سيميوني يستبعد ألفاريز من افتتاحية أتلتيكو في الدوري الإسباني

قال دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، الثلاثاء، إن فريقه سيفتقد خدمات المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز في مباراته الافتتاحية بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمام ملقة، في ظل استمرار الجدل المحيط بمستقبله وسط تقارير تربطه بالانتقال إلى برشلونة.

ولم يخف ألفاريز (26 عاماً)، الذي انضم إلى أتلتيكو قادماً من مانشستر سيتي مقابل 75 مليون يورو (86.8 مليون دولار) في عام 2024، رغبته في الرحيل عن النادي.

وكشف اللاعب خلال كأس العالم عن أنه أجرى محادثات مع إدارة أتلتيكو بشأن إمكانية الانتقال من أجل «تحقيق حلمه»، بينما ربطته تقارير إعلامية إسبانية بقوة بالانضمام إلى برشلونة. لكن ميغيل أنخيل خيل مارين، الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد، أكد أن النادي لن يوافق على بيع اللاعب حتى مقابل 200 مليون يورو، نظراً لأهميته في مشروع الفريق.

وقال سيميوني للصحافيين قبل المباراة المقررة غداً الأربعاء: «ميغيل أنخيل هو مالك النادي، ولا يوجد موقف أكثر حسماً من موقف المالك. الأمر واضح تماماً. الأمر يشبه صدور حكم من قاض يقول: الدعوى مرفوضة».

وأضاف: «ما قاله واضح للغاية. ومن الناحية الرياضية، نريد أن نراعي ظروف اللاعب حتى يحافظ على مكانته ومستواه». وتابع: «لا نتوقع مشاركته في هذه المباراة، لكنني آمل أن يقترب خلال الأيام الأربعة المقبلة من المستوى الذي نريده له».

وسجل ألفاريز 49 هدفاً في 106 مباريات بقميص أتلتيكو مدريد، ويأمل سيميوني في جاهزيته للمشاركة في مواجهة فياريال على ملعب الفريق، الأحد.

وقال المدرب الأرجنتيني: «لا تزال لدي المشاعر نفسها التي كانت تراودني قبل أيام في كوريا الجنوبية خلال جولتنا التحضيرية للموسم. أنا أتعامل مع الجانب الرياضي فقط».

وأضاف: «تحدثنا كما نفعل دائماً، وأدرك أنه لا يزال بحاجة إلى بعض الوقت لرفع جاهزيته البدنية والفنية حتى يكون في أفضل حالاته يوم الأحد».

وختم حديثه قائلاً: «إنه بحاجة إلى مزيد من التدريبات. إنه أفضل لاعب في الفريق، وسنسعى إلى بناء الفريق من حوله مع مراعاة مستواه وجاهزيته».