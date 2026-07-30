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الرياضة رياضة عالمية

أعضاء «اتحاد كونكاكاف» يرفضون بالإجماع مقترحات «فيفا»

أعضاء «اتحاد كونكاكاف» يرفضون بالإجماع مقترحات «فيفا» (شعار الاتحاد)
أعضاء «اتحاد كونكاكاف» يرفضون بالإجماع مقترحات «فيفا» (شعار الاتحاد)
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أعضاء «اتحاد كونكاكاف» يرفضون بالإجماع مقترحات «فيفا»

أعضاء «اتحاد كونكاكاف» يرفضون بالإجماع مقترحات «فيفا» (شعار الاتحاد)
أعضاء «اتحاد كونكاكاف» يرفضون بالإجماع مقترحات «فيفا» (شعار الاتحاد)

رفضت الاتحادات الـ41 الأعضاء في اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم «كونكاكاف»، بالإجماع، خطط الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لبيع حصة في العمليات التجارية المرتبطة بكأس العالم، وفق ما أعلن «كونكاكاف» الخميس.

وأصدر الاتحاد بياناً يُعارض فيه المقترحات، عقب اجتماع، عُقد الخميس، أكد خلاله أن «الأعضاء أعربوا عن مخاوف عميقة بشأن غياب الإجراءات الواجبة فيما يتعلق بالمقترح، والمهلة القصيرة بشكل مصطنع المفروضة لاتخاذ القرار، إضافة إلى عدم خضوع الخطة لأي مراجعة أو موافقة من هيئات الحوكمة المعنية في (فيفا)».

مواضيع
كرة القدم فيفا رياضة كأس العالم أميركا

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