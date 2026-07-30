راشفورد يوجه رسالة وداع لبرشلونة

نشر ماركوس راشفورد، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، منشوراً على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، متمنياً لفريق برشلونة الإسباني كل التوفيق في المستقبل. ويستعد راشفورد، الذي حصل على المركز الثالث مع منتخب إنجلترا في «كأس العالم 2026»، للعودة مجدداً للفريق الملقّب بـ«الشياطين الحمر»، خلال الأسابيع المقبلة.

وقرر برشلونة عدم تفعيل بند إعادة شراء راشفورد، بعدما قضى موسماً مع الفريق الكتالوني، سجل خلاله 14 هدفاً، وصنع مِثلها في 49 مباراة بمختلف المسابقات.

وكتب راشفورد، في رسالته: «أنا ممتن للغاية لكل من في النادي؛ لجعل تجربتي هنا إيجابية لا تنسى».

وأضاف، في الرسالة، التي أوردها الموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة «سكاي سبورتس»: «لقد استمتعتُ بكل لحظة، وسأحمل معي ذكريات مميزة كثيرة».

واختتم راشفورد رسالته قائلاً: «أتمنى للنادي وجميع مُشجعيه كل التوفيق والنجاح في الموسم المقبل. يحيا برشلونة».

يشار إلى أن راشفورد تُوج، في الموسم المنصرم، مع برشلونة بلقبَي الدوري الإسباني، وكأس السوبر المحلي.