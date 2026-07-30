عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:36 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

جراحة القدم تبعد كروبي عن بداية موسم بورنموث

إيلي جونيور كروبي (رويترز)
إيلي جونيور كروبي (رويترز)
TT
TT

جراحة القدم تبعد كروبي عن بداية موسم بورنموث

إيلي جونيور كروبي (رويترز)
إيلي جونيور كروبي (رويترز)

خضع النجم الفرنسي لبورنموث الإنجليزي إيلي جونيور كروبي الذي يثير اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الساعية للتعاقد معه هذا الصيف، لعملية جراحية من أجل معالجة إصابة في قدمه تعرض لها خلال التمارين، وفق ما أعلن فريقه مساء الأربعاء.

وقال النادي الإنجليزي في بيان: «يؤكد بورنموث أن جونيور كروبي خضع بنجاح لعملية جراحية بعد إصابته في قدمه خلال حصة تدريبية ضمن المعسكر التحضيري للموسم الجديد في النمسا».

وأضاف: «عاد اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً إلى المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع لإجراء العملية، وسيضطر بالتالي إلى الابتعاد عن الملاعب لفترة من الوقت»، من دون تحديد مدة غيابه.

ووفق بعض وسائل الإعلام، قد يغيب كروبي، المطلوب من باريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، عن الملاعب لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

وبرز المهاجم الفرنسي الشاب خلال الموسم الماضي مع بورنموث بتسجيله 13 هدفاً، ما أسهم في تأهل فريقه إلى مسابقة «يوروبا ليغ».

مواضيع
رياضة رياضة إنجليزية كرة القدم الدوري الإنجليزي بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«كاف» يدعو أعضاءه إلى دراسة مشروع «فيفا» التجاري

رياضة عالمية دعا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الاتحادات الأعضاء فيه إلى «دراسة» مشروع نظيره الدولي (رويترز)

«كاف» يدعو أعضاءه إلى دراسة مشروع «فيفا» التجاري

دعا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الاتحادات الأعضاء فيه إلى «دراسة» مشروع نظيره الدولي (فيفا)، القاضي بإنشاء شركة تجارية مفتوحة أمام المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (باريس)
رياضة عالمية فرانكو باريزي (ذا غارديان)
رياضة عالمية

ميلان ينفي وفاة أسطورته فرانكو باريزي

اضطر ميلان الإيطالي لكرة القدم إلى إصدار بيان ينفي فيه الشائعات التي تحدَّثت عن وفاة أسطورته ونائب رئيسه الفخري، فرانكو باريزي.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
رياضة عالمية فوزينيا (رويترز)
رياضة عالمية

«نجم المونديال» فوزينيا يخوض معركة للاحتفاظ باسمه في تشيلي

يسعى نادي كولو-كولو التشيلي إلى الحصول على موافقة خاصة تسمح لحارسه الجديد فوزينيا بوضع لقبه الكروي على قميصه عند ظهوره الأول المتوقَّع مع الفريق في وقت لاحق.

«الشرق الأوسط» ( سانتياغو)
رياضة عالمية إيدي هاو (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

إيدي هاو يغادر نيوكاسل

ترك إيدي هاو منصبه مدرباً لنيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم بعد مشوار دام خمسة أعوام في «سانت جيمس بارك»، وفق ما أفادت به «بي بي سي» وسكاي» الخميس.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة سعودية مهند أبو طه (منتخب الأردن)
رياضة سعودية

مصادر: نيوم يقترب من حسم صفقة الأردني أبو طه

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة نادي نيوم السعودي، باتت قريبة من حسم التعاقد مع الدولي الأردني مهند أبو طه وذلك ضمن تحركات النادي لتدعيم صفوف الفريق.

حامد القرني (تبوك)