ليبرون جيمس يكتب سابقة تاريخية بتخفيض راتبه 93 %

شهد عالم كرة السلة حالة من الذهول عقب إعلان انضمام النجم ليبرون جيمس إلى فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز براتب يبلغ ثلاثة ملايين و880 ألف دولار، في موسمه الرابع والعشرين بالدوري الأميركي للمحترفين، ليقدم على أكبر تخفيض للراتب في تاريخ المسابقة بنسبة تراجع بلغت 93 في المائة، مقارنةً بالراتب الذي تقاضاه مع لوس أنجليس ليكرز في الموسم الماضي، البالغ 52 مليوناً و630 ألف دولار.

ويقل الراتب الجديد لجيمس، البالغ من العمر 41 عاماً، عما تقاضاه خلال موسمه الأول كلاعب مبتدئ في موسم 2003 - 2004 حين تقاضى 4 ملايين دولار.

وسيكون جيمس في المرتبة 298 ضمن قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في الدوري للموسم المقبل، بفارق شاسع عن ستيفن كوري الذي يتصدر القائمة براتب يبلغ 62 مليوناً و500 ألف دولار، أي ما يعادل 15 ضعفاً لراتب جيمس، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية.

وقدم جيمس معدلات مميزة في الموسم الماضي بخوضه أكثر من 33 دقيقة لكل مباراة، مع تسجيل متوسط 20.9 نقطة، و6.1 متابعة، و7.2 تمريرة حاسمة.