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الرياضة رياضة سعودية

«صفقات الهلال الصيفية» تتبخر بثنائية مولودية

الصرنوخ الوافد الجديد ضمن المشاركين في الودية (موقع النادي)
الصرنوخ الوافد الجديد ضمن المشاركين في الودية (موقع النادي)
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«صفقات الهلال الصيفية» تتبخر بثنائية مولودية

الصرنوخ الوافد الجديد ضمن المشاركين في الودية (موقع النادي)
الصرنوخ الوافد الجديد ضمن المشاركين في الودية (موقع النادي)

خسر الهلال مباراته الودية أمام مولودية الجزائر بنتيجة 0 - 2، ضمن معسكره الإعدادي في النمسا، ليثير تساؤلات وقلق جماهيره في ظل انضمام عدد من النجوم للقائمة الزرقاء خلال فترة الصيف الحالية.

ودخل الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال المباراة بتشكيل أساسي مكون من «محمد العويس، خاليدو كوليبالي، علي لاجامي، محمد محزري، متعب الحربي، ناصر الدوسري، صهيب الزيد، مالكوم، نونيز، سافيتش، ومحمد قادر ميتي».

ومع بداية الشوط الثاني أشرك إنزاغي تشكيلة مختلفة تماماً عن الأساسية، بإدخال كل من «كريم بنزيمة، سامرفيل، محمد كنو، محمد الربيعي، محمد الصرنوخ، سايمون بوابري، صبري دهل، مراد هوساوي، يوسف أكتشيتشيك، سلطان مندش، ومشعل الداود».

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الجزائري بهدف دون مقابل، سجله عند الدقيقة 30، وسط غياب تام على الصعيد الهجومي لفرقة إنزاغي، وفي الشوط الثاني تمكن مولودية من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 61، لتنتهي المواجهة بفوز الفريق الجزائري بهدفين دون مقابل، وسط تحسن طفيف لمستوى الهلال في الشوط الثاني مقارنة بالشوط الأول.

وشهد هذا اللقاء مشاركة عدد من اللاعبين الجدد المنضمين للزعيم، يأتي في مقدمتهم الهولندي سامرفيل، وكذلك محمد محزري الوافد الجديد من التعاون، ومحمد الصرنوخ.

وتبقى لأزرق العاصمة مباراة ودية واحدة في معسكره بالنمسا، ستكون أمام فريق الأهلي القطري في ختام معسكر الأزرق التحضيري يوم 3 أغسطس (آب) المقبل، بعد أن لعب 3 مباريات تجريبية كسب منها اثنتين، أولاً أمام شتورم غراتس النمساوي بنتيجة 2 - 1، ومن ثم ضد فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي الذي كسبه بنتيجة 2 - 0، وأخيراً خسارته من فريق مولودية الجزائر بنتيجة 0 - 2.

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