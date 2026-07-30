الاتحاد الإسباني يحقق في تقديم برشلونة عرضاً للتعاقد مع جوليان ألفاريز

تواصل الجدل حول مستقبل المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، وذلك بعدما قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم فتح تحقيق مع نادي برشلونة بناء على شكوى قدمها أتلتيكو مدريد. وأوضحت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن أتلتيكو قدم شكوى للاتحاد الإسباني في 30 يونيو (حزيران) الماضي. ومع فتح الاتحاد التحقيق، فإن ذلك يعد إجراء تأديبياً استثنائياً، وسيكون على كلا الطرفين تقديم ما لديهما. وتابعت الصحيفة أن أتلتيكو مدريد تقدم بشكوى ضد برشلونة قال فيها إن النادي الكاتالوني خاطبه محاولاً التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني الدولي في وقت خارج فترة الانتقالات المسموح بها؛ إذ يمتد عقد ألفاريز (26 عاماً) حتى نهاية يونيو 2030.

وكان خيل مارين، الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد، قد حذر قبل عدة أسابيع من لجوء ناديه للجهات المختصة للدفاع عنه. وتعد تلك الشكوى نتيجة مباشرة لتصريحات مارين. وبعد شهر من الواقعة أبلغ الاتحاد الإسباني الطرفين بفتح التحقيق. وسيكون على كل من برشلونة وأتلتيكو مدريد تقديم روايتهما للأحداث، وذلك قبل أن تقوم الجهات المختصة بالتحقيق واتخاذ القرار النهائي.

ورغم ذلك لا يزال ألفاريز على رأس أولويات برشلونة لتعزيز خط هجومه، كما لم يخفِ رئيس النادي، خوان لابورتا، حقيقة تقديم ناديه عرضاً لأتلتيكو مدريد في 13 يوليو (تموز) الماضي. ويبدو موقف أتلتيكو مدريد واضحاً للغاية، وهو رفض بيع مهاجمه الذي أبدى خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم رغبته في الرحيل والبحث عن تحدٍّ جديد بعيداً عن «واندا ميتروبوليتانو».