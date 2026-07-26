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الرياضة رياضة عالمية

«أمم أفريقيا للسيدات»: الجزائر تعبر السنغال بثنائية

فرحة سيدات الجزائر بالفوز على السنغال (إ.ب.أ)
فرحة سيدات الجزائر بالفوز على السنغال (إ.ب.أ)
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«أمم أفريقيا للسيدات»: الجزائر تعبر السنغال بثنائية

فرحة سيدات الجزائر بالفوز على السنغال (إ.ب.أ)
فرحة سيدات الجزائر بالفوز على السنغال (إ.ب.أ)

استهل منتخب الجزائر مسيرته في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للسيدات، بالفوز 2 - صفر على منتخب السنغال، الأحد، في المباراة الافتتاحية للمسابقة القارية، المقامة بالمغرب للنسخة الثالثة على التوالي، التي تواصل فعالياتها حتى 16 أغسطس (آب) المقبل.

وافتتحت مارين دافور التسجيل للمنتخب الجزائري في الدقيقة 42، وقضت ميليسا بيتي على آمال المنتخب السنغالي في إدراك التعادل، بعدما أحرزت الهدف الثاني في الدقيقة 88.

وبذلك، حصل منتخب الجزائر على أول 3 نقاط في مسيرته بالمجموعة الأولى، التي تضم أيضاً منتخبي المغرب وكينيا، اللذين يلعبان في وقت لاحق من مساء الأحد، في الجولة الافتتاحية للبطولة، في حين بقي منتخب السنغال بلا رصيد من النقاط.

ويشارك في البطولة 16 منتخباً، تم توزيعهم على 4 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل المتصدر والوصيف للأدوار الإقصائية، فيما تصعد المنتخبات الأربعة الأوائل في البطولة لكأس العالم بالبرازيل العام المقبل، فيما يشارك منتخبان آخران في الملحق العالمي المؤهل للمونديال.

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الرياضة كرة القدم للسيدات كأس الأمم الأفريقية المغرب

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