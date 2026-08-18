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الرياضة رياضة عالمية

موسيالا يعود إلى تمارين بايرن بعد تجاوزه الأزمة الصحية

جمال موسيالا (د.ب.أ)
جمال موسيالا (د.ب.أ)
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موسيالا يعود إلى تمارين بايرن بعد تجاوزه الأزمة الصحية

جمال موسيالا (د.ب.أ)
جمال موسيالا (د.ب.أ)

عاد لاعب الوسط الدولي جمال موسيالا إلى تمارين فريقه بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم، لكن بشكل فردي، بعد تجاوزه الأزمة الصحية التي أدّت إلى سقوطه أرضاً خلال المباراة الودية أمام لايبزيغ، السبت، (3 - 1).

وسقط اللاعب البالغ 23 عاماً على أرضية الملعب في نهاية مباراة، السبت، واحتاج إلى رعاية طبية في ظل أجواء حارة في العاصمة البافارية، حيث تجاوزت الحرارة 30 درجة مئوية.

وأفادت وكالة «سيد» الرياضية الألمانية التابعة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بأن موسيالا اشتكى من دوار وشعور بالحمى بعد المباراة.

ولم يشارك اللاعب في الحصة التدريبية المفتوحة، الاثنين، لكنه خضع لتدريبات فردية في وقت سابق من اليوم بمقر النادي.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن موسيالا قد يعود إلى التدريبات الجماعية هذا الأسبوع، تمهيداً لمواجهة بوروسيا دورتموند، السبت، في كأس السوبر الألمانية.

وغاب موسيالا عن الأشهر الستة الأولى من موسم 2025 - 2026 بسبب كسر في الكاحل تعرّض له خلال كأس العالم للأندية.

واستُدعي لاحقاً إلى تشكيلة المنتخب الألماني المشاركة في كأس العالم 2026، حيث خرج ورفاقه من دور الـ32 على يد الباراغواي.

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نيكلاس فولكروغ يعود إلى فيردر بريمن

الألماني الدولي نيكلاس فولكروغ رسمياً إلى فيردر بريمن (نادي فيردر بريمن)
الألماني الدولي نيكلاس فولكروغ رسمياً إلى فيردر بريمن (نادي فيردر بريمن)
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نيكلاس فولكروغ يعود إلى فيردر بريمن

الألماني الدولي نيكلاس فولكروغ رسمياً إلى فيردر بريمن (نادي فيردر بريمن)
الألماني الدولي نيكلاس فولكروغ رسمياً إلى فيردر بريمن (نادي فيردر بريمن)

أعلن نادي فيردر بريمن الألماني، الثلاثاء، عودة المهاجم الألماني الدولي نيكلاس فولكروغ إلى صفوفه.

ووافق فولكروغ على الانتقال إلى بريمن، معاراً لمدة موسم واحد قادماً من وست هام يونايتد الإنجليزي.

وقال بيتر نيمير، رئيس قطاع كرة القدم بنادي بريمن في بيان رسمي: «يسعدنا عودة نيكلاس إلى النادي، لقد أبدى رغبة قوية في العودة، فهو لاعب بإمكانه ترك بصمة سريعة، لما يمتلكه من خبرات بأجواء الدوري الألماني».

بدأ فولكروغ بأكاديمية فيردر بريمن، ولعب للفريق الأول بين عامي 2019 و2023 قبل انتقاله إلى بوروسيا دورتموند.

وانضم المهاجم الألماني إلى وست هام في 2024، وانتقل معاراً إلى ميلان، ولكن كثرة الإصابات أفسدت مشواره في إنجلترا، ليخسر مكانه في المنتخب الألماني.

وأضاف نيمير: «نؤمن بقدرة فولكروغ على النجاح معنا، رغم علمنا بأنه عانى كثيراً في الموسمين الماضيين».

وذكرت تقارير إعلامية أن فولكروغ اضطر للتنازل عن جزء كبير من راتبه لإتمام الصفقة.

من جانبه، قال المهاجم الألماني: «ليس سراً أن بريمن نادٍ مميز للغاية، لذا كنت مستعداً للتضحية من أجل إتمام الإعارة، فاللعب لبريمن مجدداً خطوة مهمة لي».

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الرياضة رياضة عالمية

سان جيرمان مرشح اعتيادي وعينه على ثلاثية نادرة في دوري الأبطال

جانب من تدريبات لاعبي باريس سان جيرمان (رويترز)
جانب من تدريبات لاعبي باريس سان جيرمان (رويترز)
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سان جيرمان مرشح اعتيادي وعينه على ثلاثية نادرة في دوري الأبطال

جانب من تدريبات لاعبي باريس سان جيرمان (رويترز)
جانب من تدريبات لاعبي باريس سان جيرمان (رويترز)

يبدأ باريس سان جيرمان الأحد موسم الدوري الفرنسي لكرة القدم بصفته المرشح الأوفر حظاً، بعد تتويجه في المواسم الأربعة الماضية، لكن الأنظار ستتجه إليه بشكل أكبر على الساحة الأوروبية، حيث يضع نصب عينيه هدف إحراز دوري أبطال أوروبا مرة ثالثة توالياً.

ومع انطلاق موسم 2026 - 2027 هذا الأسبوع، لا يحمل الدوري الفرنسي كثيراً من الاحتمالات. يبدو لقب البطولة محجوزاً لسان جيرمان الذي يهيمن على المسابقة منذ وصول شركة «قطر للاستثمارات الرياضية»، المملوكة لصندوق الثروة السيادي القطري، إلى العاصمة الفرنسية في صيف 2011، بعدما أحرز 11 لقباً من أصل 14 ممكناً.

