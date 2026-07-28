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الرياضة رياضة عالمية

زامبيا تكتسح مصر بسداسية في كأس أمم أفريقيا للسيدات

زامبيا تكتسح مصر بسداسية في كأس أمم أفريقيا للسيدات (إ.ب.أ)
زامبيا تكتسح مصر بسداسية في كأس أمم أفريقيا للسيدات (إ.ب.أ)
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زامبيا تكتسح مصر بسداسية في كأس أمم أفريقيا للسيدات

زامبيا تكتسح مصر بسداسية في كأس أمم أفريقيا للسيدات (إ.ب.أ)
زامبيا تكتسح مصر بسداسية في كأس أمم أفريقيا للسيدات (إ.ب.أ)

حقق منتخب زامبيا فوزاً ساحقاً على نظيره المصري بنتيجة 6 – صفر، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا للسيدات المقامة في المغرب.

سجلت راتشيل نتشولا هدف التقدم لزامبيا من ركلة جزاء في الدقيقة 25، ثم أضافت بابرا باندا من ركلة جزائية أخرى الهدف الثاني لزامبيا في الدقيقة 61.

وعادت اللاعبة نفسها لتسجل هدفاً ثالثاً بعد دقيقتين فقط، وفي الدقائق الأخيرة نجح منتخب زامبيا في تسجيل 3 أهداف جاءت عن طريق باندا، التي أكملت الثلاثية «هاتريك» في الدقيقة 88، وإينليس فيرير في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، وعادت باندا لتختتم السداسية بهدفها الشخصي الرابع في الدقيقة السابعة بعد التسعين.

وتلعب مصر ضمن المجموعة السادسة التي تضم أيضاً نيجيريا ومالاوي.

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كأس الأمم الأفريقية كرة القدم للسيدات رياضة المغرب

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