ستونز إلى «إنتر» بعد مسيرة طويلة مع «مانشستر سيتي»

وقّع المدافع الإنجليزي جون ستونز، الخميس، عقداً لمدة موسمين مع «إنتر ميلان»، بعد مسيرة امتدت 10 مواسم مع «مانشستر سيتي» الإنجليزي، أحرز خلالها 19 لقباً، وفق ما أعلن بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسيعزز الدولي الإنجليزي (93 مباراة دولية)، البالغ من العمر 32 عاماً، صفوف خط دفاع النادي اللومباردي، بعدما أصبح لاعباً حراً دون عقد منذ الأول من يوليو (تموز) الحالي.

وسينضم إلى خط دفاع يضمّ، من بين أبرز عناصره، الدوليين الإيطاليين أليساندرو باستوني وفيديريكو ديماركو.

وكان ستونز، اللاعب السابق لكل من «بارنسلي» و«إيفرتون» الإنجليزيين، قد انتقل إلى «مانشستر سيتي» في صيف عام 2016، خلال الفترة نفسها التي تولّى فيها المدرب الإسباني بيب غوارديولا قيادة الفريق، وكان المدافع ثاني صفقة يبرمها المدرب مع النادي.

وخاض ستونز 293 مباراة بقميص «سيتي»، لكنه عانى، خلال المواسم الأربعة الأخيرة، إصابات متكررة أثّرت في مشاركاته، وتسببت في تراجعه ضِمن ترتيب خيارات المدربين على مستوى التشكيلة الأساسية.