ولا يوجد ما يشير حتى الآن إلى أن هذه الهيمنة تقترب من نهايتها، إذ يحتفظ النادي الباريسي بأفضل اللاعبين في فرنسا، مثل عثمان ديمبيلي والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا وديزيريه دويه وغيرهم، بقيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي الذي يعيش أفضل مراحل مسيرته وبالدافع نفسه نحو تحقيق الانتصارات.

وانتعشت خزانة ألقاب باريس سان جيرمان في استقبال أولى الكؤوس هذا الموسم، بعدما أحرز كأس السوبر الأوروبية على حساب أستون فيلا الإنجليزي (2 - 1) الأربعاء.

وقال قائد دفاعه البرازيلي ماركينيوس قبل اللقاء: «نحن متعطشون ونملك الرغبة. الألقاب فرص يجب اغتنامها. أريد الفوز أكثر فأكثر، وأعتقد أن بقية اللاعبين يفكرون بالطريقة نفسها»، معبراً بذلك عن العقلية السائدة داخل المجموعة بأكملها.

لكن هذه الخزانة أُغلقت سريعاً. فبينما كان الفريق يملك فرصة إضافة لقب ثان خلال أربعة أيام، فاجأه لنس في كأس الأبطال بالفوز عليه 1 - 0، مستفيداً من الروح القتالية لأصحاب الأرض والأجواء الصاخبة في ملعب بولارت، فيما افتقد فريق العاصمة الفاعلية رغم لعبه أكثر من نصف المباراة بتفوّق عددي.

وأعادت هذه الخسارة التذكير بأن كرة القدم لا تخلو من المفاجآت، وبأن حتى الفرق المرشحة بقوة قد تتعثر، وإن كان ينبغي التخفيف من وقع النتيجة بسبب النقص في الجاهزية لبعض اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم قبل شهر فقط.

وقال إنريكي: «عندما يبدأ الموسم، يقول الجميع إن الدوري سهل. لا شيء يكون سهلاً. لا أتذكر أي موسم كان سهلاً في الدوري الفرنسي، على الأقل خلال السنوات الثلاث الأخيرة. لم نخض سوى مباراتين رسميتين هذا الموسم. نريد أن نتحسن».

ويركز المدرب الإسباني على «الجاهزية البدنية والفنية والتكتيكية» من أجل أن يصبح الفريق مجدداً «معتاداً على اللعب كل ثلاثة أيام».

وينتظر أن يخوض الفريق موسماً مزدحماً مرة أخرى. فمن الدوري الفرنسي إلى دوري أبطال أوروبا مروراً بكأس فرنسا وحتى كأس القارات، سيبدأ بطل أوروبا مرتين جميع المسابقات بطموح الفوز بها.

ويبقى هناك هدف يتردد أكثر من غيره على ألسنة اللاعبين ومدربهم، وهو دوري أبطال أوروبا، مع إمكانية أن يحقق هذا الفريق ثلاثية تاريخية تضعه في مكانة أكبر ضمن تاريخ أبرز مسابقة أوروبية للأندية.

وأضاف إنريكي: «يعتقد الجميع أننا قادرون على الفوز، لكن هذه مجرد نظرية. الآن يجب أن نثبت في أرض الملعب أننا نملك المستوى المطلوب. في التاريخ، من الصعب أن تجد فريقاً يفوز باستمرار. نحن نحاول أن نكون قريبين من هذا النوع من الفرق».

ولتحقيق ذلك، حافظ النادي على هيكله الأساسي هذا الصيف، لكنه أجرى بعض التعديلات في التشكيلة بضم لاعب موناكو السابق ماغنيس أكليوش، والمهاجم الإسباني الدولي فيران توريس من برشلونة، والجناح البلجيكي ميكا غودتس من أياكس أمستردام الهولندي، إضافة إلى الظهير الدولي لوكا دينيي من أستون فيلا.

وفي المقابل، رحل كل من البرتغالي غونزالو راموش إلى ميلان الإيطالي، وراندال كولو مواني إلى يوفنتوس الإيطالي، والكوري الجنوبي لي كانغ إن إلى أتلتيكو مدريد الإسباني. كما قد يغادر السنغالي إبراهيم مباي وبرادلي باركولا، المطلوبان من ليفربول الإنجليزي.

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الأهلي المصري: إمام عاشور ليس للبيع هذا الموسم

إمام عاشور (رويترز)
إمام عاشور (رويترز)
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الأهلي المصري: إمام عاشور ليس للبيع هذا الموسم

إمام عاشور (رويترز)
إمام عاشور (رويترز)

قال الأهلي المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن لاعب خط وسطه إمام عاشور «ليس للبيع» هذا الموسم، وذلك رداً على طلب نادي قونية سبور التركي للتعاقد مع لاعب خط الوسط.

وارتبط عاشور، الذي سجل هدفين في مشاركة مصر في كأس العالم في أميركا الشمالية هذا الصيف، بالانتقال إلى عدة أندية، من بينها قونية سبور.

وأكد الأهلي في بيان عبر حسابه على الإنترنت أنه أرسل اليوم خطاباً إلى قونية سبور، جاء فيه: «بالإشارة إلى طلبكم الحصول على خدمات لاعبنا إمام عاشور مقابل 4.5 مليون دولار تسدد على ثلاث سنوات، فإننا نبلغكم بأن اللاعب ليس معروضاً للبيع هذا الموسم، ونتطلع إلى التعاون في المستقبل».

وانضم عاشور إلى الأهلي قادماً من ميتيلاند الدنماركي في صيف 2023، وحقق معه منذ ذلك الحين لقبين في الدوري المصري، ولقباً واحداً في كأس مصر، ولقبين في السوبر المصري، بالإضافة إلى دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة.

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