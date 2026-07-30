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الرياضة رياضة عالمية

إيدي هاو يغادر نيوكاسل

إيدي هاو (أ.ف.ب)
إيدي هاو (أ.ف.ب)
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إيدي هاو يغادر نيوكاسل

إيدي هاو (أ.ف.ب)
إيدي هاو (أ.ف.ب)

ترك إيدي هاو منصبه مدرباً لنيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم بعد مشوار لخمسة أعوام في «سانت جيمس بارك»، وفق ما أفادت «بي بي سي» و«سكاي» الخميس.

وتولى المدرب البالغ 48 عاماً المهمة خلفا لستيف بروس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، وقاد الفريق إلى إحراز كأس الرابطة المحلية في 2025، مانحاً إياه أول لقب كبير منذ عام 1969.

كما قاد المدرب السابق لبورنموث، نيوكاسل إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا عامي 2023 و2025.

لكنه تعرض لضغوط، خلال الموسم الماضي، بعدما أنهى «ماغبايز» الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثاني عشر، نتيجة تلقيهم 17 هزيمة في 38 مباراة.

كما تأثَّر الفريق في الأسابيع الأخيرة برحيل الإيطالي ساندرو تونالي إلى توتنهام، والمهاجم الإنجليزي أنتوني غوردون إلى برشلونة الإسباني.

ولا تزال التكهّنات مستمرة بشأن مستقبل قائد الفريق البرازيلي برونو غيمارايس.

وانتهت المباراة الأخيرة لهاو على رأس الجهاز الفني لنيوكاسل بخسارة قاسية، الأربعاء، 1 - 4 أمام بريستول سيتي، أحد أندية دوري المستوى الثاني الإنجليزي (تشامبيونشيب)، في مباراة ودية ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

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