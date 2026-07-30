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ميلان ينفي وفاة أسطورته فرانكو باريزي

فرانكو باريزي (ذا غارديان)
فرانكو باريزي (ذا غارديان)
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ميلان ينفي وفاة أسطورته فرانكو باريزي

فرانكو باريزي (ذا غارديان)
فرانكو باريزي (ذا غارديان)

اضطر ميلان الإيطالي لكرة القدم إلى إصدار بيان ينفي فيه الشائعات التي تحدَّثت عن وفاة أسطورته ونائب رئيسه الفخري، فرانكو باريزي.

وانشغلت وسائل التواصل الاجتماعي، الأربعاء، بالحديث عن وفاة باريزي عن 66 عاماً.

وكشف باريزي في أغسطس (آب) 2025 عن خضوعه لعملية جراحية من أجل استئصال عقدة رئوية، وبدأ برنامجاً علاجياً للمناعة.

وفي ظلِّ انتشار الشائعات، مساء الأربعاء، أصدر النادي اللومباردي بياناً قال فيه: «ينفي ميلان الأخبار الكاذبة المتعلقة بفرانكو باريزي التي بدأت تنتشر خلال الدقائق الماضية».

وكشف «يمرُّ فراكو بمرحلة صعبة وحساسة، والنادي يقف بقوة إلى جانبه وإلى جانب عائلته. ونهيب بالجميع احترام خصوصيتهم والامتناع عن نشر معلومات لا تستند إلى أي أساس».

ويُعدُّ باريزي نموذجاً نادراً للاعب الذي أمضى كامل مسيرته في نادٍ واحد، إذ تدرج في أكاديمية الشباب قبل أن يدافع عن ألوان «روسونيري» من 1977 و1997.

خاض خلال تلك الفترة 716 مباراة رسمية، سجَّل خلالها 33 هدفاً وقدَّم 24 تمريرة حاسمة، وأحرز 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و6 ألقاب في الدوري الإيطالي، وكأس الإنتركونتيننتال مرتين، والكأس السوبر الأوروبية 3 مرات، إضافة إلى الكأس السوبر الإيطالية 4 مرات.

ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020، يشغل باريزي منصب نائب الرئيس الفخري لميلان، بعدما تولَّى سابقاً مناصب عدة داخل النادي، من بينها العمل مدرباً في أكاديمية الشباب.

ودافع عن ألوان المنتخب الإيطالي في 81 مباراة، ووصل معه إلى نهائي مونديال 1994، حيث أضاع ركلة الترجيح الأولى لبلاده أمام البرازيل (0-0 في الوقتين الأصلي والإضافي)، قبل أن يلحق به دانييلي ماسارو، وروبرتو باجيو (حسمت البرازيل ركلات الترجيح 3 - 2).

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