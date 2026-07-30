دي تزيربي يريد إقناع سبينس بالبقاء مع توتنهام

قال روبرتو دي تزيربي، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، إنه يريد إقناع المدافع الإنجليزي جد سبينس بالبقاء مع النادي، وسط شكوك حول مستقبله مع الفريق.

وارتبط اسم سبينس (25 عاماً) الذي وقّع على عقد طويل الأمد مع النادي في العام الماضي، بالانتقال لإنتر ميلان وإيفرتون. وقال دي تزيربي، في تصريحات نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إنه يرى أن سبينس جزء مهم من خططه رغم زيادة المنافسة في مركزه بعد صيف شهد إنفاقاً كبيراً. وأنفق توتنهام مبلغاً قياسياً يصل إلى 235 مليون جنيه إسترليني حتى الآن خلال هذا الصيف حيث يعيد النادي بناء الفريق بعد تفادي الهبوط بصعوبة في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال دي تزيربي: «أكرر ما قلته لجيد ولوكاس (بيرغفال)». في إشارة إلى التعليقات التي أدلى بها حول لاعب خط الوسط السويدي المطلوب بشدة، في اليوم السابق.

وأضاف: «أودّ منك البقاء إذا كنت ترغب في البقاء. إذا كنت لا ترغب في البقاء، إذا كنت ترغب في المغادرة، فعليك المغادرة».

وشارك سبينس أساسياً في 23 مباراة من أصل 30 مباراة، شارك بها في الدوري العام الماضي مع توتنهام، الذي احتل المركز الـ17 للموسم الثاني على التوالي. ويلعب بيدرو بورو، الفائز بكأس العالم مع المنتخب الإسباني، في مركز الظهير الأيمن الذي يفضله سبينس، في توتنهام. وقال دي تزيربي إنه يعتبر بورو «الأفضل في العالم» في هذا المركز.

وعن سوق انتقالات توتنهام، قال المدرب، في تصريحات نقلتها صحيفة «فوت ميركاتو»: «لم يغلق باب الانتقالات بعد، لقد أنجزنا 60 في المائة من مشروعنا، والآن، لدينا صفقة مفاجئة أخرى في الأفق. آمل ذلك، لكنها بالتأكيد لم تحسم بعد».

وأثارت صحيفة «أثليتيك» بعض التكهنات بشأن الصفقة المرتقبة، موضحة أنها ليست صفقة البرازيلي سافينيو، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي. وأضافت: «هذه الصفقة المفاجئة منفصلة عن صفقة سافينيو الجارية، وتتعلق بتعزيز هجومي كبير آخر، وبالتالي، قد يوقع توتنهام مع سافينيو، بالإضافة إلى صفقته الضخمة الأخرى.

ما يسعد دي تشيربي، المهتم بسوق الانتقالات». وتابع المدرب: «في سوق الانتقالات، عندما أرغب في ضم لاعب، أتحول إلى ما يشبه سمكة قرش. من المستحيل الرفض.

أعشق العمل في سوق الانتقالات. إنه ليس ضغطاً، بل هو أحد أكثر جوانب عملي متعة. تم إعداد قائمة اللاعبين المرشحين للانتقال قبل وصولي إلى توتنهام. بعد مارسيليا، تحدثت مع فيناي (فينكاتيشام، الرئيس التنفيذي) ويوهان لانغ (المدير الرياضي)، لكنني لم أرغب في القدوم مبكراً لأنني عانيت عند مغادرتي مارسيليا.

لكن يوهان وأنا كنا نعمل بالفعل على هذا المشروع. لذا، فإن العديد من اللاعبين الذين ترونهم على أرض الملعب الآن تم اختيارهم في وقت مبكر من مارس (آذار)، منتصف الشهر. وعموماً، عندما تعمل مع اللاعبين، قد تغير رأيك، سواء أكان ذلك يتعلق بشخصيتهم أم قدراتهم الفنية، لأن العديد من اللاعبين يختلفون عما كنت أتخيله».