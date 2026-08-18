موسيالا يعود إلى تمارين بايرن بعد تجاوزه الأزمة الصحية

عاد لاعب الوسط الدولي جمال موسيالا إلى تمارين فريقه بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم، لكن بشكل فردي، بعد تجاوزه الأزمة الصحية التي أدّت إلى سقوطه أرضاً خلال المباراة الودية أمام لايبزيغ، السبت، (3 - 1).

وسقط اللاعب البالغ 23 عاماً على أرضية الملعب في نهاية مباراة، السبت، واحتاج إلى رعاية طبية في ظل أجواء حارة في العاصمة البافارية، حيث تجاوزت الحرارة 30 درجة مئوية.

وأفادت وكالة «سيد» الرياضية الألمانية التابعة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بأن موسيالا اشتكى من دوار وشعور بالحمى بعد المباراة.

ولم يشارك اللاعب في الحصة التدريبية المفتوحة، الاثنين، لكنه خضع لتدريبات فردية في وقت سابق من اليوم بمقر النادي.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن موسيالا قد يعود إلى التدريبات الجماعية هذا الأسبوع، تمهيداً لمواجهة بوروسيا دورتموند، السبت، في كأس السوبر الألمانية.

وغاب موسيالا عن الأشهر الستة الأولى من موسم 2025 - 2026 بسبب كسر في الكاحل تعرّض له خلال كأس العالم للأندية.

واستُدعي لاحقاً إلى تشكيلة المنتخب الألماني المشاركة في كأس العالم 2026، حيث خرج ورفاقه من دور الـ32 على يد الباراغواي.