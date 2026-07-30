إصلاح المدرّج المنهار في ملعب بريمن قبل الجولة الثالثة

أعلن نادي فيردر بريمن، الناشط ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليغا»، اليوم الخميس، نيته إصلاح مدرَّج متضرر جزئياً في ملعبه، بحلول منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وفي أوائل يوليو (تموز) الحالي، تعرّض عمود خرساني داعم للكسر أثناء إجراء أعمال التحديث في ملعب «فيزر»، في حين لم يُصَب أحد بأذى.

وأوضح بريمن أنه خلال أعمال التجديد في جزء من منطقة كبار الشخصيات، والتي كان من المقرر فيها إزالة ألواح النوافذ، تضرّر عمود حامل عن غير قصد، حيث أدى ذلك إلى انهيار جزئي للمدرَّج الذي يتسع لـ500 متفرج.

وقال هانز يورغ أوتو، المدير الإداري لمشغلي الملعب، إنهم يهدفون إلى إتمام الإصلاحات قبل المباراة الثالثة، التي يخوضها «بريمن» على أرضه في «الدوري الألماني»، هذا الموسم، ضد «بادربورن»، والمقرر إقامتها أحد أيام 16 أو 17 أو 18 أكتوبر المقبل.

وأكد أوتو: «نحن نسير وفق الجدول الزمني المحدد»، متعهداً بأن المدرّج سيكون «آمناً كما كان قبل الحادث».

وأعلن نادي بريمن أنه ستجري إعادة توفير مقاعد بديلة لحاملي التذاكر الموسمية في المنطقة المتضررة لحين الانتهاء من إصلاح المدرّج.