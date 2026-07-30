جراحة القدم تبعد كروبي عن بداية موسم بورنموث

خضع النجم الفرنسي لبورنموث الإنجليزي إيلي جونيور كروبي الذي يثير اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الساعية للتعاقد معه هذا الصيف، لعملية جراحية من أجل معالجة إصابة في قدمه تعرض لها خلال التمارين، وفق ما أعلن فريقه مساء الأربعاء.

وقال النادي الإنجليزي في بيان: «يؤكد بورنموث أن جونيور كروبي خضع بنجاح لعملية جراحية بعد إصابته في قدمه خلال حصة تدريبية ضمن المعسكر التحضيري للموسم الجديد في النمسا».

وأضاف: «عاد اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً إلى المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع لإجراء العملية، وسيضطر بالتالي إلى الابتعاد عن الملاعب لفترة من الوقت»، من دون تحديد مدة غيابه.

ووفق بعض وسائل الإعلام، قد يغيب كروبي، المطلوب من باريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، عن الملاعب لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

وبرز المهاجم الفرنسي الشاب خلال الموسم الماضي مع بورنموث بتسجيله 13 هدفاً، ما أسهم في تأهل فريقه إلى مسابقة «يوروبا ليغ».