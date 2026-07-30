مصادر: نيوم يقترب من حسم صفقة الأردني أبو طه

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة نادي نيوم السعودي باتت قريبة من حسم التعاقد مع الدولي الأردني مهند أبو طه، وذلك ضمن تحركات النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويُعد أبو طه، المولود عام 2003، من أبرز المواهب الأردنية الصاعدة؛ إذ يمتاز بقدرته على اللعب في أكثر من مركز، حيث يجيد شَغْل مركزي الظهير الأيسر والجناح الأيسر؛ ما يمنح الجهاز الفني خيارات تكتيكية متعددة.

وبدأ اللاعب مسيرته الكروية مع نادي الوحدات الأردني، قبل أن يخوض تجربة احترافية مع الكرخ العراقي، ثم انتقل إلى العروبة السعودي، كما دافع عن ألوان القوة الجوية العراقي، إلى جانب تمثيله منتخب الأردن في الاستحقاقات الدولية، وآخرها نهائيات كأس العالم 2026.

وينتظر أن تُستكمل الإجراءات النهائية قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.