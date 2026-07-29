أخضر الناشئات يستهل مشواره نحو «آسيا 2027» بمواجهة سنغافورة

يستهل المنتخب السعودي للناشئات «تحت 17 عاماً»، مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2027 بخوض ثلاث مواجهات في سنغافورة ضمن مرحلة المجموعات، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 11 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ويفتتح الأخضر مشواره بمواجهة سنغافورة مستضيف التصفيات في 5 أكتوبر على ملعب بيشان قبل أن يلتقي إندونيسيا في 8 أكتوبر ثم يختتم مبارياته أمام البحرين يوم 11 أكتوبر.

وتأتي هذه المشاركة بعد فترة إعداد خاض المنتخب خلالها عدداً من المعسكرات والمباريات الودية، بهدف تجهيز اللاعبات للاستحقاق القاري ومواصلة بناء جيل جديد قادر على المنافسة في البطولات الآسيوية.

ويطمح المنتخب السعودي إلى تقديم بداية قوية في التصفيات مستفيداً من التطور الذي تشهده كرة القدم النسائية السعودية خلال السنوات الأخيرة على مستوى برامج اكتشاف المواهب وتوسيع قاعدة المنافسات السنية بما يعزز فرصه في تحقيق نتائج إيجابية خلال مشواره نحو بلوغ النهائيات القارية في الصين 2027.