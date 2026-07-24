«إن بي إيه»: الموسم الـ24 توالياً... الأسطورة ليبرون جيمس إلى سيكسرز

أعلن ليبرون جيمس، الجمعة، قراره الانضمام إلى فريق فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، ليخوض موسمه الـ24 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ويُمدد بذلك رقمه القياسي في المسابقة.

وأمضى الهدّاف التاريخي للدوري المواسم الثمانية الأخيرة من مسيرته المظفرة مع لوس أنجليس ليكرز؛ حيث قاده للفوز باللقب عام 2020، وذلك بعد فترتين منفصلتين مع كليفلاند كافاليرز و4 سنوات مع ميامي هيت.

وكتب جيمس على مواقع التواصل الاجتماعي: «هذا قراري الأخير. قراري ليس من أجل المال. ليس من أجل العائلة. ما الذي ألعب من أجله حقاً في هذه المرحلة؟ ما زلت أرغب في التضحية. ما زلت أرغب في العمل. ما زلت أرغب في بذل مزيد من الجهد والمنافسة والفوز والحصول على فرصة لتجربة شعور الفوز بلقب آخر. أعتقد أنني أستطيع المساعدة في جعل فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز فريقاً بطلاً، أنا متحمس جداً لإثارة حماس قاعدة جماهيرية جديدة، وبدء هذه الرحلة المذهلة للمرة الأخيرة».

ويواصل جيمس (41 عاماً)، الذي تجاوز في مارس (آذار) الماضي الرقم القياسي لروبرت باريش في عدد المباريات التي خاضها في الموسم الاعتيادي طوال مسيرته، تألقه رغم تقدمه في السن.

وحقق رقماً قياسياً في الدوري، باختياره للمرة الـ22 على التوالي ضمن فريق كل النجوم في فبراير (شباط) الماضي، خلال موسم بلغ فيه متوسطه من النقاط 20.9 كل مباراة، واستحوذ على 6.1 كرة مرتدة فضلاً عن 7.2 تمريرة حاسمة خلال 60 مباراة.