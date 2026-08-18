الدوري الإنجليزي سيكشف أسبوعياً تقييمات الحالات التحكيمية المثيرة للجدل

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء، أنها ستنشر أسبوعياً نتائج مراجعات لجنة «الحالات التحكيمية المؤثرة» المستقلة، التي تتولى تقييم القرارات التي يتخذها الحكام وتقنية حكم الفيديو المساعد، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الشفافية.

وتتألف اللجنة، التي أُنشئت خلال موسم 2022 - 2023، من خمسة أعضاء يتولون المراجعة والتصويت على القرارات التحكيمية المتعلقة بجميع الحالات المؤثرة خلال مباريات الدوري.

وكانت نتائج هذه المراجعات تُشارك سابقاً مع الأندية والحكام فقط، بينما ظلت التقييمات الكاملة غير معلنة حتى الموسم الماضي.

وقالت الرابطة إن هذه الخطوة تهدف إلى «ضمان الشفافية الكاملة بشأن تقييم القرارات التي يتخذها حكام المباريات».

وأضافت أنها ستنشر أيضاً، للمرة الأولى هذا الموسم، مقتطفات مباشرة من أحاديث حكام الساحة وحكام الفيديو المتعلقة بالحالات المؤثرة عبر حساب «مركز مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز» على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب مقاطع صوتية مسجلة من الكاميرات التي يرتديها الحكام في عدد مختار من المباريات.

وأضافت الرابطة: «إلى جانب هيئة الحكام المحترفين، سيواصل الدوري الإنجليزي الضغط على مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، المسؤول عن قوانين اللعبة، للسماح ببث مزيد من الاتصالات الصادرة عن حكام المباريات في أثناء اللقاءات».

ومن المقرر أن ينطلق موسم 2026 - 2027 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الجمعة، عندما يلتقي آرسنال، حامل اللقب، مع كوفنتري سيتي، الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء.