أجواء متوترة في لاتسيو بعد مشادة المدرب غاتوزو مع كينيث تايلور

سادت أجواء متوترة تدريبات فريق لاتسيو الإيطالي، اليوم الخميس، حيث نشبت مشادة بين المدرب رينو غاتوزو، ولاعب الوسط الهولندي كينيث تايلور.

وذكرت صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، اليوم الخميس، أنه أثناء تدريبات الفريق تعرض تايلور لتدخل قوي من أحد زملائه، فاعترض على ذلك ليتوقف اللعب، لكن غاتوزو أعتقد أن التدخل كان عادياً، وطالب تايلور بمواصلة التدريب من دون اعتراض.

وأضافت أن تايلور تعدى باللفظ على مدربه ليتطور الأمر إلى جدال حيث قام غاتوزو بتوبيخ اللاعب وطلب منه مغادرة ملعب التدريبات إلى غرفة الملابس، وقام اللاعب الهولندي بتنفيذ ذلك دون تعليق.

وأوضحت الصحيفة أن لاتسيو واصل تدريباته من دون لاعبه الهولندي، حيث من المرجح أن يتم عقد اجتماع بين المدرب واللاعب في الساعات القليلة المقبلة لمعرفة موقف اللاعب من التدريبات المسائية.

وفي حال عدم حدوث ذلك فسيكون على المدرب والنادي التعامل مع الأمر وحسم مصير اللاعب الهولندي.