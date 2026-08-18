«آسياد 2026»: اليابان تضيء الشعلة إيذاناً ببدء العدّ التنازلي

أضيئت شعلة «دورة الألعاب الآسيوية (آسياد)» في طوكيو الثلاثاء، فيما تبدأ اليابان العد التنازلي لهذا الحدث الرياضي المتعدد الذي يشارك فيه رياضيون يفوق عددهم المشاركين في «الألعاب الأولمبية».

وستقام النسخة الـ20 من «الألعاب» في ناغويا ومنطقة آيتشي بين 19 سبتمبر (أيلول) و4 أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين.

وأوقد العداء الياباني يوشيهيدي كيريو الشعلة في «الملعب الوطني» بطوكيو، حيث أُقيمت «الألعاب الأولمبية» صيف عام 2021 خلف أبواب موصدة إلى حد كبير، بعد عام من موعدها المقرر بسبب جائحة «كوفيد19».

أضيئت شعلة «دورة الألعاب الآسيوية» في طوكيو الثلاثاء (أ.ف.ب)

وكانت طوكيو قد استضافت «الألعاب الآسيوية» عام 1958، فيما ستُقام مراسم مماثلة الخميس في هيروشيما التي استضافت الدورة عام 1994، قبل أن تجتمع الشعلتان في ناغويا السبت إيذاناً بالانطلاق الرسمي لتتابع الشعلة.

وقال كيريو إن أكبر حدث رياضي في القارة سيوفر لحظة فرح بعد أن حُرم المشجعون إلى حد كبير من حضور «الألعاب الأولمبية».

وأضاف: «بالنسبة إلى الرياضيين، فإن هتافات التشجيع تمنحكم القوة».

وتابع: «سيتمكن المشجعون أيضاً من اكتشاف مدى روعة الحدث عندما يشاهدونه مباشرة، وهو أمر يختلف عن متابعته عبر التلفزيون».

ومن المتوقع أن يشارك في «الألعاب» نحو 15 ألف رياضي ومسؤول.

ستُقام مراسم الخميس في هيروشيما التي استضافت الدورة عام 1994 (أ.ف.ب)

ومن بين المشاركين نجمة التنس الفلبينية الصاعدة ألكسندرا إيالا، إضافة إلى موهبتين عالميتين بارزتين؛ هما: لاعب الكريكيت الهندي فايبهاف سوريابانشي البالغ 15 عاماً، والسباحة الصينية يو زيدي البالغة 13 عاماً.

وسيقيم الرياضيون في مجموعة متنوعة من أماكن الإقامة، من بينها سفينة سياحية ستبقى راسية خلال ذروة موسم الأعاصير في اليابان.

وقال كيريو: «لا تقتصر (الألعاب) على مسابقات ألعاب القوى، بل تشمل كثيراً من الرياضات المختلفة؛ لذا فهي فرصة جيدة لاكتشاف ما هو متاح».