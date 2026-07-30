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الرياضة رياضة عالمية

الفرنسي ميندي يبيع نسخته من كأس عالم 2018 في مزاد علني مقابل 62 ألف دولار

بنغامين ميندي (د.ب.أ)
بنغامين ميندي (د.ب.أ)
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الفرنسي ميندي يبيع نسخته من كأس عالم 2018 في مزاد علني مقابل 62 ألف دولار

بنغامين ميندي (د.ب.أ)
بنغامين ميندي (د.ب.أ)

عرض بنغامين ميندي المتوج بلقب كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا، النسخة الرسمية المقلدة من الكأس للبيع في مزاد علني مقابل نحو 62 ألف دولار أميركي، ما يعادل 54 ألف يورو.

وقرر المدافع الفرنسي البالغ من العمر 32 عاماً، الذي خاض 10 مباريات دولية، التخلي عن كأس مونديال روسيا 2018، وذلك ضمن مزاد أقامته «دار غولدين» الأميركية المتخصصة في التذكارات الرياضية.

وبلغت قيمة الكأس المصحوبة بشهادة أصالة موقعة من ميندي 62 ألفاً و200 دولار، حيث تتضمن الكأس شقاً صغيراً في القاعدة وبعض آثار الاستخدام الطفيفة إضافة إلى نقش يخلد فوز فرنسا باللقب.

وجمع المزاد الذي أغلق في 25 يوليو (تموز) عقب تتويج إسبانيا بلقب مونديال 2026 مجموعة من البطاقات والمقتنيات الخاصة بكرة القدم، وضم قطعاً ارتبطت بلاعبين بارزين مثل لامين يامال وبيليه وليونيل ميسي.

وأصبح ميندي أغلى مدافع في العالم عندما انتقل إلى مانشستر سيتي مقابل 58 مليون يورو عام 2017، قبل أن تتوقف مسيرته بسبب ملاحقات قضائية تمت تبرئته منها تماماً في يوليو (تموز) 2023 بعد عامين من الغياب.

وحاول اللاعب بعد ذلك إعادة إحياء مسيرته عبر ناديي لوريان ثم زيوريخدون نجاح، قبل أن ينضم إلى بوجون شتشين البولندي في سبتمبر (أيلول) 2025، حيث مدد عقده مؤخراً لمدة عام إضافي مع النادي الذي أنهى الموسم الماضي في المركز التاسع بالدوري.

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