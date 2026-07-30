عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:36 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

أجواء متوترة في لاتسيو بعد مشادة المدرب غاتوزو مع كينيث تايلور

كينيث تايلور (رويترز)
كينيث تايلور (رويترز)
TT
TT

أجواء متوترة في لاتسيو بعد مشادة المدرب غاتوزو مع كينيث تايلور

كينيث تايلور (رويترز)
كينيث تايلور (رويترز)

سادت أجواء متوترة تدريبات فريق لاتسيو الإيطالي، اليوم الخميس، حيث نشبت مشادة بين المدرب رينو غاتوزو، ولاعب الوسط الهولندي كينيث تايلور.

وذكرت صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، اليوم الخميس، أنه أثناء تدريبات الفريق تعرض تايلور لتدخل قوي من أحد زملائه، فاعترض على ذلك ليتوقف اللعب، لكن غاتوزو أعتقد أن التدخل كان عادياً، وطالب تايلور بمواصلة التدريب من دون اعتراض.

وأضافت أن تايلور تعدى باللفظ على مدربه ليتطور الأمر إلى جدال حيث قام غاتوزو بتوبيخ اللاعب وطلب منه مغادرة ملعب التدريبات إلى غرفة الملابس، وقام اللاعب الهولندي بتنفيذ ذلك دون تعليق.

وأوضحت الصحيفة أن لاتسيو واصل تدريباته من دون لاعبه الهولندي، حيث من المرجح أن يتم عقد اجتماع بين المدرب واللاعب في الساعات القليلة المقبلة لمعرفة موقف اللاعب من التدريبات المسائية.

وفي حال عدم حدوث ذلك فسيكون على المدرب والنادي التعامل مع الأمر وحسم مصير اللاعب الهولندي.

مواضيع
الدوري الإيطالي كرة القدم رياضة إيطاليا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الأرجنتيني كاسترو من بولونيا إلى روما

رياضة عالمية سانتياغو كاسترو (رويترز)

الأرجنتيني كاسترو من بولونيا إلى روما

انتقل المهاجم الأرجنتيني الشاب سانتياغو كاسترو من بولونيا الإيطالي إلى منافسه المحلي روما، وفق ما أعلن نادي العاصمة المشارِك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

«الشرق الأوسط» (روما)
رياضة عالمية فرانكو باريزي (ذا غارديان)
رياضة عالمية

ميلان ينفي وفاة أسطورته فرانكو باريزي

اضطر ميلان الإيطالي لكرة القدم إلى إصدار بيان ينفي فيه الشائعات التي تحدَّثت عن وفاة أسطورته ونائب رئيسه الفخري، فرانكو باريزي.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
رياضة عالمية كلاوديو رانييري (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

رانييري: يجب إعادة غرس شغف كرة القدم في الإيطاليين

يسعى كلاوديو رانييري بصفته المدير التقني للاتحاد الإيطالي لكرة القدم لإعادة إحياء شغف كرة القدم في إيطاليا من خلال إصلاح الأكاديميات.

«الشرق الأوسط» (روما)
رياضة عالمية سيسك فابريغاس (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

فابريغاس يشيد باختيار مانشيني لتدريب منتخب إيطاليا

رحب الإسباني سيسك فابريغاس مدرب فريق كومو الإيطالي بقرار عودة روبرتو مانشيني لتدريب منتخب إيطاليا قائلاً إنه لطالما أعجب به منذ أن كان مدرباً لمانشستر سيتي.

«الشرق الأوسط» (روما)
رياضة عالمية روبرتو مانشيني مع رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جيوفاني مالاغو (رويترز)
رياضة عالمية

الاتحاد الإيطالي يختار مانشيني لإحياء المنتخب

عُيّن روبرتو مانشيني مدرباً جديداً للمنتخب الإيطالي للمرة الثانية في مسيرته، وكُلّف بمهمة إعادة إحياء بطل العالم أربع مرات الذي غاب عن النسخ الثلاث الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (روما)