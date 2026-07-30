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العالم أوروبا

إيطاليا تدعو إلى استبعاد إسبانيا من منطقة شنغن

مدريد تستدعي سفير روما

وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني (رويترز)
وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني (رويترز)
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إيطاليا تدعو إلى استبعاد إسبانيا من منطقة شنغن

وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني (رويترز)
وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني (رويترز)

دعا وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الخميس، إلى استبعاد إسبانيا من منطقة شنغن، بعدما دخل مئات المهاجرين غير النظاميين جيب سبتة انطلاقاً من المغرب.

واستدعت إسبانيا السفير الإيطالي بعد موقف روما بشأن استبعادها من منطقة شنغن.

وأيّد تاياني، في منشور على منصة «إكس»، «إغلاق منطقة شنغن أمام إسبانيا»، وعدَّ أن «الهجرة غير النظامية وغير المنضبطة تُشكّل خطراً على الأمن القومي».

وأضاف: «إن الصور الواردة من سبتة تُظهر أن قرار حكومة مدريد منح الجنسية الإسبانية، وبالتالي الأوروبية، لأكثر من 500 ألف مهاجر غير نظامي، وهو خطأ فادح وشجع على الاتجار بالبشر».

من جانبه، دعا ماتيو سالفيني، نائب رئيسة الوزراء الإيطالية وزعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف، إلى تعليق العمل باتفاقية شنغن والدفاع عن حدود أوروبا.

ومنطقة شنغن هي فضاء يضم 29 دولة أوروبية ألغت رسمياً إجراءات المراقبة على حدودها المشتركة.

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