاعب البالغ 41 عاماً والمتوج بأربعة ألقاب في «إن بي إيه»، رحيله عن لوس أنجليس ليكرز في أواخر يونيو (حزيران)، بعدما دافع عن ألوانه منذ عام 2018.

وانتهى التشويق، الجمعة، عندما أعلن جيمس بنفسه انضمامه إلى سيكسرز، ليصبح النادي الرابع في مسيرته الاحترافية بعد كليفلاند وميامي وليكرز.

وقال مايك غانسي رئيس عمليات كرة السلة في فيلادلفيا: «لا توجد كلمات يمكنها قياس حجم التأثير الذي سيُحدثه في هذا النادي».

وأضاف اللاعب السابق: «تشرفت بمعرفة ليبرون منذ أيام المدرسة الثانوية، وتمكنت من رؤية التأثير الهائل الذي تركه في كل مرحلة من مسيرته».

وتابع: «إنه محترف بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ومنافس كبير، ولا يكلّ من العمل (...). لا يسعنا أن نكون أكثر سعادة بوجوده رسمياً بيننا، ونتطلع بفارغ الصبر إلى استقباله».

واعترف ليبرون جيمس، الجمعة، بأنه فكّر في وضع حدّ لمسيرته، وذلك بعد الخسارة الثقيلة التي مُني بها لوس أنجليس في نصف نهائي المنطقة الغربية.

لكنه قرر مواصلة اللعب في نهاية المطاف، رغبة منه في السعي إلى التتويج بلقب جديد في الدوري مع فيلادلفيا.